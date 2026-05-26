Trang chủ Kinh tế số

TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh phát triển ngành vi mạch bán dẫn tại Khu Công nghệ cao

Hồng Vinh

26/05/2026, 09:51

Đây là một phần trong Kế hoạch triển khai “Chương trình phát triển công nghiệp vi mạch TP. Hồ Chí Minh tại Khu Công nghệ cao giai đoạn 2025 - 2030” năm 2026 mà UBND Thành phố vừa ban hành, nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn, đồng thời tạo ra các sản phẩm và kết quả nghiên cứu có tính ứng dụng cao…

TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh phát triển ngành vi mạch bán dẫn tại Khu Công nghệ cao - Ảnh minh họa.

Một trong những điểm nhấn của kế hoạch là việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Điều này nhằm tạo ra các sản phẩm có tính ứng dụng cao, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường. Đặc biệt, TP. Hồ Chí Minh hướng đến mục tiêu làm chủ công nghệ từ khâu thiết kế đến chế tạo cảm biến môi trường quan trọng bằng công nghệ MEMS. Việc hình thành Trung tâm Nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế (CoE) cũng là một phần quan trọng trong kế hoạch này.

Để đạt được những mục tiêu này, TP. Hồ Chí Minh đã và đang tăng cường hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học, công ty công nghệ, chuyên gia và nhà khoa học trong và ngoài nước. Các khóa đào tạo ngắn hạn, đào tạo chuyển tiếp và đào tạo nâng cao về vi mạch bán dẫn đang được triển khai mạnh mẽ. Các khóa đào tạo chuyên sâu về các quy trình thiết kế, chế tạo và kiểm thử trong ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn cũng được chú trọng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Kế hoạch cũng đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm như nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư cho Khu Công nghệ cao. Việc tuyên truyền các chính sách hỗ trợ và phát triển ngành vi mạch bán dẫn cũng được thực hiện thông qua hệ thống văn bản hành chính, cổng thông tin điện tử và các hội thảo, hội nghị định kỳ. Điều này nhằm đảm bảo các cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển vi mạch bán dẫn được phổ biến đầy đủ và kịp thời đến cộng đồng doanh nghiệp.

Ngoài ra, TP. Hồ Chí Minh còn chú trọng đến việc nâng cấp các trung tâm nghiên cứu và đào tạo tại Khu Công nghệ cao. Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu Công nghệ cao đang được nâng cấp thành trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế, trong khi Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao cũng đang được nâng cấp để đạt chuẩn quốc tế. Dự án Đầu tư xây dựng Khối hỗ trợ ươm tạo của Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao cũng đang được triển khai.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, TP.Hồ Chí Minh đang từng bước khẳng định vị thế của mình trong ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn. Đây không chỉ là một bước tiến quan trọng trong việc phát triển kinh tế của thành phố mà còn góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghệ thế giới. Những thành tựu này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn tạo ra những cơ hội việc làm mới, thúc đẩy sự phát triển bền vững cho cả khu vực.

Việt Nam mới có 5.600 kỹ sư ngành vi mạch, bằng 1/9 của mục tiêu năm 2030

90% sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo vi mạch tài năng của Synopsys

Bước tiến mới trong kết nối doanh nghiệp vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo tại Đà Nẵng

cảm biến môi trường MEMS công nghệ cao công nghệ vi mạch bán dẫn khu công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh Trung tâm Nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế

Việt Nam cần khuếch tán đổi mới sáng tạo ra toàn bộ nền kinh tế

Việt Nam cần khuếch tán đổi mới sáng tạo ra toàn bộ nền kinh tế

Các tập đoàn lớn sẽ đóng vai trò tiên phong, đưa công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo và các mô hình kinh doanh mới vào thị trường. Nhưng để những công nghệ này thực sự tạo tác động rộng lớn, các doanh nghiệp quy mô nhỏ và trung bình phải có khả năng hấp thụ, ứng dụng và khuếch tán chúng trong toàn nền kinh tế...

Huawei đề xuất nguyên lý phát triển chip mới để Trung Quốc vượt "vòng vây công nghệ"

Huawei đặt mục tiêu đến năm 2031 có thể thiết kế các dòng chip cao cấp đạt mật độ bóng bán dẫn tương đương tiến trình 1,4 nanomet - được xem là sát giới hạn công nghệ bán dẫn vào cuối thập kỷ này...

Ban hành khung nguyên tắc toàn diện về liêm chính khoa học

Lần đầu tiên, Việt Nam ban hành bộ nguyên tắc toàn diện về liêm chính khoa học, đặt ra chuẩn mực về trung thực học thuật, minh bạch dữ liệu và trách nhiệm giải trình trong hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ...

AI tạo "cơn khát" nhân lực an ninh mạng

Nhu cầu nhân lực an ninh mạng lớn đến mức nhiều công ty tuyển dụng cho biết họ phải từ chối khách hàng vì thị trường không có đủ ứng viên phù hợp...

Việt Nam triển khai chương trình hỗ trợ đầu tư nghiên cứu khoa học tới 10 năm

Lần đầu tiên, Việt Nam có chương trình đầu tư nghiên cứu cơ bản theo chu kỳ 5 -10 năm, thay cho mô hình tài trợ ngắn hạn, với mục tiêu đến năm 2035 hình thành 50 nhóm nghiên cứu mạnh, phát triển các hướng công nghệ lõi trong AI, bán dẫn, công nghệ lượng tử, vật liệu tiên tiến…

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

