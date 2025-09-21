Hà Tĩnh chấp thuận đầu tư Dự án Kho LNG Bắc Trung Bộ gần 27 nghìn tỷ đồng

Với tổng vốn hơn
26.735 tỷ đồng, trong đó 8.020 tỷ đồng vốn chủ sở hữu và gần 18.715 tỷ đồng từ
vốn vay, dự án được triển khai tại Khu kinh tế Vũng Áng (phường Hoành Sơn, thị
xã Kỳ Anh). Quy mô sử dụng đất và mặt nước lên tới 53 ha đất liền và 426 ha mặt
nước.
Kho LNG Bắc Trung Bộ
có vai trò chiến lược trong việc cung cấp khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) cho
các nhà máy nhiệt điện nằm trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh như Vũng Áng
III, Quảng Trạch II, Quảng Trạch III, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng
của các hộ tiêu thụ công nghiệp tại Vũng Áng và khu vực lân cận.
Theo kế hoạch, giai
đoạn 1 của dự án (2029 – 2030) sẽ đạt công suất từ 1 đến 3 triệu tấn LNG/năm.
Sau năm 2030, PV Gas sẽ nghiên cứu mở rộng công suất theo nhu cầu thị trường và
quy hoạch được duyệt. Dự án có thời hạn hoạt động 35 năm, dự kiến hoàn thành và
đi vào vận hành từ quý IV/2029.
UBND tỉnh Hà Tĩnh
giao Sở Tài chính hướng dẫn, đôn đốc nhà đầu tư thực hiện ký quỹ đảm bảo theo
Luật Đầu tư; đồng thời phối hợp cùng các sở, ban, ngành liên quan hỗ trợ PV Gas
hoàn thiện thủ tục về đất đai, xây dựng, môi trường và giám sát tiến độ dự án.
Chính quyền phường Hoành Sơn cũng sẽ bổ sung dự án vào kế hoạch sử dụng đất địa
phương và đồng hành cùng nhà đầu tư trong các bước triển khai.
Về phía mình, PV
Gas cam kết thực hiện đúng tiến độ và mục tiêu đã đăng ký, tuân thủ quy định
pháp luật trong suốt quá trình triển khai, từ thủ tục đất đai, môi trường, quy
hoạch cho tới các vấn đề về lao động và kinh doanh.
Dự án Kho LNG Bắc
Trung Bộ được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng quan trọng cho việc phát triển các trung
tâm điện khí tại khu vực Bắc Trung Bộ, đồng thời góp phần thúc đẩy chuyển dịch
năng lượng xanh, bền vững trong dài hạn.