Sắp khởi công khu du lịch gần 4.000 tỷ đồng tại Hà Tĩnh

Ngày 23/9/2025, dự án Khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội sẽ chính thức được khởi công tại xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh. Đây là một trong những công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Xuân Hội làm chủ đầu tư, với tổng vốn gần 3.973 tỷ đồng, triển khai trên diện tích 92,33 ha. Thời gian thực hiện dự kiến là 60 tháng kể từ ngày khởi công.

Trước đó, năm 2017, dự án từng được phê duyệt với quy mô 99 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.261 tỷ đồng, do Công ty CP Tư vấn và Xây dựng An Giang Dragon Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, dự án không được triển khai thực tế. Việc điều chỉnh quy mô và lựa chọn nhà đầu tư mới được xem là bước đi cần thiết để khơi thông dự án đã đình trệ gần tám năm.

Theo phương án điều chỉnh, khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội sẽ được quy hoạch thành quần thể nghỉ dưỡng, thương mại và dịch vụ ven biển. Các hạng mục trọng điểm gồm khu nhà điều hành và công trình phụ trợ; cụm nhà hàng, khách sạn mini tại quảng trường biển; tổ hợp khách sạn và resort tiêu chuẩn 5 sao với khoảng 600 phòng. Tuyến phố đi bộ sẽ là không gian kết nối khu phố ẩm thực, mua sắm hiện đại với khu vui chơi giải trí, công viên nước và khu bảo tồn hệ động, thực vật bản địa.

Một điểm nhấn của dự án là cụm biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp ven hồ, bố trí riêng biệt với hệ thống dịch vụ đồng bộ như nhà hàng, bể bơi, phòng tập, kết hợp cảnh quan cây xanh và hồ điều hòa trung tâm. Toàn bộ không gian hướng đến mô hình du lịch sinh thái khép kín, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, giải trí đa dạng cho người dân và du khách trong nước, quốc tế.

Theo đánh giá của tỉnh Hà Tĩnh, dự án đi vào hoạt động sẽ tạo diện mạo mới cho vùng ven biển Xuân Hội, thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ chất lượng cao, đồng thời tạo việc làm, tăng thu ngân sách và góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Đây được coi là dự án động lực, khẳng định quyết tâm thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ, từng bước đưa Hà Tĩnh trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch khu vực Bắc Trung Bộ.