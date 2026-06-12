Cảnh báo mưa lớn diện rộng, nguy cơ lũ và sạt lở đất

Chiều 12/6/2026, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia ban hành Công văn số 22-BCĐ-BNNMT, yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ cùng hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá và ngập lụt...

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối và đêm 14/6 đến đêm 16/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, có nơi trên 250mm; nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn vượt 100mm trong vòng 3 giờ.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc.

Để giảm thiểu thiệt hại, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kịp thời thông tin đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh. Các địa phương cần rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất để tổ chức sơ tán người dân đến nơi an toàn; huy động lực lượng xung kích khơi thông dòng chảy tại các điểm ách tắc và sẵn sàng lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả khi có tình huống xảy ra.

Bên cạnh đó, công tác truyền thông cần được tăng cường, đặc biệt thông qua hệ thống thông tin cơ sở nhằm cập nhật diễn biến thời tiết, phổ biến kỹ năng ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá và ngập lụt để người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu các địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo tình hình về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia thông qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Văn bản được gửi tới UBND và Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố Bắc Bộ cùng hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An để triển khai thực hiện.