Thứ Tư, 22/10/2025

Trang chủ Dân sinh

Sẵn sàng trình dự án Luật Dân số tại Kỳ họp thứ 10

Nhật Dương

21/10/2025, 09:21

Theo lãnh đạo Bộ Y tế, Dự án Luật Dân số sẽ góp phần quan trọng từng bước cải thiện vấn đề dân số gắn với giữ vững quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội…

Bộ Y tế họp rà soát Dự thảo Luật Dân số. Ảnh: MOH.
Bộ Y tế họp rà soát Dự thảo Luật Dân số. Ảnh: MOH.

Bộ Y tế vừa tổ chức cuộc họp với một số Bộ, ngành, Hội đoàn thể liên quan rà soát Dự thảo Luật Dân số nhằm hoàn thiện chi tiết hồ sơ trình Chính phủ, và báo cáo tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Dự án Luật Dân số gồm có 8 chương, 28 Điều, cơ bản kế thừa một số nội dung về quy mô, cơ cấu, phân bố dân số thuộc Pháp lệnh Dân số và quy định cụ thể hơn các chính sách, biện pháp về nâng cao chất lượng dân số, truyền thông, vận động, giáo dục về dân số.

Phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật Dân số gồm: Duy trì mức sinh thay thế; giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; thích ứng với già hóa dân số, dân số già; nâng cao chất lượng dân số; truyền thông, vận động, giáo dục về dân số; các điều kiện bảo đảm thực hiện công tác dân số. Phạm vi điều chỉnh này phù hợp với 4 chính sách về dân số đã được Chính phủ thông qua.

Sau khi cơ quan thẩm tra của Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét và cho ý kiến về việc rà soát chi tiết, kỹ lưỡng trước khi Chính phủ trình tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Bộ Y tế mời các đơn vị liên quan tập trung biên tập, chỉnh lý.

Tại cuộc họp, đại diện các Bộ, ngành đã thảo luận, đóng góp ý kiến thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý của ngành và hướng tới chi tiết hơn cho Dự án Luật, phân định rõ 4 chính sách trong các Chương, Điều và thể chế hóa các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân; Nghị quyết  57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia của Bộ Chính trị.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên thông tin, Dự án Luật Dân số dự kiến được trình tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV vào sáng 23/10. Thứ trưởng yêu cầu Cục Dân số phối hợp với Vụ Pháp chế tổng hợp có chọn lọc, tiếp thu và giải trình ý kiến đóng góp của đoàn thẩm tra Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cũng như tại cuộc họp.

Đồng thời, khẩn trương hoàn thành bộ hồ sơ trình Chính phủ, bao gồm đầy đủ các bản báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành, địa phương, các thành viên Chính phủ, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; báo cáo đánh giá tác động; báo cáo đánh giá cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền và báo cáo sự phù hợp với chủ trương, đường lối chính sách pháp luật của các văn bản Luật hiện hành, cũng như báo cáo về sự phù hợp với điều ước, thông lệ quốc tế.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên khẳng định, Dự án Luật Dân số góp phần quan trọng từng bước cải thiện vấn đề dân số gắn với giữ vững quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ trưởng giao Cục Dân số, Bộ Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương biên tập sắp xếp theo hướng nội hàm không thay đổi nhưng khoa học, chi tiết, thống nhất, đảm bảo phù hợp khi đưa vào thực tiễn ở mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, hướng tới nâng cao chất lượng dân số.

Cả nước hiện có trên 16% dân số là người cao tuổi

10:50, 31/03/2025

10:50, 31/03/2025

Cả nước hiện có trên 16% dân số là người cao tuổi

Hướng tới mức tiền lương đủ sống để phát triển công tác dân số

16:00, 07/08/2024

16:00, 07/08/2024

Hướng tới mức tiền lương đủ sống để phát triển công tác dân số

4 thách thức lớn trong công tác dân số tại Việt Nam

15:53, 11/07/2024

15:53, 11/07/2024

4 thách thức lớn trong công tác dân số tại Việt Nam

Bộ Y tế dân số Luật Dân số mức sinh

Hỗ trợ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả sau mưa bão

Hỗ trợ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả sau mưa bão

Trong 3 ngày 19 - 21/10, Đoàn công tác tỉnh Vĩnh Long do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lê Văn Hẳn làm Trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và trao quà hỗ trợ đồng bào tỉnh Thái Nguyên và Bắc Ninh bị thiệt hại do bão số 10 và 11 gây ra.

Khởi tố nữ giám đốc công ty sản xuất hơn 2,7 triệu lít dầu ăn giả

Khởi tố nữ giám đốc công ty sản xuất hơn 2,7 triệu lít dầu ăn giả

Từ tháng 4/2024 đến khi bị phát hiện, Công ty An Thịnh Food đã sản xuất hơn 2,7 triệu lít dầu ăn, trị giá khoảng 75 tỷ đồng, tiêu thụ cho các đại lý và khách hàng tại Nghệ An và nhiều địa phương miền Trung như Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Phú Yên...

Thay mới Danh mục mã đối tượng khám bệnh làm căn cứ thanh toán bảo hiểm y tế

Thay mới Danh mục mã đối tượng khám bệnh làm căn cứ thanh toán bảo hiểm y tế

Bộ Y tế vừa có Quyết định 3276/QĐ-BYT về việc ban hành Danh mục mã đối tượng đến khám, chữa bệnh và mã nhiên liệu phục vụ việc gửi dữ liệu điện tử chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế...

Đầu tư hơn 8.000 tỷ mở rộng Quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh

Đầu tư hơn 8.000 tỷ mở rộng Quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh

Một số đoạn Quốc lộ 1 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh dự kiến sẽ được nâng cấp từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe, với bề rộng nền đường từ 20,5 - 30 m...

Đồng Nai: Hơn 3,8 triệu người đã tham gia bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp

Đồng Nai: Hơn 3,8 triệu người đã tham gia bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp

Để hoàn thành chỉ tiêu năm 2025, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết cần phát triển thêm hơn 470.000 người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; thu hơn 9.000 tỷ đồng và giảm tỷ lệ chậm đóng xuống dưới 1,7%. Đây được xem là nhiệm vụ rất khó khăn...

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Công nghệ lượng tử là tương lai

eMagazine

Công nghệ lượng tử là tương lai

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Thế giới

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

1

Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Phần Lan

Tiêu điểm

2

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong kỷ nguyên số

Thị trường

3

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb

Tiêu điểm

4

Hỗ trợ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả sau mưa bão

Dân sinh

5

Phân định thẩm quyền, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong hoạt động lập pháp

Tiêu điểm

