Trang chủ Dân sinh

Rà soát chính sách tiền lương, phụ cấp sau sắp xếp bộ máy

Nhật Dương

04/09/2025, 09:02

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các đơn vị chuyên môn chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung để báo cáo Bộ Chính trị trong tháng 9 liên quan đến vấn đề cán bộ, công chức, vị trí việc làm, phân loại tiêu chuẩn đơn vị hành chính; đặc biệt là chính sách liên quan đến phụ cấp, tiền lương…

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì hội nghị giao ban công tác tháng 9. Ảnh: Tống Giáp.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì hội nghị giao ban công tác tháng 9. Ảnh: Tống Giáp.

Tại hội nghị giao ban công tác tháng 9 chiều 3/9, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết trong tháng 9, Bộ sẽ báo cáo Bộ Chính trị 5 nội dung cơ bản và 2 tờ trình về thực hiện phân cấp phân quyền, phân định thẩm quyền sau 2 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành.

Cùng với đó, Bộ cũng tham mưu trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành các Nghị quyết nhằm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và trình Chính phủ ban hành nhiều Nghị định quan trọng khác.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9, Bộ trưởng nhấn mạnh đến một số nội dung các đơn vị chuyên môn cần chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, có trách nhiệm để báo cáo Bộ Chính trị trong tháng 9.

Đó là các vấn đề liên quan đến vấn đề cán bộ, công chức, vị trí việc làm, phân loại tiêu chuẩn đơn vị hành chính; đề cương, báo cáo, các phụ lục liên quan đến việc thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền thực hiện theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, chủ động rà soát các chính sách liên quan đến phụ cấp, tiền lương để kịp thời nghiên cứu, đề xuất, tham mưu cấp có thẩm quyền phương án sửa đổi, bổ sung, thay thế các Nghị định, văn bản hướng dẫn thi hành liên quan, bảo đảm đồng bộ, phù hơp khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, và tổ chức thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Cùng với đó, theo dõi, bám sát 34 tỉnh thành, cùng với 34 công chức, viên chức được tăng cường về địa phương để tiếp nhận các phản ánh, thông tin về khó khăn, vướng mắc. Qua đó, kịp thời giải đáp, hướng dẫn, tạo điều kiện cho các địa phương triển khai mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp theo đúng định hướng của Trung ương.

Bộ cũng sẽ tập trung, ưu tiên mọi nguồn lực cho công tác hoàn thiện thể chế, chính sách, trong đó, tập trung thực hiện 3 kế hoạch triển khai thi hành Luật Cán bộ, công chức năm 2025, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2025, Luật Việc làm năm 2025 bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng…

Bên cạnh đó, Bộ cũng sẽ tập trung triển khai tốt các chính sách ổn định thị trường lao động, tạo công ăn việc làm, đảm bảo an ninh trật tự, an ninh con người, an sinh và an dân. Phát triển thị trường lao động đầy đủ, hiện đại, vận hành linh hoạt, đảm bảo đồng bộ, liên thông đa tầng, đa ngành, đa lĩnh vực, đa vùng và hội nhập quốc tế, kết nối và điều tiết hiệu quả cung - cầu lao động, khuyến khích tạo việc làm trong cả khu vực công và khu vực tư…

Dự kiến trong tuần tới, Bộ sẽ tổ chức hội nghị chuyên đề về cơ sở dữ liệu, nhất là dữ liệu về an sinh xã hội và một số cơ sở dữ liệu quan trọng khác, khai thác sử dụng như cơ sở dữ liệu về người lao động; cơ sở dữ liệu giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Về công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ chủ động nắm bắt, tổng hợp các vấn đề nóng, thời sự, nổi cộm liên quan đến lĩnh vực nội vụ được đại biểu Quốc hội, cử tri, dư luận xã hội và người dân quan tâm.

Đơn cử như liên quan đến vấn đề sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tình hình sắp xếp, bố trí, sử dụng biên chế cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Ngoài ra là vấn đề tiền lương, phụ cấp; tình hình việc làm, lao động; vấn đề liên quan người có công…

Bộ trưởng cũng lưu ý đến việc tập trung, ưu tiên mọi nguồn lực cho công tác hoàn thiện thể chế, chính sách, trong đó có xây dựng hồ sơ dự án Luật Viên chức (sửa đổi) để trình Quốc hội tại Kỳ họp tháng 10, Quốc hội khóa XV; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội 4 Nghị quyết; trình Chính phủ ban hành 2 Nghị quyết, 11 Nghị định.

