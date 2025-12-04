Ngày của Phở 2025: Hành trình lan tỏa văn hóa ẩm thực Việt

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Năm, 04/12/2025
Minh Hà
04/12/2025, 15:45
Ngày của Phở 2025 sẽ diễn ra trong 02 ngày 13 - 14/12 tại TP. HCM. Với hơn 20.000 tô phở được phục vụ và dự kiến thu hút khoảng 100.000 lượt khách tham quan, sự kiện là cơ hội để quảng bá văn hóa ẩm thực Việt Nam ra thế giới…
Theo Ban tổ chức, sự kiện năm nay có sự tham gia của hơn 30 quầy phở từ khắp các vùng miền. Từ Phở H’Mong Hà Giang với sợi phở làm từ hạt ngô, đến Phở Nhớ Phố Núi Pleiku, hay Lạc Hồng Phở Nam Định...
Đặc biệt, sự hiện diện của thương hiệu Phở Việt tại Seoul, Hàn Quốc, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của phở Việt trên trường quốc tế. Mỗi tô phở tại sự kiện được bán với giá 40.000 đồng, và 10% doanh thu sẽ được trích để hỗ trợ bà con vùng bão lũ tại Đắk Lắk.
Tại buổi họp báo công bố chương trình Ngày của Phở 2025, Ban tổ chức cho biết: Bước sang năm thứ 9, Ngày của Phở đã vượt xa khuôn khổ một sự kiện ẩm thực đơn thuần. Khởi xướng từ năm 2017, từ một sáng kiến, ngày 12/12 đã chính thức được xác lập là “Ngày của Phở” từ năm 2018, chỉ sau 01 năm chương trình ra đời.
Mục tiêu lớn nhất là đưa Phở trở thành di sản văn hóa phi vật thể thế giới, bằng cách kể câu chuyện hạt gạo, sợi phở mang trong mình những giá trị đặc sắc như thế nào về văn hóa, ẩm thực, ngoại giao và kinh tế.
Ngày của Phở không chỉ dừng lại ở một sự kiện ẩm thực mà còn là một phần của chiến lược đưa phở trở thành di sản văn hóa phi vật thể thế giới. Từ năm 2017, Ngày của Phở đã phát triển vượt bậc, trở thành một lễ hội quốc tế với tên gọi "Vietnam Phở Festival", đã được tổ chức tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore.
Cụ thể, năm 2025, với sự hỗ trợ phối hợp của Đại sứ quán Việt Nam tại chương trình "Vietnam Phở Festival" đến với Singapore trong hai ngày 18 và 19/10 đã đón hơn 35.000 lượt khách tham dự với nhiều hoạt động ẩm thực và phi ẩm thực, với hàng chục ngàn phần ăn đã được phục vụ; ngoài phở, còn có các món ăn Việt Nam.
Bên cạnh đó, kết nối giao thương của Vietnam Phở Festival 2025 cũng ghi nhận có hơn 400 lượt tiếp xúc, trao đổi giữa doanh nghiệp Việt - Sing, đem lại kết quả là nhiều hợp đồng có giá trị chục ngàn USD, cùng nhiều biên bản ghi nhớ mở ra triển vọng tìm hiểu và kết nối sâu hơn.
Với sự hỗ trợ của các cơ quan Chính phủ và doanh nghiệp, Ngày của Phở 2025 không chỉ là một sự kiện văn hóa mà còn là cầu nối giao thương, thúc đẩy hợp tác quốc tế. Sự kiện này không chỉ tôn vinh giá trị ẩm thực mà còn khẳng định vị thế của phở Việt Nam trên bản đồ ẩm thực thế giới. Ngày của Phở 2025 hứa hẹn sẽ là một cột mốc quan trọng trong hành trình đưa phở trở thành biểu tượng văn hóa toàn cầu.
Được biết, chương trình Ngày của Phở do báo Tuổi Trẻ tổ chức và được Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa (Bộ Ngoại giao), Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương), Sở Công Thương TP.HCM và Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam ủng hộ, phối hợp thực hiện nhiều năm liền với sự đồng hành kim cương của Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam.
