Sân bay Nội Bài đón lượng khách quốc tế kỷ lục dịp lễ Quốc khánh 2/9
Tường Bách
15/08/2025, 10:51
Theo dự báo của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, sản lượng khai thác trong dịp Quốc khánh 2/9 năm nay sẽ tăng trưởng đột biến. Đặc biệt là lượng khách quốc tế, có những ngày dự kiến đạt gần 44.000 lượt khách, cao nhất từ trước đến nay...
Kỳ nghỉ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
năm nay, sân bay Nội Bài sẽ phục vụ một đợt cao điểm hoạt động bay với sản lượng
vận chuyển tăng mạnh và hoạt động bay phức tạp. Theo số liệu dự báo của Cảng, sản
lượng khai thác trong dịp lễ sẽ tăng trưởng đột biến.
Sự gia tăng này đến từ việc
nhiều đoàn khách quốc tế đến Hà Nội tham dự đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, cùng với sự kết nối mạnh mẽ của nhiều đường bay quốc
tế được khai trương tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài trong thời gian qua.
Trong khi đó, lượng hành khách nội địa cũng được dự báo sẽ
tăng cao khi hàng vạn người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc đổ về Thủ đô để tham
gia các sự kiện văn hóa, nghệ thuật tầm cỡ quốc gia được tổ chức nhân dịp này. Ước
tính trong ngày cao điểm nhất, sân bay Nội Bài sẽ phục vụ gần 110.000 lượt hành
khách và 638 lượt chuyến bay, cao hơn khoảng 20% so với cùng kỳ 2024.
Cảng hàng không quốc tế Nội Bài xác định từ ngày 14/8 đến hết
ngày 2/9, các hoạt động bay tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài sẽ diễn ra nhộn
nhịp với nhiều phương thức bay khác nhau. Tại Hội nghị hiệp đồng phương án khai
thác, điều hành bay, các đơn vị đã thống nhất cao về công tác hiệp đồng chặt chẽ,
chủ động tính toán các phương án có thể phát sinh để đưa ra biện pháp ứng phó kịp
thời.
Đại diện Công ty Quản lý bay miền Bắc cho biết: Công ty đã
có thời gian dài hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị liên quan, tính toán phương
án tối ưu nhất cho hoạt động hàng không dân dụng. Mọi sự thay đổi, điều chỉnh
trong giai đoạn này đều được cân nhắc trên tinh thần giảm thiểu ảnh hưởng đến
hoạt động bay thương mại tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.
Về phía các hãng hàng không và đơn vị phục vụ, các phương án
đã được thống nhất triển khai. Cụ thể, duy trì chế độ trực 24 giờ/7 ngày tại
Trung tâm Điều phối khai thác Nội Bài (AOCC) để bảo đảm phối hợp xử lý kịp thời
mọi tình huống.
Chủ động di chuyển các máy bay đỗ qua đêm sang các sân bay lân
cận nhằm giảm áp lực và ưu tiên vị trí đỗ cho các chuyến bay quốc tế đến trong
dịp lễ. Chủ động nạp thêm nhiên liệu cho các chuyến bay đến Nội Bài để sẵn sàng
cho các tình huống phát sinh như phải bay chờ vì lý do khai thác hoặc do thời
tiết...
Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài Tô Tử Hà khẳng định: “Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng và tính toán các phương án linh hoạt cho mọi tình huống, góp phần vào thành công chung của sự kiện. Mỗi cán bộ, nhân viên đều tự hào khi được đóng góp trực tiếp cho Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9”.
Trong khi đó, tại TP.HCM, Bamboo Airways cho biết dự kiến từ
0 giờ ngày 18/8 hãng sẽ chuyển toàn bộ hoạt động khai thác các chuyến bay nội địa
từ nhà ga T1 sang nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất.
Được biết, một số đại lý đã nhận được thông báo chuyển đổi
nhà ga đến hành khách khi đặt vé. Bamboo Airways cho biết
đã bố trí lực lượng nhân viên mặt đất cùng hệ thống bảng biển chỉ dẫn trong nhà
ga T3 để hỗ trợ hành khách trong giai đoạn chuyển đổi. Hãng khuyến cáo hành
khách nên nắm thông tin chi tiết và hướng dẫn được cập nhật thường xuyên trên
các kênh chính thức của hãng như website và fanpage.
Trong giai đoạn 18 đến 25/8, hành khách bị trễ chuyến xuất
phát từ ga T3 do chưa nắm thông tin, nếu có mặt trong vòng 20 phút sau giờ khởi
hành và được nhân viên mặt đất xác nhận, sẽ được đổi vé miễn phí sang chuyến kế
tiếp cùng hành trình. Nếu chuyến kế tiếp hết chỗ, hãng vẫn đổi sang chuyến gần
nhất còn chỗ, miễn chênh lệch giá vé. Với đường bay chỉ một chuyến/ngày, hành
khách sẽ được đổi sang chuyến ngày hôm sau.
Tương tự, lãnh đạo một hãng hàng không xác nhận ngày
13/8 đã có cuộc họp với Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Tổng công ty Cảng
hàng không Việt Nam (ACV) về phương án bố trí khai thác tại ga T3. Theo đó
ngoài Vietnam Airlines đang khai thác, bốn hãng nội địa sẽ lần lượt chuyển sang
ga T3. Ngoài Bamboo Airways, Pacific Airlines và VASCO dự kiến từ ngày 19/8.
Vietravel Airlines từ ngày 21/8.
Như vậy, ga T3 sẽ có 5 hãng bay nội địa Vietnam Airlines,
Bamboo Airways, Pacific Airlines, VASCO, Vietravel Airlines. Trong khi đó
Vietjet tiếp tục khai thác tại ga T1, không chuyển sang T3 như kế hoạch ban đầu.
Trước đó, từ ngày 17/5, Vietnam Airlines đã chỉnh thức chuyển đổi toàn bộ khai
thác các đường bay nội địa của hãng sang nhà ga T3. Riêng đối với các chuyến
bay khai thác bằng tàu bay ATR72 mang số hiệu Vietnam Airlines đối với các đường
bay Côn Đảo, Cà Mau và Rạch Giá vẫn tiếp tục khai thác tại nhà ga T1.
Cục Hàng không khuyến cáo hành khách đi máy bay tại
nhà ga T3 cần chú ý những điều quan trọng sau để không nhỡ chuyến, ảnh hưởng lịch
trình di chuyển. Cụ thể, hành khách cần ga hành khách T3 trước 2 tiếng; chuẩn bị
đầy đủ giấy tờ cá nhân và kiểm tra hành lý đúng quy định trước khi làm thủ tục
lên tàu bay; Khuyến khích hành khách làm thủ tục check-in online trước khi đến
sân bay hoặc sử dụng quầy kiosk check-in để tiết kiệm thời gian.
Nhu cầu bay từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam đến Hà Nội dịp Quốc khánh 2/9 hiện tăng
đột biến, kéo theo mức giá vé máy
bay tăng vọt. Trong khoảng thời gian từ 30/8 đến 2/9, nhiều chuyến bay có
giá vé khứ hồi dao động từ 4 triệu đến hơn 7 triệu đồng. Các hãng hàng
không như Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways và Vietravel Airlines
đều cung cấp nhiều mức giá khác nhau cho chặng bay TP.HCM - Hà Nội.
Cụ thể, chiều đi ngày 30/8, Vietnam Airlines bán vé hạng phổ
thông với mức giá thấp nhất khoảng 3,7 triệu đồng một chiều (đã bao gồm thuế và
phí). Đến ngày 31/8, giá vé giảm nhẹ, dao động từ 3,4 đến 3,7 triệu đồng. Trong
cùng thời gian, Vietjet Air và Bamboo Airways đều điều chỉnh giá vé cao hơn
ngày thường, với mức giá khứ hồi lần lượt khoảng 5,4 triệu và từ 6,8 triệu đồng
trở lên.
Ngay từ đầu tháng 8, các doanh nghiệp đã sớm chuẩn bị kế hoạch kích cầu và phương án trưng bày theo chủ đề Quốc khánh cùng các hoạt động trải nghiệm đi kèm. Trong đó, nguồn hàng dự trữ tăng đến 35%, cùng với nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá, tặng quà...
Phụ nữ trung niên châu Á: Nhóm khách hàng mới đầy sức ảnh hưởng
Một thế hệ phụ nữ mới ở châu Á đang mang đến góc nhìn khác về quá trình lão hóa, nổi lên như những người dẫn dắt xu hướng trong các lĩnh vực thời trang, làm đẹp và chăm sóc sức khỏe…
TP.HCM khẳng định bước tiến trên bản đồ du lịch Mê Kông – châu Á
Lần đầu tiên, Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM (ITE HCMC) 2025 thu hút sự tham gia của các công ty du lịch công vụ và MICE hàng đầu. Sự góp mặt này khẳng định vị thế ngày càng rõ nét của TP.HCM trên bản đồ đầu tư và du lịch công vụ quốc tế...
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025 phát hành ngày 18/08/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Triển lãm “Bản rập trong nghiên cứu và sáng tạo mỹ thuật”
Thông qua hoạt động rập các văn bia, họa tiết trên đá, gỗ, đất nung từ các di tích mỹ thuật cổ, những tác phẩm bản rập từ xưa đến nay đã trở thành một phần không thể thiếu trong quá trình nghiên cứu, hình thành nên các công trình nghiên cứu mỹ thuật...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: