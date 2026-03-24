Sau MacBook Neo, iPhone 17e, iPad giá rẻ thế hệ mới sắp lên kệ?

Bạch Dương

24/03/2026, 21:12

Nhiều khả năng, sản phẩm sẽ được ra mắt cùng bản cập nhật iOS 26.4. Đáng chú ý, đây có thể là lần đầu tiên iPad giá rẻ được trang bị các tính năng AI...

Theo các nguồn tin, mẫu iPad mới có thể trình làng sớm nhất vào tháng 4 hoặc tháng 5/2026, với những nâng cấp đáng kể về phần cứng. Trước đó, Apple bắt đầu lần lượt ra mắt loạt sản phẩm mới như MacBook Neo hay iPhone 17e kể từ ngày 2/3, iPad giá rẻ vẫn "án binh bất động".

Nhà báo Mark Gurman của Bloomberg cho biết sản phẩm vẫn đang trong lộ trình ra mắt trong nửa đầu năm 2026 và nhiều khả năng sẽ xuất hiện ngay sau khi Apple phát hành iOS 26.4. Nói cách khác, bản cập nhật phần mềm có thể là “tín hiệu” báo trước thời điểm iPad giá rẻ mới chính thức lên kệ.

Về cấu hình, iPad thế hệ mới được dự đoán sẽ trang bị chip A18, thay thế cho A16 trên phiên bản iPad hiện tại iPad Gen 11 ra mắt vào tháng 3/2025. Dù vẫn đáp ứng tốt các nhu cầu sử dụng hàng ngày, con chip cũ được cho là chưa đủ năng lực để vận hành các tính năng AI mới vốn đòi hỏi sức mạnh tính toán cao hơn.

Việc nâng cấp lên A18 vì thế không chỉ cải thiện hiệu năng và tối ưu hóa điện năng, mà còn mở đường cho việc tích hợp Apple Intelligence — bộ tính năng AI đang được Apple phát triển. Thậm chí, một số nguồn tin cho rằng Apple có thể tiến xa hơn khi trang bị cả chip A19 thế hệ mới.

Song dù tích hợp chip A18 hay A19 thì đây cũng sẽ là đột phá trong chiến lược sản phẩm của Apple. Từ trước đến nay, iPad giá rẻ là dòng thiết bị duy nhất trong hệ sinh thái của hãng chưa được hỗ trợ các tính năng AI. Việc đưa Apple Intelligence xuống phân khúc này đồng nghĩa với việc công nghệ AI sẽ tiếp cận rộng rãi hơn tới người dùng phổ thông.

Người dùng có thể kỳ vọng vào những cải tiến như Siri thông minh hơn, các công cụ hỗ trợ viết, cùng nhiều tính năng dựa trên AI dù một số có thể sẽ được hoàn thiện dần thông qua các bản cập nhật phần mềm sau đó.

Dù nâng cấp đáng kể bên trong, thiết kế bên ngoài của iPad mới nhiều khả năng sẽ không thay đổi. Apple được cho là vẫn duy trì kiểu dáng hiện tại, tiếp nối xu hướng tối ưu phần cứng bên trong thay vì làm mới ngoại hình, tương tự cách hãng đã áp dụng với nhiều dòng iPad và Mac gần đây để tối ưu chi phí.

Song song với dòng iPad phổ thông, Apple cũng vừa làm mới phân khúc tầm trung khi ra mắt iPad Air trang bị chip M4. Sản phẩm có hai tùy chọn kích thước 11 inch và 13 inch, đi kèm cải thiện hiệu năng đáng kể. Theo Apple, phiên bản sử dụng chip M4 cho tốc độ xử lý nhanh hơn khoảng 30% so với thế hệ trước, và vượt trội tới 2,3 lần so với các mẫu dùng chip M1.

Thiết bị sở hữu CPU 8 lõi, GPU 9 lõi cùng bộ nhớ hợp nhất dung lượng lớn hơn, giúp tăng khả năng đa nhiệm và tối ưu hiệu suất. Ngoài ra, Apple cũng tích hợp các thành phần kết nối mới như chip Wi-Fi N1 và modem C1X trên các phiên bản hỗ trợ mạng di động.

Bên cạnh nguồn vốn, đại diện Ngân hàng Thế giới nhấn mạnh sẽ phát huy mạng lưới toàn cầu để hỗ trợ Việt Nam tiếp cận công nghệ, chuyên gia...

Gần 200 người đã xuống đường tuần hành tại San Francisco (Mỹ), kêu gọi các công ty công nghệ lớn tạm ngừng phát triển các hệ thống trí tuệ nhân tạo tiên tiến, trong bối cảnh những lo ngại về rủi ro và an toàn công nghệ ngày càng gia tăng…

Chương trình hướng tới "mục tiêu kép": bảo vệ trẻ em, đồng thời thúc đẩy phát triển lành mạnh và nâng cao năng lực số, góp phần hình thành thế hệ công dân số Việt Nam...

Tổ chức tái vi phạm bảo vệ dữ liệu cá nhân, hoặc để xảy ra sự cố lộ lọt dữ liệu cá nhân với quy mô lớn, có thể bị phạt lên tới 5% tổng doanh thu năm tài chính liền trước...

Hàng loạt cơ chế đột phá cho Trung tâm Dữ liệu quốc gia, từ chia sẻ, giao dịch dữ liệu đến ươm tạo và đầu tư mạo hiểm sắp được ban hành, mở ra khả năng hình thành thị trường dữ liệu và các mô hình kinh doanh mới tại Việt Nam...

