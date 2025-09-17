Châu Âu hô hào cải tổ kinh tế: Nói dễ, làm khó

Ông Mario Draghi cảnh báo rằng sức cạnh tranh của nền kinh tế châu Âu đang trên đà suy giảm bởi sự thiếu hành động của Liên minh châu Âu (EU) và các quốc gia thành viên trong khối. Lời cảnh báo này được đưa ra sau một năm ông Draghi có những đề xuất nhằm thu hẹp khoảng cách kinh tế giữa châu Âu và các nền kinh tế lớn khác của thế giới như Mỹ và Trung Quốc.

Theo tờ báo Financial Times, ông Draghi - cựu Thủ tướng Italy và cũng từng là một Chủ tịch của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) - đã được Ủy ban châu Âu (EC) giao nhiệm vụ soạn một báo cáo đề xuất các biện pháp cải thiện năng lực cạnh tranh của nền kinh tế tế khu vực vào tháng 9 năm ngoái. 383 đề xuất mà ông Draghi đưa ra đã được EC áp dụng làm một khuôn khổ để cải tổ nền kinh tế EU, nhưng đến nay mới có một số ít các đề xuất trong số này được thực thi. Số còn lại đang vướng trong những mối bất đồng chính trị và tranh cãi quan liêu.

“Một năm đã trôi qua, châu Âu đang ở vào một vị thế khó khăn hơn. Mô hình tăng trưởng của chúng ta đang trở nên lỗi thời. Những điểm yếu đang lộ rõ, và chúng ta đã được nhắc nhở, một cách không dễ dàng, rằng sự thiếu hành động không chỉ đe dọa năng lực của chúng ta mà cả chủ quyền của chúng ta nữa”, ông Draghi nói tại một cuộc họp báo vào ngày 16/9.

“Đã có nhiều lý do được đưa ra vì sự chậm trễ này. Chúng ta nói rằng vấn đề nằm ở cách EU được xây dựng. Và đôi khi, sức ì thậm chí được xem là thượng tôn pháp luật. Đó là sự tự mãn”, ông Draghi nói.

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen, người đã đề nghị ông Draghi viết báo cáo đề xuất vào năm ngoái, thừa nhận rằng EU thiếu khẩn trương trong việc thúc đẩy các biện pháp cải thiện năng lực cạnh tranh. “Thị trường chung của chúng ta còn một chặng đường dài phải đi để tới chỗ hoàn thiện… Chúng ta cần hành động gấp để ứng phó với những nhu cầu cấp thiết. Vì các công ty và người lao động của chúng ta không thể chờ đợi lâu hơn”, bà nói.

Bà von der Leyen nêu rõ một ví dụ là việc cải tổ các quy định về sáp nhập doanh nghiệp trong EU vẫn còn bị treo ở đó, đồng thời kêu gọi vị quan chức cấp cao nhất của EU về cạnh tranh - bà Teresa Ribera - đẩy nhanh quy trình này.

Việc cải tổ quy định trên là một trong những đề xuất chủ chốt của ông Draghi, nhưng đề xuất đó lại bị cho là thiếu rõ ràng, dẫn tới sự bấp định và khiến nhiều doanh nghiệp châu Âu cảm thấy mông lung. Họ muốn đợi cho tới khi có những tín hiệu rõ hơn từ giới chức ở Brussels để đưa ra quyết định đầu tư.

“Chúng tôi sẽ thúc đẩy việc công bố các hướng dẫn cụ thể về sáp nhập doanh nghiệp. Tôi nghĩ đã đến lúc phải thực hiện lời hứa”, bà von der Leyen nói.

Theo Hội đồng Sáng tạo chính sách châu Âu, một tổ chức nghiên cứu có trụ sở ở Brussels, trong vòng 1 năm qua, mới chỉ có 11,2% ý tưởng cải cách mà ông Draghi đưa ra được thực thi. Trong khi đó, nền kinh tế châu Âu tiếp tục tình trạng gần như đi ngang. Trong quý 2 năm nay, kinh tế Mỹ tăng trưởng với tố độ nhanh gấp 8 lần so với kinh tế EU.

Giới chức châu Âu lập luận rằng bà von der Leyen và lãnh đạo các nước thành viên EU đã bị phân tâm bởi việc phải ngăn chặn một cuộc chiến thương mại với Mỹ, thu hút sự quan tâm của chính quyền Tổng thống Donald Trump với vấn đề Ukraine, và tìm ra một điểm cân bằng trong quan hệ với Trung Quốc.

Tuy nhiên, ông Draghi cảnh báo rằng “người dân và các công ty châu Âu đang ngày càng mất kiên nhẫn. Họ thất vọng vì sự chậm chạp trong hành động của EU. Họ nhận thấy chúng ta không bắt kịp với sự thay đổi ở những nền kinh tế khác. Họ sẵn sàng hành động nhưng họ lo rằng các chính phủ không nắm bắt thời cơ”.