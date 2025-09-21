Tân Tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM chia sẻ ba ưu tiên trọng tâm trong nhiệm kỳ mới
Như Quỳnh
21/09/2025, 09:17
Nhân dịp mở cửa tham quan Dinh thự Pháp tại TP.HCM, Tân Tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM nhấn mạnh ba ưu tiên trọng tâm trong bối cảnh quan hệ Pháp – Việt có nhiều hướng phát triển mới…
Ngày 20/9, nhân Ngày Di sản Châu Âu, Tổng lãnh sự quán Pháp tại TP.HCM đã mở cửa đón công chúng tham quan Dinh Thự Pháp – công trình kiến trúc tiêu biểu cuối thế kỷ XIX, tọa lạc giữa khuôn viên rợp bóng cây cổ thụ.
Trong không gian cổ kính, hơn 1.500 khách tham quan đã có dịp tìm hiểu lịch sử tòa dinh, chiêm ngưỡng kiến trúc, đồng thời thưởng thức nhiều món ẩm thực đặc sản của Pháp. Điểm mới năm nay là trải nghiệm số hóa với tour tham quan trực tuyến, kết hợp thuyết minh âm thanh lần đầu tiên được giới thiệu, mang lại chiều sâu cho hành trình khám phá những câu chuyện và giai thoại gắn với di sản.
Trước đó, ngày 19/9, khoảng 500 học sinh và sinh viên từ các trường THPT và đại học đối tác của Pháp tại Việt Nam đã được mời tham quan riêng. Chương trình nhằm khuyến khích thế hệ trẻ tìm hiểu, nâng cao ý thức về bảo tồn và phát huy giá trị di sản.
SỰ KẾT HỢP HÀI HOÀ GIỮA TRUYỀN THỐNG VÀ HIỆN ĐẠI
Dinh Thự Pháp được các kỹ sư Hải quân xây dựng vào năm 1872, cùng thời với nhiều công trình tiêu biểu của Sài Gòn như Dinh Norodom (nay là Dinh Độc Lập), Đại chủng viện Thánh Giu-se hay Nhà thờ Đức Bà. Bưu điện Thành phố được xây dựng không lâu sau đó.
Nằm trong khu vực trung tâm lịch sử, dinh thự ban đầu là nơi ở của Thống đốc quân đội thuộc địa, sau đó là Tổng tư lệnh quân đội Pháp tại Nam Kỳ, rồi trở thành Dinh Đại sứ Pháp tại Việt Nam Cộng hòa sau năm 1954. Từ năm 1975, nơi đây trở thành tư dinh của các Tổng Lãnh sự Pháp.
Trong khu vực phòng khách – nay là nơi tổ chức các sự kiện – khách tham quan có thể chiêm ngưỡng đồ nội thất từ thời nhà Nguyễn cùng nhiều hiện vật cổ tiêu biểu cho nghệ thuật trang trí và tâm linh thế kỷ XIX–XX. Nổi bật là bức tranh sơn mài Đám rước (1939) của danh họa Nguyễn Gia Trí. Khu vườn rộng hơn 1,5 ha với những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi còn là nơi sinh sống của nhiều loài động vật và chim quý hiếm.
Ngoài hoạt động tham quan, Tổng lãnh sự quán còn tổ chức một triển lãm thu nhỏ trong khu vườn của Dinh Thự, giới thiệu các phát minh nổi bật của Pháp. Triển lãm nằm trong khuôn khổ Năm Đổi mới Sáng tạo Pháp – Việt, góp phần làm nổi bật sự gắn kết lâu dài giữa hai quốc gia, từ văn hóa, khoa học, y tế cho đến giao thông.
Năm Đổi mới Sáng tạo Pháp – Việt được Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam phát động, đánh dấu bằng nhiều sự kiện lớn như hội nghị French Tech Summit. Đây là dịp để hai quốc gia tôn vinh tinh thần sáng tạo chung trong các lĩnh vực nghiên cứu, y tế, văn hóa và công nghệ, cùng nhau kiến tạo giải pháp cho tương lai.
Ngày Di sản Châu Âu là sáng kiến do Bộ Văn hóa Pháp khởi xướng năm 1984, nhằm tạo cơ hội cho công chúng khám phá những công trình thường ngày không mở cửa do phục vụ các mục đích hành chính, ngoại giao hay kinh tế. Đến năm 2000, sự kiện chính thức mang tên "Ngày Di sản Châu Âu" và đến nay đã lan rộng ra hơn 50 quốc gia, thu hút hàng triệu lượt tham quan mỗi năm.
BA TRỌNG TÂM HỢP TÁC PHÁP - VIỆT TRONG NHIỆM KỲ MỚI
Bên lề sự kiện tại Dinh Thự Pháp nhân Ngày Di sản châu Âu, Ngài Etienne RANAIVOSON, Tân Tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM, nhấn mạnh: “Dinh thự không chỉ là một biểu tượng lịch sử mà còn là minh chứng để chúng ta cùng nhau xây dựng những mối quan hệ mới về đổi mới sáng tạo, văn hóa, khoa học và kinh tế. Quan trọng là phải hiểu quá khứ để làm nền tảng hướng đến tương lai chung.”
Chia sẻ ấn tượng khi bắt đầu nhiệm kỳ, Ngài Etienne RANAIVOSON, cho biết: “Điều đầu tiên khiến tôi ấn tượng chính là vẻ đẹp của tòa nhà hơn 150 năm tuổi này cùng khu vườn rộng lớn, nơi các con tôi cũng rất thích. Đây là không gian lý tưởng để tổ chức sự kiện, tiếp đón bạn bè và thúc đẩy quan hệ giữa Pháp và Việt Nam.”
Trong những ngày đầu, ông cũng đã đi dạo quanh khu vực trung tâm để tham quan các công trình lịch sử khác. “Tôi thấy di sản là một phần quan trọng trong bản sắc của TP.HCM, gắn với lịch sử chung giữa Pháp và Việt Nam. Chúng ta gìn giữ quá khứ không chỉ để hoài niệm mà để có nền tảng vững chắc bước vào tương lai,” ông Etienne RANAIVOSON nhấn mạnh. Chia sẻ với VnEconomy về ưu tiên trong nhiệm kỳ, Tổng lãnh sự cho biết có ba trọng tâm:
Thứ nhất, kết nối cộng đồng: hỗ trợ cộng đồng người Pháp tại Việt Nam và kết nối người Việt Nam có nhu cầu học tập, làm việc tại Pháp.
Thứ hai, hợp tác về kinh tế: thúc đẩy thêm nhiều doanh nghiệp Pháp đầu tư tại Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Pháp.
Thứ ba, hợp tác văn hóa, giáo dục, khoa học: mở rộng hợp tác trong giáo dục đại học, tổ chức các sự kiện văn hóa như chiếu phim, giao lưu học thuật.
Với sự kết hợp giữa trải nghiệm truyền thống và công nghệ hiện đại, sự kiện không chỉ mang đến một hành trình khám phá di sản mà còn là cầu nối giao lưu văn hóa Pháp – Việt trong bối cảnh hợp tác ngày càng mở rộng.
