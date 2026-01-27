Thứ Ba, 27/01/2026

Bắc Ninh: Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Sân bay Gia Bình

Đan Tiên

27/01/2026, 10:38

Ngày 26/1, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn chủ trì cuộc họp với các sở, ngành và địa phương liên quan để rà soát tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan, đồng thời kiểm tra công tác bố trí tạm cư phục vụ di dời đợt 1...

Công trường thi công Sân bay Gia Bình. Ảnh minh hoạ
Công trường thi công Sân bay Gia Bình. Ảnh minh hoạ

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, công tác giải phóng mặt bằng Sân bay Gia Bình và các dự án liên quan đã đạt nhiều kết quả tích cực. Đối với đất nông nghiệp, các địa phương đã hoàn thành kê khai, kiểm kê toàn bộ diện tích; đang rà soát, xác minh nguồn gốc sử dụng đất để lập phương án và tổ chức chi trả bồi thường.

Tổng kinh phí đã lập phương án tạm tính và ứng chi trả đạt hơn 3.110 tỷ đồng cho khoảng 6.500 hộ dân, với diện tích gần 735 ha, tương đương hơn 58% kế hoạch.

Đối với đất ở tại các xã Gia Bình và Lương Tài, công tác kê khai, kiểm kê cơ bản hoàn thành đối với các thửa đất có tài sản; các thửa đất trống chưa xác định được chủ sử dụng đang tiếp tục được rà soát.

Công tác di chuyển mồ mả cũng được triển khai đồng bộ. Đến nay, các đơn vị đã kiểm kê khoảng 12.000 ngôi mộ, trong đó hơn 3.100 ngôi mộ đã được chi trả kinh phí di dời, với tổng số tiền trên 61 tỷ đồng.

Cùng với dự án chính, việc giải phóng mặt bằng các khu tái định cư, nghĩa trang và các dự án liên quan tại các xã Lương Tài, Trung Chính, Gia Bình, Đông Cứu và Đại Lai đang được đẩy nhanh. Nhiều khu vực đã chi trả tiền bồi thường đợt 1, tạo điều kiện bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.

Báo cáo tại hội nghị, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cho biết đến hết ngày 25/1/2026 đã hoàn thành kê khai, kiểm kê toàn bộ diện tích đất nông nghiệp; ban hành thông báo thu hồi đất và đang tập trung lập phương án bồi thường, hỗ trợ. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn vướng mắc liên quan đến nguồn gốc đất, đất công ích, giao đất trái thẩm quyền, tài sản trên đất và công tác bố trí tái định cư.

Đại diện lãnh đạo xã Gia Bình cho biết từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ sẽ hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng diện tích đất lúa; phấn đấu đến 23 tháng Chạp, xã di chuyển xong các phần mộ; đồng thời đề xuất Tập đoàn Masterise chuyển tiền cho các hộ vắng mặt, không có tại địa phương.

Lãnh đạo UBND xã Lương Tài đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp chặt chẽ với địa phương để giải quyết các vấn đề đã thống nhất tại các chương trình làm việc trước đây. Đồng thời cho biết, xã Lương Tài có 79 hộ phải di dời, xã đã bố trí 100 phòng để các hộ tạm trú trong khi làm nhà mới…

Đại diện Tập đoàn Masterise cũng đưa ra một số giải pháp hỗ trợ người dân trong việc thuê nhà ở tạm để xây nhà và chuyển sang nơi ở mới…

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phát huy vai trò đầu mối, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư để tháo gỡ dứt điểm các tồn tại. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu hoàn thành cơ bản phương án bồi thường đất ở trước ngày 30/1/2026; đồng thời ưu tiên giải phóng mặt bằng tại các khu vực trọng điểm phục vụ xây dựng các công trình liên quan đến Hội nghị APEC.

Về di dời mồ mả, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các địa phương, đặc biệt là xã Lương Tài, tập trung cao độ, triển khai quyết liệt, phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Đối với công tác tạm cư, Sở Xây dựng được giao rà soát quỹ nhà, công trình có thể bố trí tạm cư trong khu vực lân cận, bảo đảm người dân sớm ổn định chỗ ở trong thời gian chờ tái định cư.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các đơn vị liên quan chuyển mạnh từ chỉ đạo sang hành động, tập trung hoàn thành hai mốc trọng tâm là di dời mồ mả và giải phóng xong đất nông nghiệp trước Tết Nguyên đán 2026; các cơ quan phải chịu trách nhiệm nếu không đạt tiến độ đề ra.

