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TP.Hồ Chí Minh siết chặt quản lý truy xuất nguồn gốc thịt gia súc, gia cầm

Thiên Ân

13/06/2026, 08:20

Từ khâu chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển đến tiêu thụ, thịt gia cầm lưu thông trên toàn địa bàn TP.Hồ Chí Minh sẽ từng bước được nhận diện và truy xuất nguồn gốc bằng công nghệ số. Mục tiêu nhằm xây dựng hệ thống dữ liệu truy xuất minh bạch, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý an toàn thực phẩm và kiểm soát chất lượng sản phẩm...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

UBND TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch số 284/KH-UBND về việc triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với các mặt hàng thịt heo, thịt gia cầm và trứng gia cầm giai đoạn 2026 - 2030. Trong đó, nhóm sản phẩm thịt gia cầm được xác định là một trong những ngành hàng trọng tâm cần được quản lý xuyên suốt toàn bộ chuỗi cung ứng.

QUẢN LÝ TOÀN CHUỖI TỪ CHĂN NUÔI ĐẾN TIÊU DÙNG

Kế hoạch 284 nhằm nâng cao nhận thức của cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã và các đơn vị sản xuất, kinh doanh về vai trò của truy xuất nguồn gốc trong bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm.

Thành phố sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với thịt gia cầm, tạo cơ sở dữ liệu tập trung, công khai, minh bạch và có khả năng kết nối với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia.

Thông qua hệ thống này, các thông tin liên quan đến sản phẩm sẽ được lưu trữ và quản lý đồng bộ, phục vụ công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra của cơ quan chức năng, đồng thời tạo điều kiện cho người tiêu dùng tiếp cận thông tin về nguồn gốc sản phẩm.

Bên cạnh mục tiêu quản lý nhà nước, Thành phố cũng kỳ vọng việc truy xuất nguồn gốc sẽ góp phần xây dựng thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp và hỗ trợ quá trình hội nhập quốc tế đối với các sản phẩm thực phẩm.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thiện hạ tầng số và các giải pháp công nghệ phục vụ hoạt động truy xuất nguồn gốc. Thành phố sẽ thiết lập cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc mang tính hệ thống, công khai và xác thực thông tin. Các giải pháp công nghệ được xây dựng nhằm phục vụ công tác nhận diện sản phẩm, quản lý dữ liệu và kết nối với hệ thống truy xuất nguồn gốc quốc gia.

Đối với việc hoàn thiện các quy định quản lý, xử lý vi phạm liên quan đến truy xuất nguồn gốc và rà soát quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ động vật trên địa bàn, yêu cầu đặt ra là tăng cường năng lực quản lý toàn bộ chuỗi cung ứng. Hoạt động kiểm soát không chỉ diễn ra ở khâu tiêu thụ mà còn bao gồm các công đoạn từ con giống, thức ăn chăn nuôi, sử dụng thuốc thú y, quá trình chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển cho đến kinh doanh sản phẩm.

Việc quản lý xuyên suốt chuỗi cung ứng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, giảm bớt thủ tục hành chính, hỗ trợ công tác kiểm tra, giám sát và truy xuất khi xảy ra sự cố liên quan đến chất lượng sản phẩm.

Thành phố cũng đặt mục tiêu tăng cường phối hợp với các địa phương cung cấp nguồn gia cầm nhằm kiểm soát chặt chẽ hoạt động chăn nuôi và giết mổ tại nguồn, từ đó bảo đảm an toàn thực phẩm xuyên suốt chuỗi cung ứng.

Để hỗ trợ triển khai đồng bộ, lãnh đạo Thành phố yêu cầu các cơ quan chức năng sẽ xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn về mô hình truy xuất nguồn gốc dành cho các sản phẩm thịt gia cầm thuộc danh mục ưu tiên của Thành phố.

TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA, XỬ LÝ SẢN PHẨM KHÔNG RÕ NGUỒN GỐC

Kế hoạch yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra và giám sát việc tuân thủ các quy định về truy xuất nguồn gốc đối với tất cả cơ sở giết mổ, sản xuất và kinh doanh thịt gia cầm. Các trường hợp sản phẩm không có thông tin truy xuất hoặc không thể xác định nguồn gốc sẽ bị xử lý theo quy định.

Thông qua dữ liệu điện tử được hình thành từ hệ thống truy xuất nguồn gốc, cơ quan quản lý có thể phát hiện sớm các lô hàng thiếu thông tin, không bảo đảm yêu cầu quản lý để kịp thời cảnh báo, xử lý hoặc thu hồi.

Thành phố cũng yêu cầu tăng cường phối hợp kiểm tra liên ngành nhằm phát hiện và xử lý các cơ sở giết mổ không phép, cơ sở kinh doanh sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo chỉ đạo của UBND Thành phố, Sở An toàn thực phẩm được giao vai trò cơ quan thường trực, chủ trì xây dựng quy chế quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc đối với thịt gia cầm; đồng thời tổ chức các hoạt động tập huấn, tuyên truyền và hướng dẫn doanh nghiệp, thương nhân tham gia hệ thống.

Sở Công Thương có nhiệm vụ phối hợp triển khai các giải pháp đưa các sản phẩm đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc vào hệ thống phân phối hiện đại, các bếp ăn tập thể tại bệnh viện, trường học, khu chế xuất và khu công nghiệp.

Đối với hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi và các đơn vị quản lý chợ đầu mối, Thành phố yêu cầu chỉ tiếp nhận các sản phẩm có đầy đủ thông tin về nguồn gốc và có khả năng truy xuất bằng công nghệ.

Sở Khoa học và Công nghệ được giao nghiên cứu giải pháp kết nối hệ thống truy xuất nguồn gốc của Thành phố với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia nhằm bảo đảm tính thống nhất và khả năng chia sẻ dữ liệu trên phạm vi toàn quốc. Qua đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý và truy xuất nguồn gốc.

Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố sẽ phối hợp cung cấp thông tin cho doanh nghiệp và người dân thông qua ứng dụng Công dân số; đồng thời hỗ trợ kết nối dữ liệu với kho dữ liệu dùng chung của Thành phố.

Trong khi đó, Công an Thành phố phối hợp xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến nguồn gốc sản phẩm, hoạt động kinh doanh thực phẩm không rõ xuất xứ, gian lận hồ sơ truy xuất nguồn gốc và các hành vi giả mạo mã QR hoặc làm giả dữ liệu điện tử.

Theo kế hoạch, các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại chăn nuôi, cơ sở giết mổ, đơn vị quản lý chợ và thương nhân tham gia chuỗi cung ứng phải thực hiện đầy đủ các quy định về truy xuất nguồn gốc, đồng thời phối hợp cung cấp dữ liệu phục vụ công tác quản lý và giám sát của cơ quan chức năng.

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Từ khóa:

An toàn thực phẩm cơ sở dữ liệu công nghệ thông tin Hệ thống truy xuất nguồn gốc quản lý chuỗi cung ứng thịt gia cầm UBND TP.Hồ Chí Minh

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