Sẵn sàng trình dự án Luật Dân số tại Kỳ họp thứ 10

Theo lãnh đạo Bộ Y tế, Dự án Luật Dân số sẽ góp phần quan trọng từng bước cải thiện vấn đề dân số gắn với giữ vững quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội…

Bộ Y tế vừa tổ chức cuộc họp với một số Bộ, ngành, Hội đoàn thể liên quan rà soát Dự thảo Luật Dân số nhằm hoàn thiện chi tiết hồ sơ trình Chính phủ, và báo cáo tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Dự án Luật Dân số gồm có 8 chương, 28 Điều, cơ bản kế thừa một số nội dung về quy mô, cơ cấu, phân bố dân số thuộc Pháp lệnh Dân số và quy định cụ thể hơn các chính sách, biện pháp về nâng cao chất lượng dân số, truyền thông, vận động, giáo dục về dân số.

Phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật Dân số gồm: Duy trì mức sinh thay thế; giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; thích ứng với già hóa dân số, dân số già; nâng cao chất lượng dân số; truyền thông, vận động, giáo dục về dân số; các điều kiện bảo đảm thực hiện công tác dân số. Phạm vi điều chỉnh này phù hợp với 4 chính sách về dân số đã được Chính phủ thông qua.

Sau khi cơ quan thẩm tra của Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét và cho ý kiến về việc rà soát chi tiết, kỹ lưỡng trước khi Chính phủ trình tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Bộ Y tế mời các đơn vị liên quan tập trung biên tập, chỉnh lý.

Tại cuộc họp, đại diện các Bộ, ngành đã thảo luận, đóng góp ý kiến thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý của ngành và hướng tới chi tiết hơn cho Dự án Luật, phân định rõ 4 chính sách trong các Chương, Điều và thể chế hóa các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân; Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia của Bộ Chính trị.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên thông tin, Dự án Luật Dân số dự kiến được trình tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV vào sáng 23/10. Thứ trưởng yêu cầu Cục Dân số phối hợp với Vụ Pháp chế tổng hợp có chọn lọc, tiếp thu và giải trình ý kiến đóng góp của đoàn thẩm tra Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cũng như tại cuộc họp.

Đồng thời, khẩn trương hoàn thành bộ hồ sơ trình Chính phủ, bao gồm đầy đủ các bản báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành, địa phương, các thành viên Chính phủ, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; báo cáo đánh giá tác động; báo cáo đánh giá cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền và báo cáo sự phù hợp với chủ trương, đường lối chính sách pháp luật của các văn bản Luật hiện hành, cũng như báo cáo về sự phù hợp với điều ước, thông lệ quốc tế.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên khẳng định, Dự án Luật Dân số góp phần quan trọng từng bước cải thiện vấn đề dân số gắn với giữ vững quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ trưởng giao Cục Dân số, Bộ Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương biên tập sắp xếp theo hướng nội hàm không thay đổi nhưng khoa học, chi tiết, thống nhất, đảm bảo phù hợp khi đưa vào thực tiễn ở mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, hướng tới nâng cao chất lượng dân số.