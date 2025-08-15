Sân bay Nội Bài đón lượng khách quốc tế kỷ lục dịp lễ Quốc khánh 2/9

Theo dự báo của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, sản lượng khai thác trong dịp Quốc khánh 2/9 năm nay sẽ tăng trưởng đột biến. Đặc biệt là lượng khách quốc tế, có những ngày dự kiến đạt gần 44.000 lượt khách, cao nhất từ trước đến nay...

Kỳ nghỉ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 năm nay, sân bay Nội Bài sẽ phục vụ một đợt cao điểm hoạt động bay với sản lượng vận chuyển tăng mạnh và hoạt động bay phức tạp. Theo số liệu dự báo của Cảng, sản lượng khai thác trong dịp lễ sẽ tăng trưởng đột biến.

Sự gia tăng này đến từ việc nhiều đoàn khách quốc tế đến Hà Nội tham dự đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, cùng với sự kết nối mạnh mẽ của nhiều đường bay quốc tế được khai trương tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài trong thời gian qua.

Trong khi đó, lượng hành khách nội địa cũng được dự báo sẽ tăng cao khi hàng vạn người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc đổ về Thủ đô để tham gia các sự kiện văn hóa, nghệ thuật tầm cỡ quốc gia được tổ chức nhân dịp này. Ước tính trong ngày cao điểm nhất, sân bay Nội Bài sẽ phục vụ gần 110.000 lượt hành khách và 638 lượt chuyến bay, cao hơn khoảng 20% so với cùng kỳ 2024.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài xác định từ ngày 14/8 đến hết ngày 2/9, các hoạt động bay tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài sẽ diễn ra nhộn nhịp với nhiều phương thức bay khác nhau. Tại Hội nghị hiệp đồng phương án khai thác, điều hành bay, các đơn vị đã thống nhất cao về công tác hiệp đồng chặt chẽ, chủ động tính toán các phương án có thể phát sinh để đưa ra biện pháp ứng phó kịp thời.

Đại diện Công ty Quản lý bay miền Bắc cho biết: Công ty đã có thời gian dài hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị liên quan, tính toán phương án tối ưu nhất cho hoạt động hàng không dân dụng. Mọi sự thay đổi, điều chỉnh trong giai đoạn này đều được cân nhắc trên tinh thần giảm thiểu ảnh hưởng đến hoạt động bay thương mại tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Về phía các hãng hàng không và đơn vị phục vụ, các phương án đã được thống nhất triển khai. Cụ thể, duy trì chế độ trực 24 giờ/7 ngày tại Trung tâm Điều phối khai thác Nội Bài (AOCC) để bảo đảm phối hợp xử lý kịp thời mọi tình huống.

Chủ động di chuyển các máy bay đỗ qua đêm sang các sân bay lân cận nhằm giảm áp lực và ưu tiên vị trí đỗ cho các chuyến bay quốc tế đến trong dịp lễ. Chủ động nạp thêm nhiên liệu cho các chuyến bay đến Nội Bài để sẵn sàng cho các tình huống phát sinh như phải bay chờ vì lý do khai thác hoặc do thời tiết...

Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài Tô Tử Hà khẳng định: “Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng và tính toán các phương án linh hoạt cho mọi tình huống, góp phần vào thành công chung của sự kiện. Mỗi cán bộ, nhân viên đều tự hào khi được đóng góp trực tiếp cho Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9”.

Trong khi đó, tại TP.HCM, Bamboo Airways cho biết dự kiến từ 0 giờ ngày 18/8 hãng sẽ chuyển toàn bộ hoạt động khai thác các chuyến bay nội địa từ nhà ga T1 sang nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất.

Được biết, một số đại lý đã nhận được thông báo chuyển đổi nhà ga đến hành khách khi đặt vé. Bamboo Airways cho biết đã bố trí lực lượng nhân viên mặt đất cùng hệ thống bảng biển chỉ dẫn trong nhà ga T3 để hỗ trợ hành khách trong giai đoạn chuyển đổi. Hãng khuyến cáo hành khách nên nắm thông tin chi tiết và hướng dẫn được cập nhật thường xuyên trên các kênh chính thức của hãng như website và fanpage.

Trong giai đoạn 18 đến 25/8, hành khách bị trễ chuyến xuất phát từ ga T3 do chưa nắm thông tin, nếu có mặt trong vòng 20 phút sau giờ khởi hành và được nhân viên mặt đất xác nhận, sẽ được đổi vé miễn phí sang chuyến kế tiếp cùng hành trình. Nếu chuyến kế tiếp hết chỗ, hãng vẫn đổi sang chuyến gần nhất còn chỗ, miễn chênh lệch giá vé. Với đường bay chỉ một chuyến/ngày, hành khách sẽ được đổi sang chuyến ngày hôm sau.

Tương tự, lãnh đạo một hãng hàng không xác nhận ngày 13/8 đã có cuộc họp với Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) về phương án bố trí khai thác tại ga T3. Theo đó ngoài Vietnam Airlines đang khai thác, bốn hãng nội địa sẽ lần lượt chuyển sang ga T3. Ngoài Bamboo Airways, Pacific Airlines và VASCO dự kiến từ ngày 19/8. Vietravel Airlines từ ngày 21/8.

Như vậy, ga T3 sẽ có 5 hãng bay nội địa Vietnam Airlines, Bamboo Airways, Pacific Airlines, VASCO, Vietravel Airlines. Trong khi đó Vietjet tiếp tục khai thác tại ga T1, không chuyển sang T3 như kế hoạch ban đầu.

Trước đó, từ ngày 17/5, Vietnam Airlines đã chỉnh thức chuyển đổi toàn bộ khai thác các đường bay nội địa của hãng sang nhà ga T3. Riêng đối với các chuyến bay khai thác bằng tàu bay ATR72 mang số hiệu Vietnam Airlines đối với các đường bay Côn Đảo, Cà Mau và Rạch Giá vẫn tiếp tục khai thác tại nhà ga T1.

Cục Hàng không khuyến cáo hành khách đi máy bay tại nhà ga T3 cần chú ý những điều quan trọng sau để không nhỡ chuyến, ảnh hưởng lịch trình di chuyển. Cụ thể, hành khách cần ga hành khách T3 trước 2 tiếng; chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cá nhân và kiểm tra hành lý đúng quy định trước khi làm thủ tục lên tàu bay; Khuyến khích hành khách làm thủ tục check-in online trước khi đến sân bay hoặc sử dụng quầy kiosk check-in để tiết kiệm thời gian.

Nhu cầu bay từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam đến Hà Nội dịp Quốc khánh 2/9 hiện tăng đột biến, kéo theo mức giá vé máy bay tăng vọt. Trong khoảng thời gian từ 30/8 đến 2/9, nhiều chuyến bay có giá vé khứ hồi dao động từ 4 triệu đến hơn 7 triệu đồng. Các hãng hàng không như Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways và Vietravel Airlines đều cung cấp nhiều mức giá khác nhau cho chặng bay TP.HCM - Hà Nội.

Cụ thể, chiều đi ngày 30/8, Vietnam Airlines bán vé hạng phổ thông với mức giá thấp nhất khoảng 3,7 triệu đồng một chiều (đã bao gồm thuế và phí). Đến ngày 31/8, giá vé giảm nhẹ, dao động từ 3,4 đến 3,7 triệu đồng. Trong cùng thời gian, Vietjet Air và Bamboo Airways đều điều chỉnh giá vé cao hơn ngày thường, với mức giá khứ hồi lần lượt khoảng 5,4 triệu và từ 6,8 triệu đồng trở lên.