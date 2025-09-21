Hà Tĩnh chấp thuận đầu tư Dự án Kho LNG Bắc Trung Bộ gần 27 nghìn tỷ đồng

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 41/QĐ-UBND, chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Kho LNG Bắc Trung Bộ (Kho LNG Vũng Áng) và chọn Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần (PV Gas) là nhà đầu tư.

Với tổng vốn hơn 26.735 tỷ đồng, trong đó 8.020 tỷ đồng vốn chủ sở hữu và gần 18.715 tỷ đồng từ vốn vay, dự án được triển khai tại Khu kinh tế Vũng Áng (phường Hoành Sơn, thị xã Kỳ Anh). Quy mô sử dụng đất và mặt nước lên tới 53 ha đất liền và 426 ha mặt nước.

Kho LNG Bắc Trung Bộ có vai trò chiến lược trong việc cung cấp khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) cho các nhà máy nhiệt điện nằm trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh như Vũng Áng III, Quảng Trạch II, Quảng Trạch III, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các hộ tiêu thụ công nghiệp tại Vũng Áng và khu vực lân cận.

Theo kế hoạch, giai đoạn 1 của dự án (2029 – 2030) sẽ đạt công suất từ 1 đến 3 triệu tấn LNG/năm. Sau năm 2030, PV Gas sẽ nghiên cứu mở rộng công suất theo nhu cầu thị trường và quy hoạch được duyệt. Dự án có thời hạn hoạt động 35 năm, dự kiến hoàn thành và đi vào vận hành từ quý IV/2029.

UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Tài chính hướng dẫn, đôn đốc nhà đầu tư thực hiện ký quỹ đảm bảo theo Luật Đầu tư; đồng thời phối hợp cùng các sở, ban, ngành liên quan hỗ trợ PV Gas hoàn thiện thủ tục về đất đai, xây dựng, môi trường và giám sát tiến độ dự án. Chính quyền phường Hoành Sơn cũng sẽ bổ sung dự án vào kế hoạch sử dụng đất địa phương và đồng hành cùng nhà đầu tư trong các bước triển khai.

Về phía mình, PV Gas cam kết thực hiện đúng tiến độ và mục tiêu đã đăng ký, tuân thủ quy định pháp luật trong suốt quá trình triển khai, từ thủ tục đất đai, môi trường, quy hoạch cho tới các vấn đề về lao động và kinh doanh.

Dự án Kho LNG Bắc Trung Bộ được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng quan trọng cho việc phát triển các trung tâm điện khí tại khu vực Bắc Trung Bộ, đồng thời góp phần thúc đẩy chuyển dịch năng lượng xanh, bền vững trong dài hạn.