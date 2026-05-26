AI tạo “cơn khát” nhân lực an ninh mạng

Nhu cầu nhân lực an ninh mạng lớn đến mức nhiều công ty tuyển dụng cho biết họ phải từ chối khách hàng vì thị trường không có đủ ứng viên phù hợp...

Là “thợ săn" nhân sự cấp cao trong lĩnh vực an ninh mạng cho các tập đoàn trong danh sách Fortune 100, ông Austin Cowan cho biết trong vài tháng gần đây, Heidrick & Struggles, công ty tuyển dụng nơi ông làm việc, liên tục nhận được yêu cầu tìm kiếm các giám đốc an ninh mạng có kinh nghiệm xử lý sự cố rò rỉ dữ liệu, ứng phó với các vụ tấn công bảo mật, đồng thời đủ năng lực kỹ thuật để rà soát và đánh giá mã nguồn.

Ông Cowan nói: “Tôi nghĩ điều này xuất phát từ nỗi sợ hãi và sự bất định trong cuộc đua AI”. Trong lúc AI làm rung chuyển thị trường lao động, thì chính những rủi ro và hệ lụy đi kèm công nghệ này lại đang tạo ra một “cơn khát” mới đối với giới chuyên gia an ninh mạng.

Theo tờ New York Times, nhu cầu tuyển dụng lớn đến mức nhiều công ty tuyển dụng cho biết họ phải từ chối khách hàng, đơn giản vì thị trường không có đủ ứng viên phù hợp. Theo nền tảng việc làm Glassdoor, số tin tuyển dụng trong lĩnh vực an ninh mạng trong quý 1 năm nay đã tăng 11% so với cùng kỳ năm trước.

Bản thân các phòng thí nghiệm AI hàng đầu cũng đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ sử dụng AI viết mã đôi khi vô tình tạo ra lỗi hoặc lỗ hổng bảo mật mới. Họ thừa nhận những mô hình AI thế hệ mới hoàn toàn có thể bị lợi dụng để phát hiện và khai thác điểm yếu trong phần mềm, khiến việc xâm nhập vào hạ tầng công nghệ của doanh nghiệp trở nên dễ dàng hơn.

“Thị trường tuyển dụng nhân sự an ninh mạng đang nóng lên từng ngày”, bà Lea Kissner, Giám đốc an ninh thông tin của LinkedIn, nhận định.

Làn sóng cắt giảm nhân sự đang lan rộng khắp ngành công nghệ. Mới đây nhất, Meta đã sa thải khoảng 10% lực lượng lao động, tương đương gần 8.000 nhân viên, trong quá trình tái phân bổ nguồn lực cho AI. Amazon cũng cắt giảm khoảng 16.000 việc làm trong đợt tái cơ cấu gần đây. Hàng loạt công ty công nghệ khác như Stripe, Snap hay Block cũng đã sa thải hàng nghìn nhân sự.

Trong bối cảnh đó, tuyển dụng trong lĩnh vực an ninh mạng lại tăng tốc mạnh mẽ, đặc biệt khi các mô hình AI đạt được những bước tiến vượt bậc.

Tháng trước, công ty khởi nghiệp AI Anthropic thông báo đã phát triển một mô hình mới mang tên Mythos, có khả năng đặc biệt trong việc phát hiện và khai thác lỗ hổng phần mềm tại các hệ thống quan trọng như lưới điện, tổ chức tài chính và hạ tầng công nghệ của các tập đoàn lớn trên toàn cầu.

Thông báo này lập tức khiến nhiều doanh nghiệp và tổ chức an ninh mạng trên thế giới bước vào cuộc chạy đua chuẩn bị đối phó với nguy cơ công nghệ đó bị tin tặc lợi dụng trong tương lai.

Chỉ một tuần sau, OpenAI cũng giới thiệu một công nghệ tương tự mang tên GPT-5.4-Cyber.

Hiện cả hai công ty mới chỉ cung cấp các mô hình này cho một nhóm đối tác giới hạn nhằm thử nghiệm và đánh giá rủi ro.

Michael Piacente, đối tác điều hành tại Hitch Partners, công ty chuyên tuyển dụng lãnh đạo cấp cao trong lĩnh vực bảo mật, cho biết nhu cầu tìm kiếm các giám đốc an ninh mạng có nền tảng kỹ thuật chuyên sâu đã tăng vọt kể từ khi Anthropic bắt đầu giới thiệu sớm Mythos.

“Lượng nhu cầu kể từ mùa thu năm ngoái đã tăng gấp năm, thậm chí có thể gấp bảy lần. Chúng tôi buộc phải từ chối khá nhiều hợp đồng tuyển dụng", ông nói.

Trước làn sóng mới, nhiều chuyên gia an ninh mạng cũng đang chủ động học và ứng dụng AI để tăng sức cạnh tranh của bản thân trên thị trường lao động.

Theo các công ty tuyển dụng, những ứng viên hàng đầu trong lĩnh vực an ninh mạng hiện nắm lợi thế. Mức lương dành cho nhóm này đang tăng mạnh, dù chưa thể so với các nhà nghiên cứu AI hàng đầu, những người có thể nhận các gói đãi ngộ lên tới 250 triệu USD tại một số Big Tech.

Tuy nhiên, ông Austin Cowan cho biết các gói lương trị giá 7-8 triệu USD dành cho lãnh đạo an ninh mạng cấp cao hiện đã trở nên phổ biến hơn nhiều.

“Vài năm trước, mức đãi ngộ như vậy đủ khiến người ta giật mình. Giờ đây, các công ty hiểu rằng số người thực sự sở hữu bộ kỹ năng này là cực kỳ hiếm, nên họ buộc phải cạnh tranh để giành lấy", ông nói.

Theo và Lea Kissner, các kỹ sư bảo mật ngày càng đòi hỏi mức lương cao hơn cùng những công việc có tính thử thách và hấp dẫn hơn, khiến cuộc cạnh tranh nhân sự trở nên gay gắt. “AI khiến tất cả chúng tôi bận rộn hơn bao giờ hết. Điều đó đúng với hầu như mọi chuyên gia an ninh mạng mà tôi biết", bà Kissner nói.