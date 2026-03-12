Thứ Năm, 12/03/2026

Trang chủ Đầu tư

Triển khai dự án cao tốc Vinh – Thanh Thủy, hoàn thành năm 2029

Minh Kiệt

12/03/2026, 09:34

Chính phủ giao UBND tỉnh Nghệ An thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư đối với dự án cao tốc Vinh – Thanh Thủy, đồng thời tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt dự án theo quy định, bảo đảm tiến độ triển khai và hoàn thành công trình đưa vào khai thác trong năm 2029...

Phối cảnh cao tốc Vinh - Thanh Thuỷ
Phối cảnh cao tốc Vinh - Thanh Thuỷ

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP về triển khai Nghị quyết số 255/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội liên quan đến chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy.

Theo nghị quyết, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An được giao thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư; tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt dự án theo quy định của pháp luật. Đồng thời, địa phương thực hiện thẩm định và phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án theo ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Đối với công tác lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư được áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc dự án, bao gồm cả các gói thầu phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trình tự, thủ tục chỉ định thầu được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường ủy quyền cho Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tổ chức thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và cấp giấy phép môi trường đối với dự án và các dự án thành phần, bảo đảm đáp ứng tiến độ yêu cầu của dự án.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan xây dựng phương án thu hồi vốn đầu tư dự án để hoàn trả ngân sách trung ương và ngân sách địa phương tham gia đầu tư, bảo đảm tính chính xác của các số liệu liên quan. Đồng thời, thực hiện trách nhiệm của cơ quan quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn.

Bộ Xây dựng cũng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương liên quan quy định việc tổ chức bảo trì, quản lý, sử dụng và khai thác công trình sau khi địa phương hoàn thành dự án theo thẩm quyền.

Bộ Công an được giao chỉ đạo các đơn vị trực thuộc sớm thực hiện thẩm duyệt các công trình có yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy; đồng thời phối hợp với địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm an ninh, trật tự và hỗ trợ trong quá trình tổ chức thi công xây dựng dự án.

Cũng theo nghị quyết, UBND tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng và hiệu quả của các dự án thành phần; bảo đảm không để xảy ra tiêu cực, lãng phí gây thất thoát tài sản nhà nước.

Trong quá trình tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt dự án, địa phương tiếp tục nghiên cứu rút ngắn thời gian thực hiện và rà soát sơ bộ tổng mức đầu tư đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 255/2025/QH15, bảo đảm phù hợp với quy mô, phạm vi đầu tư và điều kiện thực tế, tương tự các dự án đường bộ cao tốc đã triển khai trước đó và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Đồng thời, địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá tính hợp lý của phương án phân chia các dự án thành phần, bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành.

Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Nghệ An tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; xác định các bãi đổ chất thải rắn xây dựng, bảo đảm tiến độ triển khai dự án. Cùng với đó, địa phương có trách nhiệm công bố giá các loại vật liệu xây dựng thông thường theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; đồng thời kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ giá vật liệu xây dựng trên địa bàn.

Theo phương án dự kiến, dự án cao tốc Vinh – Thanh Thủy có điểm đầu tại Km0+000, kết nối với tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt tại khu vực nút giao Hưng Tây thuộc địa phận huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Điểm cuối của tuyến kết nối vào Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, tại khu vực cặp cửa khẩu Thanh Thủy – Nậm On.

Tổng chiều dài tuyến khoảng 60 km, đi qua địa bàn 9 xã của tỉnh Nghệ An gồm Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An, Nam Đàn, Xuân Lâm, Hoa Quân, Sơn Lâm và Kim Bảng.

Hơn 4.556 tỷ đồng đầu tư công năm 2026: Nghệ An ưu tiên cao tốc Vinh – Thanh Thuỷ

09:46, 22/10/2025

Hơn 4.556 tỷ đồng đầu tư công năm 2026: Nghệ An ưu tiên cao tốc Vinh – Thanh Thuỷ

Nghệ An quyết tâm khởi công cao tốc Vinh – Thanh Thủy gần 24.000 tỷ vào dịp 30/4

12:58, 25/02/2026

Nghệ An quyết tâm khởi công cao tốc Vinh – Thanh Thủy gần 24.000 tỷ vào dịp 30/4

Nghệ An rốt ráo giải phóng mặt bằng và vật liệu cho cao tốc Vinh – Thanh Thủy

16:21, 23/01/2026

Nghệ An rốt ráo giải phóng mặt bằng và vật liệu cho cao tốc Vinh – Thanh Thủy

Cao tốc cao tốc Vinh - Thanh Thuỷ đầu tư đường bộ hạ tầng

Đọc thêm

Tuân thủ trách nhiệm xã hội và an ninh mạng: “Giấy thông hành” cho doanh nghiệp xuất khẩu

Tuân thủ trách nhiệm xã hội và an ninh mạng: “Giấy thông hành” cho doanh nghiệp xuất khẩu

Trước những biến động khó lường về địa chính trị và sự thắt chặt của các rào cản kỹ thuật, việc tuân thủ trách nhiệm xã hội và an ninh mạng trong chuỗi cung ứng đang trở thành “giấy thông hành” cho khả năng tiếp cận thị trường toàn cầu…

Đà Nẵng ban hành danh mục đô thị loại II và loại III

Đà Nẵng ban hành danh mục đô thị loại II và loại III

Thực hiện nghị quyết số 111/2025/UBTVQH15 ngày 24/12/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành danh mục đô thị loại II, loại III và các phường đạt trình độ phát triển đô thị đối với đơn vị hành chính trong đô thị loại II, loại III.

Nhiều dự án giao thông có nguy cơ chậm tiến độ

Nhiều dự án giao thông có nguy cơ chậm tiến độ

Nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm dự kiến hoàn thành trong năm 2026 hiện vẫn chưa có chuyển biến rõ rệt về tiến độ, trong khi công tác giải phóng mặt bằng tại nhiều địa phương còn tồn tại vướng mắc, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến kế hoạch hoàn thành theo chỉ đạo của Chính phủ...

Hà Nội tạo không gian “sandbox” để hút nhân tài

Hà Nội tạo không gian “sandbox” để hút nhân tài

Việc triển khai Nghị quyết số 92/2026/NQ-HĐND được kỳ vọng tạo bước đột phá trong công tác thu hút và phát huy nguồn nhân lực tài năng cho Thủ đô, đóng góp vào mô hình “Thủ đô kiến tạo phát triển”...

Thương mại và FDI tiếp tục cố vị thế của Việt Nam trong kết nối kinh tế toàn cầu

Thương mại và FDI tiếp tục cố vị thế của Việt Nam trong kết nối kinh tế toàn cầu

Việt Nam hiện đang xếp thứ 36 trong tổng số 180 nền kinh tế trên toàn thế giới về chỉ số kết nối toàn cầu; đồng thời được dự báo sẽ đạt mức tăng trưởng tuyệt đối lớn thứ 4 thế giới về thương mại hàng hóa, chỉ sau Trung Quốc, Ấn Độ và Hoa Kỳ....

