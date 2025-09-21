Chủ Nhật, 21/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Sắp khởi công khu du lịch gần 4.000 tỷ đồng tại Hà Tĩnh

Thiên Anh

21/09/2025, 11:13

Ngày 23/9/2025, dự án Khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội sẽ chính thức được khởi công tại xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh. Đây là một trong những công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Vị trí thực hiện dự án
Vị trí thực hiện dự án

Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Xuân Hội làm chủ đầu tư, với tổng vốn gần 3.973 tỷ đồng, triển khai trên diện tích 92,33 ha. Thời gian thực hiện dự kiến là 60 tháng kể từ ngày khởi công.

Trước đó, năm 2017, dự án từng được phê duyệt với quy mô 99 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.261 tỷ đồng, do Công ty CP Tư vấn và Xây dựng An Giang Dragon Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, dự án không được triển khai thực tế. Việc điều chỉnh quy mô và lựa chọn nhà đầu tư mới được xem là bước đi cần thiết để khơi thông dự án đã đình trệ gần tám năm.

Theo phương án điều chỉnh, khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội sẽ được quy hoạch thành quần thể nghỉ dưỡng, thương mại và dịch vụ ven biển. Các hạng mục trọng điểm gồm khu nhà điều hành và công trình phụ trợ; cụm nhà hàng, khách sạn mini tại quảng trường biển; tổ hợp khách sạn và resort tiêu chuẩn 5 sao với khoảng 600 phòng. Tuyến phố đi bộ sẽ là không gian kết nối khu phố ẩm thực, mua sắm hiện đại với khu vui chơi giải trí, công viên nước và khu bảo tồn hệ động, thực vật bản địa.

Một điểm nhấn của dự án là cụm biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp ven hồ, bố trí riêng biệt với hệ thống dịch vụ đồng bộ như nhà hàng, bể bơi, phòng tập, kết hợp cảnh quan cây xanh và hồ điều hòa trung tâm. Toàn bộ không gian hướng đến mô hình du lịch sinh thái khép kín, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, giải trí đa dạng cho người dân và du khách trong nước, quốc tế.

Theo đánh giá của tỉnh Hà Tĩnh, dự án đi vào hoạt động sẽ tạo diện mạo mới cho vùng ven biển Xuân Hội, thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ chất lượng cao, đồng thời tạo việc làm, tăng thu ngân sách và góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Đây được coi là dự án động lực, khẳng định quyết tâm thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ, từng bước đưa Hà Tĩnh trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch khu vực Bắc Trung Bộ.

Hà Tĩnh chấp thuận đầu tư Dự án Kho LNG Bắc Trung Bộ gần 27 nghìn tỷ đồng

09:13, 21/09/2025

Hà Tĩnh chấp thuận đầu tư Dự án Kho LNG Bắc Trung Bộ gần 27 nghìn tỷ đồng

Tân Tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM chia sẻ ba ưu tiên trọng tâm trong nhiệm kỳ mới

09:17, 21/09/2025

Tân Tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM chia sẻ ba ưu tiên trọng tâm trong nhiệm kỳ mới

Từ khóa:

đầu tư dự án du lịch sinh thái Hà Tĩnh

Đọc thêm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 38-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 38-2025

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 38-2025 phát hành ngày 22/09/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

ASEAN dần khẳng định vai trò trung tâm trong dòng chảy FDI toàn cầu

ASEAN dần khẳng định vai trò trung tâm trong dòng chảy FDI toàn cầu

ASEAN đang khẳng định vị thế trung tâm FDI bất chấp biến động toàn cầu, với dòng vốn quốc tế tiếp tục dịch chuyển mạnh mẽ vào khu vực. Trong đó, Việt Nam nổi lên như điểm đến được nhà đầu tư tin tưởng nhờ môi trường chính sách ổn định và triển vọng tăng trưởng tích cực….

Tân Tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM chia sẻ ba ưu tiên trọng tâm trong nhiệm kỳ mới

Tân Tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM chia sẻ ba ưu tiên trọng tâm trong nhiệm kỳ mới

Nhân dịp mở cửa tham quan Dinh thự Pháp tại TP.HCM, Tân Tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM nhấn mạnh ba ưu tiên trọng tâm trong bối cảnh quan hệ Pháp – Việt có nhiều hướng phát triển mới…

Hà Tĩnh chấp thuận đầu tư Dự án Kho LNG Bắc Trung Bộ gần 27 nghìn tỷ đồng

Hà Tĩnh chấp thuận đầu tư Dự án Kho LNG Bắc Trung Bộ gần 27 nghìn tỷ đồng

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 41/QĐ-UBND, chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Kho LNG Bắc Trung Bộ (Kho LNG Vũng Áng) và chọn Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần (PV Gas) là nhà đầu tư.

Cần khung pháp lý hoàn chỉnh để phát triển Trung tâm Tài chính TP.HCM

Cần khung pháp lý hoàn chỉnh để phát triển Trung tâm Tài chính TP.HCM

Theo các chuyên gia, việc xây dựng chiến lược đúng đắn và khung pháp lý phù hợp sẽ là điều kiện quan trọng để trung tâm tài chính phát triển...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

[Infographic] Trung bình bao nhiêu giờ làm việc đổi lấy một chiếc iPhone 17?

Tiêu & Dùng

2

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 38-2025

Ấn phẩm

3

Hệ lụy tương lai phát triển xanh khi đàm phán hiệp ước toàn cầu về nhựa bế tắc

Kinh tế xanh

4

Chủ tịch nước lên đường dự khóa họp 80 Đại hội đồng Liên hợp quốc

Tiêu điểm

5

Cơ chế nới lỏng điều kiện tiếp nhận công chức, viên chức với chuyên gia khoa học công nghệ

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy