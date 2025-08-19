TP.HCM khởi động Trung tâm Tài chính quốc tế, cùng cả vùng phía Nam tăng tốc hạ tầng

Sáng 19/8, Trung tâm Tài chính quốc tế Saigon Marina tại TP.HCM chính thức khởi động, cùng loạt dự án hạ tầng, năng lượng, đô thị tại vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, mở ra động lực tăng trưởng mới cho toàn vùng...

Sáng ngày 19/8/2025, trên cả nước diễn ra đồng loạt lễ khởi công, khánh thành 250 công trình, dự án tại 80 điểm cầu chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu trung tâm (Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Hà Nội) đến 79 điểm cầu của 34 tỉnh, thành phố và được Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng trực tiếp. Trong đó, 9 điểm cầu có đại diện Lãnh đạo Chính phủ, bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, người dân phát biểu.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng các đại biểu tới dự lễ khởi công, khánh thành 250 công trình tại điểm cầu trung tâm (Hà Nội) - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Trong buổi lễ, cùng với TP.HCM, nhiều tỉnh, thành phố phía Nam và Đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt khởi công, khánh thành công trình hạ tầng, đô thị, thủy lợi, y tế... Các dự án trọng điểm được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân.

BƯỚC TIẾN QUAN TRỌNG TRONG XÂY DỰNG TRUNG TÂM TÀI CHÍNH QUỐC TẾ TP.HCM

Tại TP.HCM, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã dự Lễ khánh thành Trung tâm Tài chính quốc tế Saigon Marina (Saigon Marina IFC) tại số 2 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn. Dự án đánh dấu bước khởi đầu cho lộ trình xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM.

Saigon Marina IFC nằm ở khu vực Ba Son, mảnh đất từng gắn liền với lịch sử ngành công nghiệp đóng tàu và thương cảng Sài Gòn. Công trình cao 55 tầng nổi, 5 tầng hầm, tổng diện tích sàn hơn 106.000 m2 trên khu đất hơn 6.000 m3, là một trong những tòa nhà cao nhất Thành phố.

Saigon Marina IFC được thiết kế đa chức năng, gồm văn phòng hạng A, trung tâm thương mại, khách sạn, không gian hội họp và các tiện ích cao cấp, dự kiến phục vụ khoảng 10.000 người làm việc thường xuyên.

Theo Nghị quyết 222/2025/QH15 của Quốc hội, việc hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế là chiến lược dài hạn. Saigon Marina IFC được xác định là một trong những hạng mục khởi đầu, cung cấp mặt bằng chất lượng cao và điều kiện hạ tầng phục vụ cho các hoạt động tài chính, kinh doanh quốc tế tại TPHCM.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh: “Đây không chỉ là một công trình hiện đại, mà còn là dấu ấn của khát vọng phát triển và vươn mình của TP.HCM, cũng như của đất nước Việt Nam. Từ một thương cảng sầm uất của thế kỷ trước, trên mảnh đất lịch sử này nay đã vươn lên một toà tháp mới, phản chiếu tinh thần đổi mới, sáng tạo và hội nhập của thời đại”.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc và các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Trung tâm Tài chính Quốc tế Saigon Marina (Saigon Marina IFC) tại số 2 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn - Ảnh: VGP/Trần Mạnh.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc khẳng định đây sẽ là trụ sở của các định chế tài chính, tập đoàn đa quốc gia, đồng thời là điểm khởi nguồn cho sáng kiến, khát vọng khởi nghiệp và những ý tưởng gắn kết Việt Nam sâu rộng hơn với dòng chảy kinh tế toàn cầu. Sự hiện diện của lãnh đạo nhiều tổ chức lớn, các tập đoàn hàng đầu trong và ngoài nước tại sự kiện ý nghĩa hôm nay, tại đây, cũng chính là sự đồng hành ngay từ những nhịp đập đầu tiên của trái tim khát vọng đó.

"Sự kiện khánh thành hôm nay không chỉ bổ sung thêm một công trình tầm vóc cho Thành phố, mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình xây dựng TP.HCM trở thành Trung tâm Tài chính quốc tế - một động lực then chốt của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Đây là minh chứng sinh động cho quyết tâm của Đảng, Nhà nước", Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh.

Về phía TP.HCM, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Dũng cho biết Saigon Marina IFC không chỉ là một công trình kiến trúc hiện đại, xanh – bền vững, mà còn là biểu tượng cho khát vọng vươn mình của TP.HCM – thành phố năng động, sáng tạo, đi đầu. Đây sẽ là nơi hội tụ của các tập đoàn đa quốc gia, định chế tài chính, lãnh sự quán và doanh nghiệp trong nước, góp phần khẳng định TP.HCM là trái tim kinh tế – tài chính của Việt Nam, kết nối mạnh mẽ với khu vực và thế giới.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND Thành phố khẳng định công trình này mang nhiều ý nghĩa chiến lược là biểu tượng thịnh vượng mới của TP.HCM, kiến tạo một hệ sinh thái “live – work – play” hiện đại, văn minh; là điểm nhấn quan trọng trong Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam, thu hút dòng vốn, nhân tài và công nghệ toàn cầu; là một trong những hình ảnh tiêu biểu của Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển xanh, số hóa và hội nhập, sẵn sàng sánh vai cùng các trung tâm tài chính lớn trong khu vực.

HẠ TẦNG VÙNG NAM BỘ BỨT TỐC

Tại điểm cầu Đồng Tháp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự lễ khánh thành dự án cầu Rạch Miễu 2 vượt sông Tiền nối Đồng Tháp với Vĩnh Long.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu 2 có tổng chiều dài 17,6 km (vận tốc thiết kế 80 km/h) trong đó 7,95 km đi qua tỉnh Đồng Tháp và 9,65 km qua tỉnh Vĩnh Long. Công trình bao gồm cầu dây văng Rạch Miễu 2 dài 1,97 km với cầu chính dây văng dài 0,51 km, cầu Mỹ Tho dài 0,45 km và đường dẫn dài 15,15 km đạt tiêu chuẩn cấp III đồng bằng. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 6.800 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Đây là công trình giao thông quan trọng trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư. Dự án có điểm đầu tại ngã tư Đồng Tâm (nút giao Quốc lộ 1 với ĐT 870, tỉnh Đồng Tháp) và điểm cuối tại Km16 660 trên Quốc lộ 60, cách mố Bắc cầu Hàm Luông khoảng 0,71 km (tỉnh Vĩnh Long). Cầu Rạch Miễu 2, được xây dựng cách cầu Rạch Miễu 1 khoảng 4 km về phía thượng lưu sông Tiền.

Tuyến quốc lộ 60 qua cầu Rạch Miễu 2 sẽ trở thành trục song song với quốc lộ 1 và cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận, kết nối các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp đến TP.HCM và cảng biển nhanh hơn. Dự án cầu Rạch Miễu 2 hoàn thành sớm hơn dự kiến gần nửa năm, được kỳ vọng không chỉ giải quyết bài toán ùn tắc cấp bách mà còn là đòn bẩy quan trọng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, du lịch và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trong khu vực.

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng các đại biểu cắt băng lễ khánh thành dự án cầu Rạch Miễu 2 vượt sông Tiền nối Đồng Tháp với Vĩnh Long - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng.

Tại TP. Cần Thơ, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức Lễ khởi công Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV tại Trung tâm Điện lực Ô Môn.

Chuỗi dự án khí – điện Lô B có trữ lượng khí khoảng 100 tỷ m3, mỗi năm cung cấp 5–6 tỷ m3 khí để sản xuất hàng chục tỷ kWh điện sạch. Đây được coi là "nguồn năng lượng mới" cho Việt Nam trong nhiều thập kỷ tới, góp phần giảm phụ thuộc vào than và thủy điện, củng cố an ninh năng lượng dài hạn, đồng thời hỗ trợ thực hiện cam kết phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050.

Trước yêu cầu cấp bách về tiến độ, Thủ tướng Chính phủ đã giao Petrovietnam làm chủ đầu tư Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV. Nhà máy có công suất thiết kế 1.155 MW, sử dụng công nghệ tua-bin khí chu trình hỗn hợp thế hệ mới, đạt hiệu suất cao, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường.

Lễ khởi công Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV tại Trung tâm Điện lực Ô Môn, TP. Cần Thơ.

Tại tỉnh Đồng Nai, diễn ra Lễ khởi công Dự án Mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Dự Lễ khởi công có Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng và đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương.

Dự án Mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn đầu từ nút giao Vành đai 2 (TP.HCM) đến nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (tỉnh Đồng Nai), có chiều dài 22 km do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư gần 16.300 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026.

Về quy mô dự án, đoạn từ nút giao đường vành đai 2 đến nút giao đường vành đai 3 dài 4,8 km sẽ mở rộng từ 4 lên thành 8 làn xe; đoạn từ nút giao vành đai 3 đến nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có chiều dài 14,7 km được đầu tư mở rộng từ 4 làn xe lên 10 làn xe, không tính cầu Long Thành.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Kim Long đánh giá Dự án Mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đoạn từ TP.HCM đến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai không chỉ phục vụ giao thông mà còn mở ra động lực phát triển mới cho vùng Đông Nam Bộ, thúc đẩy kết nối cảng biển, khu công nghiệp, trung tâm logistics, đô thị, tài chính quốc tế. Đồng thời, dự án còn góp phần đảm bảo an ninh - quốc phòng, khẳng định vai trò của TP.HCM và Đồng Nai trong tiến trình hội nhập và phát triển.

Bên cạnh đó, tại tỉnh Đồng Nai cũng đã diễn ra Lễ khởi công công trình Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng. Dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư. Liên danh gồm 6 nhà thầu, đứng đầu là Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô. Dự án có tổng vốn khoảng 3,9 ngàn tỷ đồng, dự kiến hoàn thành cuối năm 2027. Đây là công trình, dự án trọng điểm quốc gia ngành năng lượng.

Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng được xây dựng tại xã Trị An, tỉnh Đồng Nai. Công trình gồm 2 tổ máy, công suất 200 MW, sản lượng điện bình quân hàng năm khoảng 200 triệu kWh, đấu nối vào trạm phân phối điện 220 kV của Nhà máy Thủy điện Trị An hiện hữu.