Sailun đầu tư 290 triệu USD xây dựng nhà máy lốp xe tại Ai Cập

Tập đoàn Sailun vừa khởi động dự án nhà máy sản xuất lốp xe tại Ai Cập với tổng vốn hơn 290 triệu USD. Dự án được xem là bước đi chiến lược trong kế hoạch toàn cầu hóa, giúp tập đoàn mở rộng năng lực sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường và nâng cao sức cạnh tranh quốc tế.

DỰ ÁN QUY MÔ LỚN TẠI VỊ TRÍ CHIẾN LƯỢC

Ai Cập được đánh giá là điểm đến đầu tư tiềm năng nhờ lợi thế địa lý, giữ vị trí kết nối ba châu lục Á, Phi, Âu thông qua eo đất và kênh đào Suez. Tuyến hàng hải này vận chuyển hơn 12% tổng thương mại toàn cầu mỗi năm, biến Ai Cập thành trung tâm trung chuyển hàng hóa quan trọng, phù hợp với ngành công nghiệp có nhu cầu phân phối nhanh và rộng.

Thị trường ô tô tại Ai Cập cũng đang tăng trưởng mạnh. Trong nửa đầu năm 2025, doanh số xe hơi tăng 83% so với cùng kỳ, đạt hơn 90.000 chiếc, gấp đôi tổng tiêu thụ của cả năm 2024. Đáng chú ý, các thương hiệu xe Trung Quốc chiếm tới 25,5% thị phần, dẫn đầu toàn ngành.

Trên diện tích 350.000 m², dự án nhà máy lốp xe tải bố thép của Sailun sẽ được triển khai trong ba giai đoạn, kéo dài khoảng ba năm. Giai đoạn đầu dự kiến hoàn thành vào năm 2026, với năng lực sản xuất 3 triệu lốp xe du lịch và 600.000 lốp xe tải, xe buýt mỗi năm. Nhà máy dự kiến tạo thêm việc làm cho khoảng 1.500 lao động địa phương.

Tập đoàn Sailun đã tổ chức lễ động thổ xây dựng nhà máy mới tại Ai Cập.

Tổng vốn hơn 290 triệu USD được phân bổ 255 triệu USD dành cho xây dựng, 35 triệu USD cho vốn lưu động và 1 triệu USD cho chi phí lãi vay. Khi toàn bộ dự án hoàn tất, công suất nhà máy có thể vượt 10 triệu lốp mỗi năm.

Theo ước tính của tập đoàn, khi vận hành ổn định, nhà máy có thể mang lại doanh thu trung bình hàng năm 190 triệu USD, lợi nhuận ròng khoảng 34,8 triệu USD, với thời gian hoàn vốn hơn 6 năm. Sailun cũng cho biết, dự án tại Ai Cập sẽ giúp tập đoàn đáp ứng tốt hơn nhu cầu ở nước ngoài nhờ nội địa hóa sản xuất, tiếp cận gần hơn các thị trường mới, rút ngắn thời gian phản ứng với khách hàng hạ nguồn và nâng cao chất lượng dịch vụ toàn diện.

MỞ RỘNG MẠNG LƯỚI SẢN XUẤT TOÀN CẦU

Sailun hiện có hệ thống phân phối tại hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng các nhà máy đặt tại Trung Quốc, Việt Nam, Campuchia và Thái Lan. Việc đầu tư thêm cơ sở sản xuất tại Ai Cập được kỳ vọng sẽ giúp tập đoàn mở rộng thị phần sang châu Phi, Trung Đông và châu Âu.

Song song với hoạt động đầu tư quốc tế, Sailun tiếp tục củng cố nền tảng sản xuất trong khu vực. Đầu tháng 9/2025, công ty con Sailun Shenyang Tire đã khởi công dự án mở rộng tại Thẩm Dương, Trung Quốc, sau khi mua lại cơ sở sản xuất của Bridgestone trị giá 265 triệu nhân dân tệ.

Tại Việt Nam, tập đoàn đang vận hành ba nhà máy ở Tây Ninh với sản lượng hơn 20 triệu lốp mỗi năm. Các sản phẩm lốp xe Sailun đã trở thành lốp chính thức cho nhiều dòng xe điện VinFast và được lựa chọn bởi những doanh nghiệp lớn như Thaco, MP Logistic, qua đó khẳng định năng lực cung ứng ổn định tại khu vực Đông Nam Á.

Hướng tới phát triển bền vững, Sailun coi dự án tại Ai Cập là bước đi quan trọng trong kế hoạch toàn cầu hóa, vừa mang lại lợi ích kinh tế, tạo việc làm, vừa rút ngắn chuỗi cung ứng nhờ lợi thế kênh đào Suez. Gần đây, Tập đoàn Sailun cũng được tổ chức quốc tế MSCI xếp hạng ESG ở mức A, xem xét trên ba khía cạnh môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp.

Với dự án mới tại Ai Cập cùng các hoạt động mở rộng tại châu Á, Tập đoàn Sailun đang thể hiện rõ quyết tâm tăng trưởng và đồng bộ hóa chiến lược toàn cầu. Trong bối cảnh nhu cầu lốp xe trên thế giới tiếp tục gia tăng, chiến lược này của tập đoàn đang đưa Sailun tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành một trong những thương hiệu lốp xe có tầm ảnh hưởng lớn trên thị trường quốc tế.