Mùa lễ hội đã thắp sáng các khách sạn 5 sao tại Hà Nội

Những năm gần đây, dịp Giáng sinh và Tết Dương lịch trở thành cơ hội để du khách thư giãn, gắn kết với gia đình và bạn bè, đồng thời tận hưởng không khí lễ hội tràn ngập ánh sáng, âm nhạc, hương thơm và ẩm thực độc đáo…

Xu hướng chọn những không gian ấm cúng, lãng mạn, không chen chúc trong đám đông để đón Giáng sinh và năm mới hiện phổ biến tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM. Nhiều gia đình Việt ngày nay dám chi trả cho một trải nghiệm tại khách sạn cao cấp để nhận được những giá trị tương xứng.

Từ nhu cầu đó, các khách sạn và nhà hàng cũng cung cấp dịch vụ tiệc Giáng sinh và năm mới riêng tư. Thực khách có thể lựa chọn các gói dịch vụ, từ trang trí, thực đơn đến các hoạt động giải trí như âm nhạc, trò chơi. Thông thường giá mỗi set cho một người từ hơn một 900.000 đồng tới khoảng 3 triệu đồng.

SOFITEL LEGEND METROPOLE HÀ NỘI

Với chủ đề “Giấc mơ Ánh sáng Huyền ảo”, mùa Giáng sinh năm nay Sofitel Legend Metropole Hà Nội tiếp tục mang đến những trải nghiệm ẩm thực tinh tế mang đậm phong vị Pháp. Xuyên suốt mùa lễ hội, Metropole Hà Nội sẽ tổ chức nhiều sự kiện ẩm thực đặc biệt tại nhà hàng Pháp đương đại Le Beaulieu, Le Club Bar, nhà hàng - quầy bar angelina, và nhà hàng Spice Garden.

Đêm Giáng sinh (24/12): Bốn tiệc tối Giáng sinh đặc biệt sẽ sẵn sàng phục vụ thực khách, bao gồm tiệc buffet thịnh soạn cùng màn biểu diễn nhạc jazz đầy cảm hứng tại Le Club Bar và thực đơn trải nghiệm 6 món mang đậm dấu ấn ẩm thực riêng của các nhà hàng còn lại.

Ngày Giáng sinh (25/12): Khách sạn sẽ phục vụ bữa trưa đặc biệt Ngày Giáng sinh và chuỗi tiệc tối đa dạng, trong đó có buffet tối phong cách Á Đông tại Spice Garden và thực đơn gọi món đặc biệt phục vụ xuyên suốt cả ngày tại angelina.

Đêm Giao thừa (31/12): Chuỗi tiệc tối và chương trình chào đón năm mới 2026 sẽ được tổ chức tại nhiều nhà hàng và quầy bar. Nổi bật phải kể đến Tiệc đếm ngược chào năm mới sôi động tại angelina hay lễ hội đêm muộn đầy sắc màu bên hồ bơi tại Bamboo Bar.

Ngoài ra, các ngăn kệ của cửa hàng L’Epicerie đã lấp đầy những giỏ quà tặng sang trọng và tinh tế, cùng các món ăn Giáng sinh truyền thống như gà tây, bánh sừng bò, đồ ngọt và sô-cô-la mang thương hiệu Metropole. Quầy thực phẩm cũng mang tới nhiều sản phẩm nhập khẩu cao cấp như trứng cá muối, phô mai Pháp thủ công, bánh khúc cây...

Thành viên ALL Accor+ Explorer hưởng ưu đãi 10% cho tất cả các sự kiện.

HÀ NỘI DAEWOO

Khoảng thời gian đẹp nhất trong năm tại khách sạn Hà Nội Daewoo, đại sảnh bừng lên trong sắc đỏ - vàng rực rỡ, với tâm điểm là ngôi nhà bánh gừng lấy cảm hứng từ Nhà thờ Chính tòa Thánh Phêrô (Adelaide).

Với không gian trang hoàng lộng lẫy, nhà hàng Café Promenade chiêu đãi thực khách ẩm thực quốc tế thượng hạng, chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng sự xuất hiện đặc biệt của Ông già Noel và cô Santarina. Chào đón thời khắc chuyển giao năm mới là bữa tiệc buffet đêm Giao thừa và tiệc trưa ngày đầu năm 2026, hội tụ hơn 80 món ngon Việt Nam và quốc tế đa dạng.

Dành cho những thực khách tìm kiếm trải nghiệm vị giác tinh tế và xa hoa, Ngân Đình Hà Nội giới thiệu thực đơn Quảng Đông tinh tuyển với các mỹ vị đỉnh cao như Heo sữa quay gan ngỗng, Sò điệp Nhật hay Cá tuyết hấp bí ngòi… Còn nếu yêu thích ẩm thực xứ Phù Tang, thực khách không thể bỏ lỡ thực đơn mùa lễ hội tại nhà hàng Nhật Bản Edo với 8 sáng tạo độc quyền, mang cảm hứng theo mùa đầy tinh tế.

SHERATON HANOI HOTEL

Năm nay, mùa lễ hội tại Sheraton Hanoi Hotel tiếp tục mang đến gói nghỉ dưỡng Festive Stay, áp dụng từ ngày 20/12/2025 đến 4/1/2026. Du khách có thể tận hưởng không khí ngày lễ đầy lộng lẫy của Hồ Tây với những ưu đãi đi kèm lên tới 50%.

Tại nhà hàng Oven D’or, trong các ngày 24, 25, 31/12/2025 và 1/1/2026, thực khách sẽ được thưởng thức đại tiệc trưa và tối với hàng loạt món ăn biểu tượng mùa lễ hội: gà tây nướng nguyên con, sườn cừu bỏ lò, sườn bò đút lò, đùi heo hướng mật ong, cùng hải sản tươi và nhiều lựa chọn ẩm thực quốc tế khác.

Cùng với đó là chương trình nhạc sống, hoạt động vui chơi dành cho trẻ em, và những món quà nhỏ ngọt ngào dành cho gia đình từ Ông già Noel. Giá từ 1.550.000 đồng/người lớn và 850.000 đồng/trẻ em (5–12 tuổi).

Tại nhà hàng Hemispheres Steak & Seafood Grill - được vinh danh Michelin Selected 2025, vào các ngày 24 – 25/12 và 30 – 31/12, nhà hàng phục vụ set menu đặc biệt do Bếp trưởng Nguyễn Nam Nguyên sáng tạo. Thực đơn gồm: gan ngỗng Pháp, tôm hùm Nha Trang, bò Wagyu Úc, trứng cá tầm, sườn cừu New Zealand, càng cua tuyết. Set menu có giá từ 2.390.000 đồng/set cho 1 người.

MELIÃ HANOI

Tại Meliá Hanoi, mùa lễ hội năm nay khởi đầu bằng Lễ thắp sáng Cây Thông Noel diễn ra vào tối 5/12/2025. Sự kiện sẽ có sự góp mặt của các em nhỏ đến từ Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh (Blue Dragon Children’s Foundation) cùng Nhóm Magis - Ca đoàn Thiếu nhi Phaolo - Nhà thờ Hàng Bột, mang đến những tiết mục âm nhạc đậm sắc Giáng sinh.

Tiếp nối không khí tưng bừng mùa lễ hội, Garbo Bar mang đến hương vị ngọt ngào của mùa đông qua ưu đãi đặc biệt - Sparkling Festive High Tea – nơi những chiếc bánh nướng thơm quế và socola ấm quyện cùng tách trà nóng. Thời gian từ 15h00 – 17h00, từ 01/12 đến 31/12/2025 với mức giá từ 600.000 đồng/set.

Không chỉ có ẩm thực quốc tế, Cham Restaurant gửi gắm lời chúc mừng Giáng sinh theo phong vị Á Đông với thực đơn “Cham-ta Claus”. Những món ăn Quảng Đông tinh tế như dimsum, vịt quay Bắc Kinh, súp hải sản cao cấp được phối trộn hài hòa cùng các nguyên liệu phương Tây, tạo nên sự giao hòa giữa truyền thống và hiện đại. Mức giá cho một bữa tiệc cho cả vị giác và cảm xúc là từ 2.500.000 đồng/người.

MÖVENPICK HÀ NỘI CENTRE

Tại nhà hàng Mangosteen, khách sạn Mövenpick Hà Nội Centre, vào đêm Giáng sinh 24/12, thực khách sẽ có cơ hội thưởng thức các món ăn tinh tế được chế biến trực tiếp, từ sushi sashimi tươi ngon, hàu mát lạnh, gan ngỗng béo ngậy đến cá hồi hun khói – tất cả hòa quyện tạo nên trải nghiệm ẩm thực hoàn hảo.

Song song với đó là phần trình diễn đàn violin, góc đồ ăn nhẹ và biểu diễn ảo thuật cho các bé. Với mức giá từ 2.050.000 đồng/người lớn và từ 999.000 đồng/trẻ em (5-11 tuổi), khách sạn sẽ ưu đãi nửa con tôm hùm và một phần gan ngỗng cho mỗi khách cùng với trải nghiệm 360° video booth miễn phí.

Trong đêm Giao thừa 31/12, ban nhạc Jazz sẽ biểu diễn từ 18h30 – 19h30 cùng với chương trình bốc thăm may mắn. Đồ ăn nhẹ, ảo thuật gia, chương trình TV và trò chơi… sẵn sàng chào đón các bé. Mức giá từ 2.150.000 đồng/người lớn và 1.250.000 đồng/trẻ em.

Khách sạn giảm 15% cho đặt chỗ sớm trước ngày 20/12. Ưu đãi dành cho thành viên Accor Plus theo chính sách.

NOVOTEL HANOI

Mùa lễ hội cuối năm là dịp tuyệt vời để du khách và các gia đình trải nghiệm những dịch vụ và tiện ích đặc trưng tại Novotel Hanoi Thai Ha và Novotel Suites Hanoi.

Dạ tiệc buffet Giáng sinh tại hai khách sạn sẽ có giá từ 888.000đồng/người lớn và 350.000 đồng/trẻ em (6 - 12 tuổi). Gói tiệc bao gồm việc tham gia lớp học làm bánh nhà gừng cùng đầu bếp và gửi thư đến Ông già Noel. Miễn phí một ly rượu vang nhà làm/mocktails hoặc bia địa phương/nước ngọt cho mỗi người. Quà cho trẻ em, biểu diễn saxophone và tiết mục hát đồng ca Giáng sinh…

Trong khi đó, dạ tiệc buffet mừng năm mới 2026 có giá từ 999.000 đồng/người lớn và từ 450.000 đồng/trẻ em. Các gia đình sẽ được thưởng thức biểu diễn âm nhạc piano và các tiết mục ca nhạc. Cùng với đó là cơ hội trúng thưởng voucher nghỉ dưỡng và voucher ẩm thực từ minigame bốc thăm may mắn.

Khách sạn ưu đãi giảm giá 20% cho khách đặt bàn trước 24 tiếng, giảm thêm 10% cho Hội viên Accor Plus.