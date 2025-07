Sách về Tổng thống Trump 2.0 tiêu thụ chậm

Tác giả Michael Wolff đã trở nên nổi danh trong số các cây bút viết về ông Trump với cuốn "Bão lửa và Cuồng nộ" (Fire and Fury) năm 2018, bán được hơn 25.000 bản trong tuần đầu tiên phát hành và tiếp tục bán được hơn 900.000 bản sau đó.

Tuy nhiên, tác giả này lại chỉ bán được khoảng 3.000 bản in trong chiến dịch quảng bá tương đương cho phần mới nhất: "Tất cả hoặc Không có gì: ông Trump đã chiếm lại nước Mỹ như thế nào" (All or Nothing: How Trump Recaptured America), xuất bản vào tháng 3/2025. Theo công ty bán sách BookScan, hiện tại cuốn sách mới bán được khoảng 11.000 bản.

Theo tờ Politico, nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump đã chứng kiến nhiều tác phẩm bán chạy khác ngoài cuốn "Bão lửa và Cuồng nộ". "Nỗi sợ: Tổng thống Trump trong Nhà Trắng" (Fear: Trump in the White House) của Bob Woodward đã bán được 1,1 triệu bản ở mọi định dạng trong tuần đầu tiên, và nhà xuất bản Simon & Schuster gọi đây là cuốn sách bán chạy nhất trong lịch sử công ty.

"Căn phòng nơi câu chuyện xảy ra" (The Room Where It Happened), cuốn hồi ký gây chấn động năm 2020 của cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton, và "Lòng trung thành vượt bậc" (A Higher Loyalty), của cựu giám đốc FBI James Comey, mỗi cuốn đều đạt doanh số hơn 600.000 bản trong vài năm đầu tiên xuất bản.

Nhưng hiện tại, những cuốn sách tương tự không thực sự bán chạy trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump. Ví dụ gần đây nhất là cuốn “2024: ông Trump đã giành lại Nhà Trắng và Đảng Dân chủ đã đánh mất nước Mỹ như thế nào” (2024: How Trump Retook the White House and the Democrats Lost America) của các nhà báo chính trị Josh Dawsey, Tyler Pager và Isaac Arnsdorf.

Theo dữ liệu được NPD BookScan công bố hôm thứ Tư tuần trước, sách mới bán được khoảng 6.000 bản bìa cứng trong tuần đầu tiên phát hành. Một nhà bán sách nói với tờ Politico: “Họ là ba phóng viên tuyệt vời, nhưng họ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm độc giả, bởi vì tác phẩm của họ khá trung lập. Trong khi, sự hấp dẫn đặc thù của nền chính trị Mỹ là sự chia rẽ”.

Vì lẽ đó, đạt thành tích khá hơn một chút, cuốn “Butler: Câu chuyện chưa kể về vụ ám sát hụt Donald Trump và cuộc chiến giành lại trái tim nước Mỹ” (Butler: The Untold Story of the Near Assassination of Donald Trump and the Fight for America's Heartland) của nhà báo bảo thủ Salena Zito, ra mắt cùng tuần với “2024” và đã bán được khoảng 23.000 bản bìa cứng, theo số liệu của BookScan, đạt vị trí số 1 trên danh sách bán chạy nhất của Times.

Tác giả Zito phát biểu rằng bà “vô cùng khiêm nhường trước thứ hạng này” và “biết ơn Tổng thống Trump, người đã phỏng vấn tôi hàng chục lần về cuốn sách và hào phóng khuyến khích mọi người đọc” nó. Cuốn sách, với lập trường bảo thủ mạnh mẽ, đã được chính Tổng thống Trump quảng bá trên mạng xã hội, bao gồm cả việc chia sẻ đường link đặt hàng trước trước khi sách được xuất bản.

Điều này diễn ra sau khi các cuốn sách khác về Trump trong nhiệm kỳ thứ hai cũng có doanh số ảm đạm. Cuốn "Ông Trump lưu vong" (Trump in Exile) của Meridith McGraw thuộc tờ Wall Street Journal đã bán được khoảng 2.000 bản kể từ khi phát hành vào tháng 8 năm ngoái, theo BookScan.

Cuốn "Phục thù: Câu chuyện bên trong về sự trở lại quyền lực của ông Trump" (Revenge: The Inside Story of Trump's Return to Power) của Alex Isenstadt thuộc Axios, xuất bản vào tháng 3, cho đến nay đã bán được khoảng 3.000 bản, theo BookScan.

“Mọi người đều đang khao khát đạt được thành công từng có của Michael Wolff hay James Comey khi viết về Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ này, tuy nhiên, chúng tôi không chắc có thể đạt được điều tương tự”, một nhà xuất bản nói. Một nhà bán sách khác bổ sung thêm: “Doanh số sán sách về ông Trump chắc chắn đã sụt giảm, trong bối cảnh chung diễn ra đối với toàn bộ dòng sách phi hư cấu”.

“Một phần là vì người dân đều quá mệt mỏi với thực tại và không muốn lãng phí 30 USD và 6 - 8 giờ đọc sách để cảm thấy căng thẳng, bất an hơn”, một nhà bán sách bày tỏ. Giới tác giả cũng đang nhận thấy sự thờ ơ của độc giả sau một thập kỷ ông Trump thống trị các cuộc thảo luận chính trị. "Sự xuất hiện của ông Trump trên cương vị Tổng thống và đối đầu với thế giới không còn là điều gây phấn khích nữa", một tác giả cho hay.

Trong khi đó, thất bại trong cuộc tái tranh cử nhưng có vẻ như cựu Tổng thống Biden lại đang thắng thế trên kệ sách. Một cuốn sách phi hư cấu về ông đang trở thành tâm điểm chú ý.

Đó là cuốn “Tội lỗi nguyên thủy: Sự suy tàn của Tổng thống Biden, sự che đậy và lựa chọn thảm khốc khi ông tái tranh cử” (Original Sin: President Biden’s Decline, Its Cover-up, and His Disastrous Choice to Run Again) phát hành vào ngày 20/5. Cuốn sách do Jake Tapper (phóng viên CNN) và Alex Thompson (phóng viên Axios) đồng chắp bút.

Như phản ánh ở tiêu đề, cuốn tiểu sử ghi lại những khó khăn ngày càng gia tăng về sức khỏe của ông Joe Biden trong nhiệm kỳ tại Nhà Trắng (2021 - 2025). Sách cũng cáo buộc nhóm thân cận cố tình che đậy tình trạng suy yếu về sức khỏe của vị lãnh đạo quốc gia sinh năm 1942 vì mục đích chính trị, dẫn đến chiến dịch tái tranh cử đầy tranh cãi.

Căn cứ vào thông tin thu thập được từ việc phỏng vấn hơn 200 nhân vật, bao gồm người làm việc tại Nhà Trắng, thành viên Quốc hội và các nhà tài trợ, cuốn “Original Sin” mô tả ông Biden là tổng thống già cỗi, ích kỷ, xa rời thực tế và vẫn tham vọng quyền lực dù có những lo ngại đáng kể về sức khỏe và chứng suy giảm nhận thức.

Quyết định tái tranh cử của ông Biden, được những người thân cận ủng hộ, bị chỉ trích là hành động lừa dối công chúng, dẫn đến thất bại của đảng Dân chủ và sự trở lại đỉnh cao quyền lực của Tổng thống Donald Trump.

Hai tác giả Tapper và Thompson nêu ra các ví dụ về tình trạng đáng báo động của ông Biden như mất mạch suy nghĩ, phải vật lộn để nhớ tên người khác, phát biểu không mạch lạc và gặp khó khăn khi thực hiện các nhiệm vụ thể chất.

Các trợ lý đã thảo luận về khả năng cho ông Biden sử dụng xe lăn nếu tái đắc cử. “Những gì công chúng thấy về khả năng hoạt động của ông ấy thật đáng lo ngại. Những gì diễn ra ở nơi riêng tư còn tệ hơn”, trích nội dung sách.

Hiện tại, “Original Sin” lọt vào danh sách bán chạy nhất trên Apple Book ở Mỹ và Amazon. Theo BookScan, cuốn sách đã bán được khoảng 97.000 bản kể từ khi xuất bản vào tháng 5.