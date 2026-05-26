TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh phát triển ngành vi mạch bán dẫn tại Khu Công nghệ cao

Đây là một phần trong Kế hoạch triển khai “Chương trình phát triển công nghiệp vi mạch TP. Hồ Chí Minh tại Khu Công nghệ cao giai đoạn 2025 - 2030” năm 2026 mà UBND Thành phố vừa ban hành, nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn, đồng thời tạo ra các sản phẩm và kết quả nghiên cứu có tính ứng dụng cao…

Một trong những điểm nhấn của kế hoạch là việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Điều này nhằm tạo ra các sản phẩm có tính ứng dụng cao, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường. Đặc biệt, TP. Hồ Chí Minh hướng đến mục tiêu làm chủ công nghệ từ khâu thiết kế đến chế tạo cảm biến môi trường quan trọng bằng công nghệ MEMS. Việc hình thành Trung tâm Nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế (CoE) cũng là một phần quan trọng trong kế hoạch này.

Để đạt được những mục tiêu này, TP. Hồ Chí Minh đã và đang tăng cường hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học, công ty công nghệ, chuyên gia và nhà khoa học trong và ngoài nước. Các khóa đào tạo ngắn hạn, đào tạo chuyển tiếp và đào tạo nâng cao về vi mạch bán dẫn đang được triển khai mạnh mẽ. Các khóa đào tạo chuyên sâu về các quy trình thiết kế, chế tạo và kiểm thử trong ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn cũng được chú trọng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Kế hoạch cũng đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm như nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư cho Khu Công nghệ cao. Việc tuyên truyền các chính sách hỗ trợ và phát triển ngành vi mạch bán dẫn cũng được thực hiện thông qua hệ thống văn bản hành chính, cổng thông tin điện tử và các hội thảo, hội nghị định kỳ. Điều này nhằm đảm bảo các cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển vi mạch bán dẫn được phổ biến đầy đủ và kịp thời đến cộng đồng doanh nghiệp.

Ngoài ra, TP. Hồ Chí Minh còn chú trọng đến việc nâng cấp các trung tâm nghiên cứu và đào tạo tại Khu Công nghệ cao. Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu Công nghệ cao đang được nâng cấp thành trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế, trong khi Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao cũng đang được nâng cấp để đạt chuẩn quốc tế. Dự án Đầu tư xây dựng Khối hỗ trợ ươm tạo của Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao cũng đang được triển khai.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, TP.Hồ Chí Minh đang từng bước khẳng định vị thế của mình trong ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn. Đây không chỉ là một bước tiến quan trọng trong việc phát triển kinh tế của thành phố mà còn góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghệ thế giới. Những thành tựu này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn tạo ra những cơ hội việc làm mới, thúc đẩy sự phát triển bền vững cho cả khu vực.