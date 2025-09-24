Sau sáp nhập, Phú Thọ muốn nâng tầm nguồn nhân lực

Sau
sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình đã hợp nhất
thành tỉnh Phú Thọ mới. Hiện Phú Thọ có
diện tích tự nhiên 9.361,38 km², đứng thứ 15 cả nước, với dân số hơn 4 triệu
người, xếp thứ 11 so với các tỉnh, thành phố trên cả nước.
Lực lượng trong độ tuổi
lao động của địa phương này đạt
gần 1,9 triệu người, chiếm 47% dân số. Đây là nguồn cung lao động dồi dào, tạo
lợi thế để phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ, đồng thời bảo đảm nguồn
nhân lực cho tiến trình hội nhập và chuyển đổi số.
Hiện
nay, tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm ở Phú Thọ đạt hơn 50% dân số,
với 574.703 lao động làm việc tại 23.258 doanh nghiệp. Trong số này, 31 doanh
nghiệp nhà nước sử dụng gần 9.000 lao động, còn lại là hơn 23.000 doanh nghiệp
vốn đầu tư nước ngoài và khu vực dân doanh, sử dụng hơn 559.000 lao động.
Đáng
chú ý, số lao động là người nước ngoài làm việc tại tỉnh cũng lên tới 6.524 người.
Tỷ lệ lao động qua đào tạo của Phú Thọ đạt
73,3%, trong đó 34,6% có bằng cấp, chứng chỉ. Năng suất lao động đạt 212,2 triệu
đồng, tăng bình quân 5,8%/năm. Cơ cấu lao động cũng đã dịch chuyển rõ rệt:
nông, lâm nghiệp và thủy sản chỉ còn 13,2%, công nghiệp chiếm 53% và dịch vụ
chiếm 33,8%.
Mạng
lưới giáo dục đại học và nghề nghiệp trên địa bàn cũng tương đối đa dạng. Tính
đến tháng 7/2025, Phú Thọ có
5 trường đại học, trong đó 2 trường thuộc tỉnh và 3 trường thuộc bộ, ngành
Trung ương.
Bên cạnh đó là 43 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gồm 20 trường cao đẳng,
12 trường trung cấp và 11 trung tâm giáo dục nghề nghiệp. Quy mô đào tạo hằng
năm của các trường đại học đạt bình quân 35.255 sinh viên; hệ thống giáo dục
nghề nghiệp đạt khoảng 64.710 học viên, trong đó đào tạo trình độ cao đẳng chiếm
hơn 39.000 người, trung cấp hơn 10.000 người.
Riêng
năm 2024, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
của địa phương này đã tuyển sinh hơn 77.000 học viên;
các trường đại học tuyển hơn 12.000 sinh viên, trong đó gần 740 là học viên cao
học.
Tuy
nhiên, chất lượng đào tạo nghề tại Phú Thọ được đánh giá chưa
bắt kịp với nhu cầu của thị trường lao động; nhiều doanh nghiệp vẫn có xu hướng
tuyển lao động phổ thông để phục vụ sản xuất giản đơn thuộc các lĩnh vực dệt
may, da giày, điện tử, vật liệu xây dựng.
Dự kiến mỗi năm, các doanh nghiệp
trên địa bàn cần khoảng 40.000 lao động, trong đó tới 30.400 người chưa qua đào
tạo. Điều này khiến cơ quan quản lý và doanh nghiệp cung ứng lao động rơi vào
tình trạng bị động trong việc hỗ trợ tuyển dụng.
Các
ngành mới như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, logistics… chưa có chương trình đào tạo
cụ thể, chưa có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tham gia hoạt động giáo dục
nghề nghiệp, dẫn đến khó khăn trong đào tạo nguồn nhân lực ở những lĩnh vực đòi
hỏi hàm lượng khoa học - công nghệ cao.
Mới đây, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
Phú Thọ đã ban hành Nghị quyết về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, coi
đây là trụ cột để đưa tỉnh phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn 2025 -
2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Theo
đó, mục tiêu của tỉnh là xây dựng đội ngũ nhân lực tinh hoa, có trình độ chuyên
môn, kỹ năng nghề nghiệp, ngoại ngữ, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, đặc biệt
tập trung vào những ngành mũi nhọn. Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu chuẩn hóa ít nhất
70% chương trình đào tạo nghề và đại học theo chuẩn quốc gia, quốc tế; hình
thành đội ngũ 50.000 lao động chất lượng cao trong các ngành mũi nhọn như công
nghiệp chế biến - chế tạo, công nghệ số, y tế, du lịch và năng lượng xanh.
Đồng
thời, tỉnh này
đặt mục tiêu đào tạo và bồi dưỡng 5.000 chuyên gia, kỹ sư, kỹ thuật viên về trí
tuệ nhân tạo; 80% lực lượng lao động được trang bị kỹ năng số cơ bản; 50% sinh
viên tốt nghiệp đạt chuẩn ngoại ngữ quốc tế.
Bên
cạnh đó, Phú Thọ sẽ hoàn thiện hạ tầng dữ liệu nhân lực, triển khai sàn giao dịch
việc làm số ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dự kiến đạt hơn 100.000 lượt giao dịch mỗi
năm. Công tác dự báo cung - cầu nhân lực sẽ được tiến hành thường niên từ năm
2026, nhằm tạo cơ sở dữ liệu toàn diện, phục vụ hoạch định chính sách.
Tỉnh
cũng hướng đến giảm tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị xuống dưới 2,5%, nâng tỷ
lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ lên 75% vào năm 2030, đồng thời tạo mới khoảng
250.000 việc làm, trong đó trên 50% là việc làm có kỹ năng.