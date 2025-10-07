Thứ Ba, 07/10/2025

Kinh tế số

Sẵn sàng thử nghiệm mạng 6G tại Trung tâm Tài chính quốc tế TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng

Nam Anh

07/10/2025, 19:28

Phủ sóng 5G toàn bộ các khu vực triển khai xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng, sẵn sàng triển khai thử nghiệm mạng di động 6G theo nhu cầu của Trung tâm tài chính quốc tế…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành kế hoạch phát triển hạ tầng viễn thông, hạ tầng số phục vụ phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, với quan điểm hạ tầng số, bao gồm hạ tầng viễn thông và Internet; hạ tầng dữ liệu; hạ tầng vật lý - số; hạ tầng tiện ích số và công nghệ số như dịch vụ là một nền tảng quan trọng bậc nhất của một trung tâm tài chính quốc tế hiện đại.

Trung tâm tài chính đẳng cấp quốc tế thì hạ tầng số phải được phát triển tương đương nhóm 30 nước hàng đầu thế giới. Hạ tầng số phục vụ phát triển trung tâm tài chính quốc tế phải có dung lượng siêu lớn, băng thông siêu rộng, phổ cập, bền vững, xanh, thông minh, mở và an toàn.

Ngoài ra, phát triển hạ tầng số phục vụ trung tâm tài chính quốc tế trên nguyên tắc "hiện đại, đồng bộ, an ninh, an toàn, hiệu quả, tránh lãng phí"; phát triển đồng bộ cùng các hạ tầng thiết yếu như hạ tầng giao thông, logistic, hạ tầng điện, hạ tầng chiếu sáng, hạ tầng công trình ngầm, các hạ tầng kỹ thuật khác.

Kế hoạch hạ tầng viễn thông, hạ tầng số phục vụ Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM, TP. Đà Nẵng đặt ra bốn mục mục tiêu.

Thứ nhất, hạ tầng viễn thông – Internet, là phủ sóng 5G toàn bộ các khu vực triển khai xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM, Thành phố Đà Nẵng; bảo đảm năng lực, sẵn sàng triển khai thử nghiệm mạng di động 6G theo nhu cầu của Trung tâm tài chính quốc tế.

Mạng băng rộng cố định phục vụ Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM, TP. Đà Nẵng được đầu tư, triển khai bảo đảm an toàn (tối thiểu có 01 đường dự phòng), không xảy ra gián đoạn dịch vụ viễn thông, đa dạng, bền vững đồng thời bảo đảm 100% tổ chức, người sử dụng có khả năng truy nhập với tốc độ trên 1Gb/s.

Triển khai tối thiểu 01 tuyến cáp quang biển quốc tế mới với trạm cập bờ tại TP.HCM hoặc TP. Đà Nẵng.

Thứ hai, hạ tầng dữ liệu. Cụ thể, hoàn thành đầu tư, khai thác tối thiểu 01 Trung tâm dữ liệu mới đạt tiêu chuẩn xanh (chỉ số hiệu quả sử dụng năng lượng (PUE - Power Usage Effectiveness) dưới 1,4) có hỗ trợ các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tính toán hiệu năng cao (HPC) tại TP.HCM hoặc TP. Đà Nẵng.

Thứ ba, hạ tầng vật lý – số. Theo đó, hạ tầng Internet vạn vật (loT) sẵn sàng triển khai tại các khu vực triển khai xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM, TP. Đà Nẵng.

Thứ tư, hạ tầng tiện ích số và công nghệ số như dịch vụ. Đầu tư xây dựng mạng Blockchain tại thành phố Đà Nẵng để phục vụ triển khai thử nghiệm các sản phẩm tài sản số.

Phát triển các nền tảng cung cấp các công nghệ số (IoT, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, chuỗi khối, an ninh mạng,...) như dịch vụ, đóng vai trò là hạ tầng mềm để phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Để thực hiện các mục tiêu trên, kế hoạch cũng đặt ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Theo đó có cơ chế, chính sách thu hút, thúc đẩy các doanh nghiệp công nghệ số chiến lược trong nước phát triển hạ tầng viễn thông, hạ tầng số phục vụ Trung tâm Tài chính quốc tế.

Hoàn thiện, bảo đảm trong quy hoạch, kế hoạch xây dựng triển khai Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM, TP. Đà Nẵng phải sẵn sàng cho phát triển hạ tầng viễn thông, hạ tầng số (ưu tiên không gian, vị trí, tạo điều kiện để phát triển nhà trạm thu phát sóng di động, hạ tầng băng rộng, xây dựng các trung tâm lưu trữ dữ liệu, trạm trung chuyển Internet, trạm cập bờ kết nối quốc tế…).

Thúc đẩy, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư phát triển hạ tầng số; xây dựng, công bố kế hoạch đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng phục vụ trung tâm tài chính quốc tế để các đơn vị phối hợp triển khai đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật các ngành giao thông, năng lượng, chiếu sáng, cấp, thoát nước, hạ tầng công trình ngầm, hạ tầng kỹ thuật khác. Hỗ trợ các doanh nghiệp giải quyết các vướng mắc, thúc đẩy triển khai hạ tầng viễn thông, hạ tầng số tại các khu vực xây dựng trung tâm tài chính quốc tế.

Phát triển, thu hút đầu tư phát triển hạ tầng dữ liệu phục vụ trung tâm tài chính quốc tế, bao gồm: các trung tâm dữ liệu, hạ tầng điện toán đám mây đạt tiêu chuẩn quốc tế, an toàn, bền vững, theo tiêu chuẩn xanh.

Thúc đẩy tích hợp các cảm biến loT vào các cơ sở hạ tầng truyền thống như giao thông vận tải, năng lượng, hậu cần (logistics); xây dựng, phát triển các nền tảng số, đảm bảo an toàn, an ninh mạng phục vụ trung tâm tài chính quốc tế.

5G 6G Đà Nẵng kinh tế số tài sản số TPHCM trung tâm tài chính quốc tế

