TP. Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao theo cơ chế phân cấp mới

Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh vừa triển khai cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao theo cơ chế phân cấp mới, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận các chính sách hỗ trợ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và làm chủ công nghệ lõi...

Ngày 12/6, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị “Giới thiệu điều kiện chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp công nghệ cao”, với sự tham gia của hơn 100 đại biểu là đại diện doanh nghiệp, chuyên gia, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

Đây cũng là dịp TP. Hồ Chí Minh trao các giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp công nghệ cao đầu tiên theo cơ chế phân cấp mới, kể từ khi thẩm quyền chứng nhận được phân cấp về địa phương theo Quyết định số 2445/QĐ-UBND.

CÒN NHIỀU DƯ ĐỊA ĐỂ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

Tại hội nghị, bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, cho biết khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang được xác định là động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Theo bà Trân, định hướng này đã được cụ thể hóa trong Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, hướng tới mục tiêu đưa khoa học công nghệ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, hình thành các doanh nghiệp Việt Nam có khả năng làm chủ công nghệ và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thành phố hiện là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước với hàng trăm nghìn doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, công nghệ thông tin, tự động hóa và đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, mới chỉ 150 doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

“Đây là con số đáng ghi nhận nhưng vẫn còn khá khiêm tốn so với tiềm năng và quy mô cộng đồng doanh nghiệp của thành phố. Điều đó cho thấy dư địa phát triển còn rất lớn, đồng thời đặt ra yêu cầu phải tháo gỡ các rào cản để nhiều doanh nghiệp tiếp cận được các chính sách ưu đãi của Nhà nước”, bà Trân nhấn mạnh.

Trong bối cảnh kinh tế tri thức phát triển mạnh mẽ, lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp không còn phụ thuộc chủ yếu vào vốn hay lao động giá rẻ mà ngày càng được quyết định bởi công nghệ, dữ liệu và tài sản trí tuệ. Những doanh nghiệp sở hữu công nghệ lõi, sáng chế và năng lực nghiên cứu phát triển được đánh giá sẽ có lợi thế cạnh tranh bền vững hơn trên thị trường.

Tại hội nghị, ông Phan Quốc Tuấn, Phó Trưởng phòng Quản lý Công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM), cũng đã giới thiệu các tiêu chí, điều kiện và quy trình chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp công nghệ cao theo quy định hiện hành.

Theo đó, doanh nghiệp khoa học và công nghệ phải có sản phẩm hình thành từ kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ hoặc đổi mới sáng tạo. Các kết quả nghiên cứu được sử dụng làm căn cứ xét chứng nhận có thể bao gồm sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, phần mềm được bảo hộ quyền tác giả hoặc các kết quả nghiên cứu đã được nghiệm thu theo quy định.

Một trong những tiêu chí quan trọng là doanh nghiệp phải duy trì mức chi cho hoạt động nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo tối thiểu bằng 2% doanh thu thuần bình quân trong giai đoạn xét duyệt, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về nhân lực nghiên cứu phát triển và doanh thu từ sản phẩm khoa học công nghệ.

Nhiều doanh nghiệp hiện có sản phẩm tốt, thị trường ổn định và năng lực công nghệ đáng kể nhưng vẫn gặp khó khăn trong quá trình hoàn thiện hồ sơ chứng nhận do chưa xây dựng được hệ thống nghiên cứu phát triển bài bản hoặc chưa chú trọng việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh cho rằng việc trở thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ hay doanh nghiệp công nghệ cao không nên được xem là một thủ tục hành chính ở giai đoạn cuối mà cần được xác định là chiến lược phát triển dài hạn. Doanh nghiệp cần chủ động xây dựng bộ phận nghiên cứu phát triển, bố trí nguồn lực cho đổi mới sáng tạo và hình thành hệ thống quản lý hồ sơ khoa học công nghệ ngay từ đầu.

TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO ĐẦU TIÊN THEO THẨM QUYỀN MỚI

Trong khuôn khổ hội nghị, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM đã trao giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp công nghệ cao cho các đơn vị đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định.

Trong đó, GreenNode, đơn vị cung cấp hạ tầng AI Cloud hiệu suất cao thuộc hệ sinh thái số của VNG Group, đối tác đám mây chính thức của NVIDIA đã được cấp Giấy chứng nhận Doanh nghiệp Công nghệ cao số 01/DNCNC.

Đây cũng là doanh nghiệp đầu tiên được TP. Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao kể từ khi thẩm quyền chứng nhận được phân cấp về địa phương theo cơ chế mới tại Quyết định số 2445/QĐ-UBND.

Chứng nhận có hiệu lực trong thời hạn 5 năm và được cấp sau quá trình thẩm định theo quy định của Luật Công nghệ cao năm 2008 và Quyết định số 10/2021/QĐ-TTg. Quá trình đánh giá bao gồm bốn nhóm tiêu chí: công nghệ, tài chính, nhân sự và môi trường.

Hiện, 96,8% doanh thu của GreenNode đến từ các sản phẩm công nghệ cao, vượt ngưỡng 70% theo quy định. Hoạt động nghiên cứu và phát triển được duy trì liên tục trong 5 năm. Tỷ lệ lao động có trình độ đại học trở lên đạt 97,5%. Hạ tầng trung tâm dữ liệu của doanh nghiệp đạt chuẩn Tier III của Uptime Institute với chỉ số hiệu quả sử dụng năng lượng (PUE) ở mức 1,5. Đồng thời, các sản phẩm và dịch vụ của GreenNode đều thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên phát triển.

Ông Vũ Thanh Tùng, Tổng Giám đốc GreenNode, cho biết doanh nghiệp xem việc được cấp chứng nhận là động lực để tiếp tục đầu tư dài hạn vào trí tuệ nhân tạo, hạ tầng điện toán đám mây và thế hệ kỹ sư công nghệ cao tiếp theo của Việt Nam.

Chứng nhận này là sự ghi nhận đáng trân trọng đối với chúng tôi sau gần 20 năm VNG đầu tư vào công nghệ và con người. Quan trọng hơn, điều này khẳng định năng lực công nghệ lõi được phát triển tại Việt Nam hoàn toàn có thể đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của khu vực thông qua một quy trình đánh giá độc lập. Ông Vũ Thanh Tùng, Tổng Giám đốc GreenNode

Theo Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, việc gia tăng số lượng doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp công nghệ cao sẽ góp phần hình thành lực lượng doanh nghiệp có khả năng nghiên cứu, làm chủ công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Đây được xem là nền tảng quan trọng để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số và nâng cao năng lực cạnh tranh của TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn tới.