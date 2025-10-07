Sẵn sàng thử nghiệm mạng 6G tại Trung tâm Tài chính quốc tế TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 07/10/2025
Nam Anh
07/10/2025, 19:28
Phủ sóng 5G toàn bộ các khu vực triển khai xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng, sẵn sàng triển khai thử nghiệm mạng di động 6G theo nhu cầu của Trung tâm tài chính quốc tế…
Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành kế hoạch phát triển hạ tầng viễn thông, hạ tầng số phục vụ phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, với quan điểm hạ tầng số, bao gồm hạ tầng viễn thông và Internet; hạ tầng dữ liệu; hạ tầng vật lý - số; hạ tầng tiện ích số và công nghệ số như dịch vụ là một nền tảng quan trọng bậc nhất của một trung tâm tài chính quốc tế hiện đại.
Trung tâm tài chính đẳng cấp quốc tế thì hạ tầng số phải được phát triển tương đương nhóm 30 nước hàng đầu thế giới. Hạ tầng số phục vụ phát triển trung tâm tài chính quốc tế phải có dung lượng siêu lớn, băng thông siêu rộng, phổ cập, bền vững, xanh, thông minh, mở và an toàn.
Ngoài ra, phát triển hạ tầng số phục vụ trung tâm tài chính quốc tế trên nguyên tắc "hiện đại, đồng bộ, an ninh, an toàn, hiệu quả, tránh lãng phí"; phát triển đồng bộ cùng các hạ tầng thiết yếu như hạ tầng giao thông, logistic, hạ tầng điện, hạ tầng chiếu sáng, hạ tầng công trình ngầm, các hạ tầng kỹ thuật khác.
Kế hoạch hạ tầng viễn thông, hạ tầng số phục vụ Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM, TP. Đà Nẵng đặt ra bốn mục mục tiêu.
Thứ nhất, hạ tầng viễn thông – Internet, là phủ sóng 5G toàn bộ các khu vực triển khai xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM, Thành phố Đà Nẵng; bảo đảm năng lực, sẵn sàng triển khai thử nghiệm mạng di động 6G theo nhu cầu của Trung tâm tài chính quốc tế.
Mạng băng rộng cố định phục vụ Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM, TP. Đà Nẵng được đầu tư, triển khai bảo đảm an toàn (tối thiểu có 01 đường dự phòng), không xảy ra gián đoạn dịch vụ viễn thông, đa dạng, bền vững đồng thời bảo đảm 100% tổ chức, người sử dụng có khả năng truy nhập với tốc độ trên 1Gb/s.
Triển khai tối thiểu 01 tuyến cáp quang biển quốc tế mới với trạm cập bờ tại TP.HCM hoặc TP. Đà Nẵng.
Thứ hai, hạ tầng dữ liệu. Cụ thể, hoàn thành đầu tư, khai thác tối thiểu 01 Trung tâm dữ liệu mới đạt tiêu chuẩn xanh (chỉ số hiệu quả sử dụng năng lượng (PUE - Power Usage Effectiveness) dưới 1,4) có hỗ trợ các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tính toán hiệu năng cao (HPC) tại TP.HCM hoặc TP. Đà Nẵng.
Thứ ba, hạ tầng vật lý – số. Theo đó, hạ tầng Internet vạn vật (loT) sẵn sàng triển khai tại các khu vực triển khai xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM, TP. Đà Nẵng.
Thứ tư, hạ tầng tiện ích số và công nghệ số như dịch vụ. Đầu tư xây dựng mạng Blockchain tại thành phố Đà Nẵng để phục vụ triển khai thử nghiệm các sản phẩm tài sản số.
Phát triển các nền tảng cung cấp các công nghệ số (IoT, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, chuỗi khối, an ninh mạng,...) như dịch vụ, đóng vai trò là hạ tầng mềm để phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
Để thực hiện các mục tiêu trên, kế hoạch cũng đặt ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Theo đó có cơ chế, chính sách thu hút, thúc đẩy các doanh nghiệp công nghệ số chiến lược trong nước phát triển hạ tầng viễn thông, hạ tầng số phục vụ Trung tâm Tài chính quốc tế.
Hoàn thiện, bảo đảm trong quy hoạch, kế hoạch xây dựng triển khai Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM, TP. Đà Nẵng phải sẵn sàng cho phát triển hạ tầng viễn thông, hạ tầng số (ưu tiên không gian, vị trí, tạo điều kiện để phát triển nhà trạm thu phát sóng di động, hạ tầng băng rộng, xây dựng các trung tâm lưu trữ dữ liệu, trạm trung chuyển Internet, trạm cập bờ kết nối quốc tế…).
Thúc đẩy, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư phát triển hạ tầng số; xây dựng, công bố kế hoạch đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng phục vụ trung tâm tài chính quốc tế để các đơn vị phối hợp triển khai đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật các ngành giao thông, năng lượng, chiếu sáng, cấp, thoát nước, hạ tầng công trình ngầm, hạ tầng kỹ thuật khác. Hỗ trợ các doanh nghiệp giải quyết các vướng mắc, thúc đẩy triển khai hạ tầng viễn thông, hạ tầng số tại các khu vực xây dựng trung tâm tài chính quốc tế.
Phát triển, thu hút đầu tư phát triển hạ tầng dữ liệu phục vụ trung tâm tài chính quốc tế, bao gồm: các trung tâm dữ liệu, hạ tầng điện toán đám mây đạt tiêu chuẩn quốc tế, an toàn, bền vững, theo tiêu chuẩn xanh.
Thúc đẩy tích hợp các cảm biến loT vào các cơ sở hạ tầng truyền thống như giao thông vận tải, năng lượng, hậu cần (logistics); xây dựng, phát triển các nền tảng số, đảm bảo an toàn, an ninh mạng phục vụ trung tâm tài chính quốc tế.
21:02, 16/01/2025
11:40, 28/08/2025
Dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo (AI) - khung pháp lý toàn diện để điều chỉnh hoạt động nghiên cứu, phát triển, cung cấp, triển khai và sử dụng hệ thống AI đang được Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng và lấy ý kiến nhân dân…
Tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng trong quý 3/2025 phức tạp hơn, tuy giảm về số vụ nhưng chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm (đối tượng lừa đảo trên không gian mạng chiếm đến 59%), gây thiệt hại lớn về tài sản…
Thời gian trung bình để hacker khai thác xâm nhập chỉ còn 48 phút, đặc biệt mức nhanh nhất là 51 giây, cho thấy tội phạm mạng ngày càng tinh vi, đặt các tổ chức phải đối mặt với áp lực phản ứng gần như tức thì…
Ngày 11/9/2025, Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng đã có công văn số 1328/SKHCN-PTCNĐMST đề xuất, đặt hàng các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp từ các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn TP .Đà Nẵng.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
VnEconomy Interactive
Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: