Sân bay quốc tế 5 sao Gia Bình và khởi đầu cho trục đô thị Thủ đô - Sân bay

Hạ tầng đang dịch chuyển mạnh về Đông Bắc Hà Nội khi sân bay quốc tế 5 sao Gia Bình và các tuyến kết nối trọng điểm cùng lúc tăng tốc. Với vai trò cửa ngõ quốc tế mới của miền Bắc, sân bay Gia Bình được kỳ vọng mở ra chu kỳ đầu tư mới cho khu vực.

SÂN BAY QUỐC TẾ 5 SAO GIA BÌNH VÀ TRỤC ĐÔ THỊ THỦ ĐÔ - SÂN BAY

Các sân bay quốc tế 5 sao luôn tạo ra những “cực tăng trưởng” mới, định hình lại kinh tế xã hội các khu vực lân cận. Sân bay Incheon (Hàn Quốc), Changi (Singapore) hay Narita (Nhật Bản) cho thấy mô hình sân bay - đô thị vệ tinh - hành lang thương mại là công thức giúp mở rộng không gian phát triển và thu hút dòng vốn quy mô lớn.

Tại Việt Nam, Cảng hàng không quốc tế 5 sao Gia Bình và tuyến đường kết nối Thủ đô - Sân bay đang đóng vai trò tương tự, trở thành bộ đôi hạ tầng chiến lược, định hình tương lai vùng Đông Bắc Thủ đô. Khi cả hai dự án cùng tăng tốc, khu vực Đông Bắc Hà Nội được kỳ vọng tạo hiệu ứng lan tỏa tương tự Nội Bài - Nhật Tân trước đây hay Long Thành - TP.HCM hiện nay.

Thông tin quy hoạch cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Theo Quy hoạch vùng Thủ đô 2025 - 2050, Đại lộ Hà Nội - Gia Bình được xác định vừa là trục giao thông chiến lược, vừa là trục đô thị TOD mới. Dọc hành lang này, chuỗi đô thị - thương mại dịch vụ - công nghiệp sẽ hình thành quanh các trạm metro, bus nhanh.

Cùng với định hướng TOD, giá trị bất động sản khu vực lân cận trục đại lộ được dự báo tăng mạnh khi hạ tầng hoàn thiện. Thực tế tại TP.HCM, giá bất động sản quanh tuyến Metro số 1 đã tăng từ 50 - 200% trong giai đoạn trước - sau vận hành. Hay tại Hòa Lạc phía Tây Hà Nội, hạ tầng Vành đai 3.5, Đại lộ Thăng Long và tuyến metro số 5 đã xác lập mặt bằng giá mới, gấp 1,5 - 2 lần (giai đoạn 2020 - 2025).

CƠ HỘI ĐẦU TƯ GẦN SÂN BAY QUỐC TẾ 5 SAO

Hạ tầng hiện đại và đồng bộ không chỉ giúp tăng năng lực logistics mà còn thúc đẩy đô thị hóa lan tỏa về phía Đông Bắc. Khi sân bay Gia Bình đi vào vận hành, khu vực này được dự báo bước sang chu kỳ tăng trưởng mới: dòng chuyên gia quốc tế, dòng dân cư giãn dân từ nội đô gia tăng, các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư sản xuất hoặc mở rộng quy mô sẽ kéo theo nhu cầu mạnh mẽ về an cư, lưu trú và các dịch vụ tiêu chuẩn cao.

Tín hiệu đầu tiên của sự chuyển dịch này chính là sự xuất hiện của các tập đoàn lớn tại khu vực Đông Bắc Hà Nội với các dự án đại quy mô: Vingroup, Sun Group, Phú Mỹ Hưng,...

Cùng lúc đó, nhu cầu ở thực của hàng chục nghìn chuyên gia, kỹ sư và lao động chất lượng cao tại các khu công nghiệp VSIP, Tiên Sơn, Quế Võ, Yên Phong,... tiếp tục gia tăng, tạo lực cầu bền vững cho thị trường bất động sản. Tuy nhiên, thực tế nguồn cung dự án đáp ứng các tiêu chuẩn này vẫn còn hạn chế, phần lớn ở giai đoạn quy hoạch. Điều này tạo ra dư địa tăng giá rõ nét cho những khu đô thị đã hình thành, có pháp lý hoàn chỉnh và vị trí trung tâm.

Sân bay quốc tế Gia Bình tạo ra nhu cầu lưu trú - dịch vụ cao cấp.

Centa Riverside là khu đô thị hiện hữu sớm nhất tại trên trục TOD Đại lộ Hà Nội - Gia Bình. Dự án sở hữu lợi thế hiếm có: Kế cận ga metro Trung Mầu, 15 phút đến Hà Nội, 20 phút đến sân bay Gia Bình và 30 phút đến sân bay Nội Bài. Đây là vị trí vừa có khả năng khai thác thương mại, vừa có biên độ tăng giá dài hạn khi hạ tầng đi vào vận hành.

Centa Riverside tạo dấu ấn với mô hình đô thị xanh phong cách Singapore, tiện ích đồng bộ và sản phẩm biệt thự đẳng cấp. Đặc biệt, dự án đã hoàn thiện pháp lý và có cư dân về ở - một lợi thế quan trọng trong bối cảnh nhiều nơi vẫn chỉ đang ở bước quy hoạch.

Centa Riverside đối diện “siêu dự án“ E5-1A và E5-1B.

Dự án thuộc hai phân khu E5-1A và E5-1B nằm dọc theo đại lộ Hà Nội - Gia Bình được UBND Hà Nội lập quy hoạch với quy mô 3.272 ha và dân số dự kiến 230.000 người. Cùng với Centa Riverside, khu vực này được kỳ vọng trở thành trung tâm kết nối trực tiếp với sân bay quốc tế 5 sao đầu tiên tại miền Bắc. Khi hạ tầng hoàn thiện, khu vực sẽ hưởng lợi kép từ tăng giá và nhu cầu ở thực, giúp Centa Riverside trở thành tài sản an toàn, bền vững.

Sân bay quốc tế 5 sao Gia Bình là động lực mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn cho trục đô thị Đông Bắc Thủ đô. Khi sân bay đi vào vận hành, các khu đô thị có vị trí kết nối thuận tiện và quy hoạch bài bản như Centa Riverside chính là nơi hội tụ cả tiềm năng khai thác thương mại lẫn giá trị tích lũy dài hạn.