Salady khai trương thành công tại Đài Loan và tăng tốc mở rộng toàn cầu

Salady, thương hiệu chuỗi salad hàng đầu Hàn Quốc, đã mở rộng vượt qua Mỹ để tiến vào Đài Loan, khai trương cửa hàng đầu tiên do master franchise vận hành tại Cao Hùng, hợp tác với Fig & Barley.

Lễ khai trương vào tháng 9/2025 đã có sự tham dự của CEO Salady Geonho Lee, CEO Fig & Barley Chulhyun Park, cùng các lãnh đạo từ hai công ty.

Chỉ một tháng sau khi mở cửa, cửa hàng đã đạt hiệu suất ấn tượng. Dù quy mô nhỏ gọn, chi nhánh Cao Hùng đã ghi nhận doanh số trung bình hàng ngày gần 20 triệu đồng VND, con số dự kiến sẽ tăng mạnh khi dịch vụ giao hàng được triển khai.

Lễ cắt bang khánh thành Cửa hàng đầu tiên mang thương hiệu Salady tại Đài Loan.

Salady được thành lập tại Gangnam, Seoul, với cửa hàng đầu tiên ra mắt vào năm 2013. Nhờ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về các món ăn lành mạnh và mang đến các ý tưởng menu sáng tạo, thương hiệu đã mở rộng nhanh chóng, hiện vận hành hơn 350 cửa hàng trên toàn Hàn Quốc.

Là thành phố lớn thứ hai Đài Loan, Cao Hùng đang trong thời kì tăng trưởng kinh tế nhanh chóng nhờ các dự án đầu tư khổng lồ như cơ sở sản xuất bán dẫn quy mô lớn của TSMC. Mức thu nhập tăng cao và lượng người trẻ đến định cư đã biến nơi đây thành thị trường đầy hứa hẹn cho các doanh nghiệp thực phẩm chú trọng sức khỏe.

Chi nhánh Cao Hùng áp dụng chiến lược menu địa phương hóa, kết hợp xu hướng ẩm thực lành mạnh toàn cầu với sức hút của món Hàn Quốc (K-food). Các món độc quyền bao gồm BIBIM BOWL, lấy cảm hứng từ món bibimbap nổi tiếng của Hàn Quốc, với topping như bulgogi, thịt ba chỉ và galbi, kết hợp sốt Gochujang Bibim đặc trưng của Salady. Để phù hợp với khẩu vị địa phương, chi nhánh cung cấp món súp ngô và loại bỏ các nguyên liệu ít quen thuộc như húng quế. Các món mới sẽ được ra mắt dựa trên ý kiến phản hồi từ khách hàng.

“Đài Loan là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất cho các món ăn Hàn Quốc và thực phẩm lành mạnh”, ông Seduk Oh, Trưởng bộ phận Kinh doanh Toàn cầu của Salady, cho biết. “Qua hợp tác với đối tác địa phương, chúng tôi không chỉ mang đến nguyên liệu tươi ngon và menu khác biệt mà còn tận dụng giao hàng cùng các kênh khác để mở rộng doanh số. Sứ mệnh của chúng tôi là đưa văn hóa ẩm thực lành mạnh Hàn Quốc vào cuộc sống hàng ngày của người tiêu dùng toàn cầu.”

Đầu năm nay, Salady đã mở cửa hàng thử nghiệm tại Westminster, Colorado, đánh dấu sự gia nhập chính thức vào thị trường Mỹ. Thương hiệu cũng dự kiến khai trương cửa hàng master franchise đầu tiên tại Manila, Philippines, trong năm nay. Đồng thời, Salady đang tích cực thảo luận với các đối tác tiềm năng tại Singapore và mở rộng tìm kiếm hợp tác tại Việt Nam, Trung Quốc, Úc, cùng Nhật Bản, nơi nhu cầu đối với thương hiệu đồ ăn lành mạnh ngày càng tăng cao.