Kinh tế số

Sáp nhập VinBigdata vào Vin IT

Bạch Dương

03/09/2025, 21:13

Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vingroup đã ban hành Nghị quyết số 25/2025/NQ-HĐQT-VINGROUP phê duyệt việc sáp nhập Công ty cổ phần VinBigdata vào Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Thông tin VinIT.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Tập đoàn này cho biết quyết định này nhằm mục đích tối ưu các hoạt động nghiên cứu, tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ vào hoạt động kinh doanh, vận hành của Tập đoàn Vingroup và các công ty con. 

Tiền thân của VinIT là Công ty Cổ phần Hạ tầng Truyền dẫn VINTNET, được thành lập từ tháng 8/2011, sau đó được đổi thành Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Thông tin và Hạ tầng Truyền dẫn VINITIS.

Doanh nghiệp này hiện hoạt động với tên gọi đầy đủ là Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Thông tin VinIT. Lĩnh vực kinh doanh chính của công ty gồm: xử lý dữ liệu, phát triển hạ tầng viễn thông và cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin.

Trong khi đó, VinBigData được Tập đoàn Vingroup thành lập từ năm 2021, chuyên hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đặc biệt tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data). Công ty này được thành lập trên cơ sở tách một phần chức năng khoa học công nghệ của Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn thuộc VinTech.

Vốn điều lệ ban đầu của VinBigData là khoảng 471 tỷ đồng. Đến tháng 3/2024, vốn điều lệ của công ty đã được nâng lên khoảng 535 tỷ đồng, với Vingroup giữ 69,2% cổ phần

Trước khi ban hành quyết định sáp nhập mới, từ đầu năm tới nay, Vingroup cũng đã có nhiều bước tái cấu trúc mảng công nghệ trong hệ sinh thái của mình.

Tháng 5 năm nay, Vingroup cũng công bố đã hoàn tất việc nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Thông tin VinIT từ Công ty Cổ phần Vinhomes. 

Trước đó, hồi tháng 4, Vingroup bán 65% vốn Movian AI - công ty về trí tuệ nhân tạo - cho hãng chip Qualcomm. 

Còn tháng 1 năm nay, Vingroup đã thông qua việc thành lập Công ty Cổ phần Nghiên cứu Phát triển và Ứng dụng Người máy Đa năng VinMotion – công ty con với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Đây là doanh nghiệp chuyên về phát triển robot hình người đa năng, phục vụ các lĩnh vực sản xuất, logistics, dịch vụ và y tế.

