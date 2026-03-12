Thứ Năm, 12/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Tuân thủ trách nhiệm xã hội và an ninh mạng: “Giấy thông hành” cho doanh nghiệp xuất khẩu

Anh Nhi

12/03/2026, 11:21

Trước những biến động khó lường về địa chính trị và sự thắt chặt của các rào cản kỹ thuật, việc tuân thủ trách nhiệm xã hội và an ninh mạng trong chuỗi cung ứng đang trở thành “giấy thông hành” cho khả năng tiếp cận thị trường toàn cầu…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo các chuyên gia của Mạng lưới Kiểm tra sự tuân thủ của nhà cung cấp (SCAN), tuân thủ trách nhiệm xã hội và an ninh mạng không còn là những lựa chọn bổ sung mà là “điều kiện cần” để doanh nghiệp Việt Nam giữ vững vị thế tại các thị trường trọng điểm như Hoa Kỳ và EU.

TUÂN THỦ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI: CHÌA KHÓA THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG “KHÓ TÍNH”

Năm 2025, bức tranh xuất nhập khẩu của Việt Nam ghi nhận những con số kỷ lục với tổng kim ngạch đạt 930,05 tỷ USD, trong đó, xuất khẩu chiếm 475,04 tỷ USD. Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 153,2 tỷ USD.

Tuy nhiên, để duy trì dòng chảy xuất khẩu, doanh nghiệp đang phải đối mặt với áp lực chưa từng có từ các quy định pháp lý mới. Sự thay đổi về tư duy mua hàng của các nhà nhập khẩu lớn đang ngày càng rõ nét, nhất là trong bối cảnh khó lường về địa chính trị và sự thắt chặt các rào kỹ thuật.

Theo ông Đỗ Tiến Thịnh, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), hàng Việt muốn xuất khẩu đi các thị trường trọng điểm hiện giờ không chỉ cần tốt, mà cần phải “tử tế và minh bạch”.

“Điều này có nghĩa là sản phẩm không chỉ cần chất lượng cao mà quy trình làm ra sản phẩm đó phải đảm bảo các tiêu chuẩn về nhân quyền, không có lao động cưỡng bức, lao động trẻ em, đảm bảo các điều kiện an toàn vệ sinh lao động…”, ông Thịnh cho biết.

Các đại biểu tham dự Hội thảo “Rủi ro, Tuân thủ và Đổi mới sáng tạo trong chuỗi cung ứng” do NIC và SCAN phối hợp tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam vào ngày 10/3.
Các đại biểu tham dự Hội thảo “Rủi ro, Tuân thủ và Đổi mới sáng tạo trong chuỗi cung ứng” do NIC và SCAN phối hợp tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam vào ngày 10/3.

Việc tuân thủ trách nhiệm xã hội hiện nay đã chuyển dịch từ cơ chế tự nguyện sang nghĩa vụ bắt buộc tại nhiều quốc gia. Doanh nghiệp không chứng minh được tính minh bạch trong chuỗi cung ứng sẽ đối mặt với rủi ro bị tạm giữ hàng hóa tại cửa khẩu, gây thiệt hại nặng nề về cả tài chính và uy tín thương hiệu. Do đó, việc tham gia vào các mạng lưới như SCAN giúp doanh nghiệp Việt Nam xây dựng niềm tin với bên mua, nâng cao năng lực cạnh tranh và đảm bảo cơ hội hợp tác dài hạn.

SCAN là tổ chức phi lợi nhuận toàn cầu gồm 63 thành viên với tổng doanh thu hàng năm lên tới 2 nghìn tỷ USD, bao gồm các “ông lớn” như Walmart, The Home Depot và Amazon..., đã và đang triển khai Chương trình Đánh giá tuân thủ xã hội để hỗ trợ các nhà máy sản xuất.

Chương trình này không chỉ giúp giảm bớt “sự mệt mỏi do kiểm toán” (audit fatigue) thông qua việc chia sẻ dữ liệu đánh giá giữa các thành viên, mà còn giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí đáng kể.

Theo thống kê của SCAN, năm 2025, chương trình đã giúp các thành viên tiết kiệm hơn 15,6 triệu USD chi phí đánh giá và giảm thiểu hàng trăm tấn khí thải CO2 nhờ tối ưu hóa quy trình kiểm tra.

YÊU CẦU BẢO ĐẢM AN TOÀN DỮ LIỆU

Tuy nhiên, để quá trình đánh giá và kiểm tra tuân thủ xã hội được triển khai nhanh chóng, việc chia sẻ dữ liệu giữa các thành viên phải được bảo mật để chuỗi cung ứng vận hành ổn định.

Trong kỷ nguyên số, các cuộc tấn công mạng nhắm vào hạ tầng logistics và dữ liệu thương mại đang gia tăng với mức độ tinh vi chưa từng thấy. Chỉ riêng trong lĩnh vực vận tải biển, năm 2025 đã ghi nhận ít nhất 32 vụ tấn công mạng quy mô lớn toàn cầu, gây gián đoạn hoạt động tại các cảng biển lớn từ Ý đến Nigeria.

Theo ông Carlos E. Ochoa, Giám đốc điều hành của SCAN, niềm tin chính là “giấy thông hành” trong thương mại toàn cầu. Để xây dựng niềm tin đó, dữ liệu cần được bảo mật và chia sẻ một cách an toàn giữa các bên liên quan. Chương trình an ninh mạng của SCAN tập trung vào việc bảo vệ máy tính, mạng và dữ liệu khỏi sự truy cập trái phép hoặc phá hủy thông qua một loạt các biện pháp bảo vệ vật lý, kỹ thuật và tổ chức.

Các tiêu chuẩn an ninh mạng hiện nay yêu cầu doanh nghiệp phải có chính sách văn bản rõ ràng, thực hiện kiểm kê và tiêu hủy thiết bị chứa dữ liệu nhạy cảm định kỳ hàng tuần, sử dụng VPN cho nhân viên làm việc từ xa và đặc biệt là phải sao lưu dữ liệu hàng tuần dưới dạng mã hóa. Việc sử dụng phần mềm không có bản quyền cũng là một rủi ro nghiêm trọng bị SCAN và các nhà nhập khẩu Hoa Kỳ kiểm soát chặt chẽ.

Ông Dan Purtell, Giám đốc Đổi mới sáng tạo và Công nghệ của SCAN phát biểu.
Ông Dan Purtell, Giám đốc Đổi mới sáng tạo và Công nghệ của SCAN phát biểu.

Một bước tiến đột phá trong việc đảm bảo tính bất biến của hồ sơ đánh giá chính là việc SCAN ứng dụng công nghệ blockchain. Ông Dan Purtell, Giám đốc Đổi mới sáng tạo và Công nghệ của SCAN, nhấn mạnh  blockchain giúp tăng cường niềm tin và tính minh bạch của dữ liệu bằng cách cung cấp sổ cái phi tập trung, ngăn chặn hiệu quả việc chia sẻ các báo cáo kiểm toán gian lận.

Mọi kết quả đánh giá tại nhà máy đều được ghi nhận trên blockchain (như Ethereum), cho phép các nhà nhập khẩu và cơ quan quản lý xác minh tính xác thực của dữ liệu gần như tức thời. Điều này đặc biệt quan trọng khi Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) đã ký kết MOU với SCAN, cho phép CBP truy cập vào kho lưu trữ dữ liệu đánh giá của SCAN để phục vụ công tác thẩm định rủi ro cho chương trình CTPAT (Đối tác Hải quan - Thương mại chống Khủng bố).

VẤN ĐỀ THỰC THI CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT

Hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào mạng lưới của SCAN chưa nhiều nhưng theo xu hướng, con số này đang tăng lên trong thời gian gần đây (tỷ lệ các cuộc đánh giá của SCAN tại Việt Nam tăng lên mức 15% vào năm 2025, cao hơn so với 10% trong năm 2024).

Trong bối cảnh những quy định mới từ các thị trường xuất khẩu trọng điểm sẽ sớm được áp dụng, để không bị bỏ lại phía sau, các chuyên gia hải quan khuyến nghị doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động thực hiện ba bước.

Bà Nguyễn Khánh Hồng, Chuyên gia Chương trình doanh nghiệp ưu tiên (AEO) của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO).
Bà Nguyễn Khánh Hồng, Chuyên gia Chương trình doanh nghiệp ưu tiên (AEO) của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO).

Một là, chuyển đổi số toàn diện, không chỉ để tối ưu hóa năng suất mà còn để xây dựng hệ thống “nhật ký sản xuất” số hóa (blockchain) giúp chứng minh nguồn gốc lao động và nguyên liệu một cách bất biến.

Hai là, đầu tư nghiêm túc vào hệ thống kiểm soát nội bộ, tiệm cận với các khuyến nghị của Khung tiêu chuẩn SAFE của Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) và Luật Hải quan sửa đổi số 90/2025/QH15 của Việt Nam.

Ba là, tham gia các mạng lưới tuân thủ quốc tế nhằm tận dụng các nền tảng như SCAN để giảm chi phí đánh giá và được công nhận bởi các đối tác kinh doanh cũng như cơ quan hải quan quốc tế.

“Trong kỷ nguyên thương mại mới, sự tuân thủ và minh bạch không còn là gánh nặng chi phí, mà chính là tài sản lớn nhất để doanh nghiệp bước ra thế giới một cách tự tin và bền vững”, bà Nguyễn Khánh Hồng, Chuyên gia Chương trình doanh nghiệp ưu tiên (AEO) của WCO.

Mô hình nhà máy thông minh, lực đẩy mới cho doanh nghiệp sản xuất Việt

11:06, 11/03/2026

Mô hình nhà máy thông minh, lực đẩy mới cho doanh nghiệp sản xuất Việt

Thúc đẩy quản trị công ty trong “kỷ nguyên” nâng hạng

23:31, 10/03/2026

Thúc đẩy quản trị công ty trong “kỷ nguyên” nâng hạng

Sắp diễn ra Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU-Việt Nam

17:58, 10/03/2026

Sắp diễn ra Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU-Việt Nam

Từ khóa:

an ninh mạng trong xuất khẩu blockchain trong chuỗi cung ứng Chương trình Đánh giá tuân thủ xã hội đổi mới sáng tạo Mạng lưới Kiểm tra sự tuân thủ của nhà cung cấp NIC tuân thủ trách nhiệm xã hội

Chủ đề:

Phát triển kinh tế dữ liệu

Đọc thêm

Triển khai dự án cao tốc Vinh – Thanh Thủy, hoàn thành năm 2029

Triển khai dự án cao tốc Vinh – Thanh Thủy, hoàn thành năm 2029

Chính phủ giao UBND tỉnh Nghệ An thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư đối với dự án cao tốc Vinh – Thanh Thủy, đồng thời tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt dự án theo quy định, bảo đảm tiến độ triển khai và hoàn thành công trình đưa vào khai thác trong năm 2029...

Đà Nẵng ban hành danh mục đô thị loại II và loại III

Đà Nẵng ban hành danh mục đô thị loại II và loại III

Thực hiện nghị quyết số 111/2025/UBTVQH15 ngày 24/12/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành danh mục đô thị loại II, loại III và các phường đạt trình độ phát triển đô thị đối với đơn vị hành chính trong đô thị loại II, loại III.

Nhiều dự án giao thông có nguy cơ chậm tiến độ

Nhiều dự án giao thông có nguy cơ chậm tiến độ

Nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm dự kiến hoàn thành trong năm 2026 hiện vẫn chưa có chuyển biến rõ rệt về tiến độ, trong khi công tác giải phóng mặt bằng tại nhiều địa phương còn tồn tại vướng mắc, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến kế hoạch hoàn thành theo chỉ đạo của Chính phủ...

Hà Nội tạo không gian “sandbox” để hút nhân tài

Hà Nội tạo không gian “sandbox” để hút nhân tài

Việc triển khai Nghị quyết số 92/2026/NQ-HĐND được kỳ vọng tạo bước đột phá trong công tác thu hút và phát huy nguồn nhân lực tài năng cho Thủ đô, đóng góp vào mô hình “Thủ đô kiến tạo phát triển”...

Thương mại và FDI tiếp tục cố vị thế của Việt Nam trong kết nối kinh tế toàn cầu

Thương mại và FDI tiếp tục cố vị thế của Việt Nam trong kết nối kinh tế toàn cầu

Việt Nam hiện đang xếp thứ 36 trong tổng số 180 nền kinh tế trên toàn thế giới về chỉ số kết nối toàn cầu; đồng thời được dự báo sẽ đạt mức tăng trưởng tuyệt đối lớn thứ 4 thế giới về thương mại hàng hóa, chỉ sau Trung Quốc, Ấn Độ và Hoa Kỳ....

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

eMagazine

Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

Video

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

10 thị trường nhập khẩu dầu lớn nhất của Trung Quốc

Thế giới

10 thị trường nhập khẩu dầu lớn nhất của Trung Quốc

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Người dân hưởng lợi từ chuyển đổi số trong ngành y tế

Sức khỏe

2

Nhận diện các "điểm nghẽn" của du lịch golf Việt Nam

Du lịch

3

Chốt lời ngắn hạn, thị trường điều chỉnh

Chứng khoán

4

Đột phá nền tảng số thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu hai con số

Thị trường

5

Hải Phòng: Cưỡng chế thu hồi nhà đất công sản sử dụng sai mục đích

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy