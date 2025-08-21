Thứ Năm, 21/08/2025

  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

icon

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu
Multimedia
VnE TV
Shorts
Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Gấp rút chuẩn bị hàng vạn nhân lực chất lượng cao cho siêu cảng hàng không Long Thành

Châu Anh

21/08/2025, 12:21

Để tìm kiếm, chuẩn bị nhân sự cho sân bay Long Thành, ngày 23/8 tới, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức ngày hội việc làm tại Đồng Nai. Tại sự kiện, ACV sẽ tuyển dụng 1.400 nhân sự cho các vị trí chuyên môn như: kỹ sư vận hành, bảo trì, sửa chữa trang thiết bị điện, điện tử - viễn thông, cơ khí - tự động hóa...

Sân bay Long Thành, Đồng Nai sắp khánh thành
Sân bay Long Thành, Đồng Nai sắp khánh thành

Ngày 12/8 vừa qua, Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng sau khi kiểm tra tiến độ dự án, theo đó, Thủ tướng giao các đơn vị đến ngày 19/12/2025 cơ bản hoàn thành toàn bộ gói thầu, hạng mục, đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện để khánh thành. Các hạng mục gồm hạ tầng viễn thông, điện, cấp thoát nước, cung cấp nhiên liệu, sân đỗ, đường lăn, giao thông trong sân bay; công trình cảnh quan môi trường, khu mua sắm, ăn uống...

Như vậy, ngày siêu cảng hàng không Long Thành đi vào hoạt động đã rất gần. Để chuẩn bị cho sân bay lớn nhất Việt Nam vận hành tốt, thì nguồn nhân lực là yếu tố đặc biệt quan trọng.

Theo dự báo của Tổng Cty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động sẽ cần trên 13,7 ngàn lao động. Trong đó, lao động trình độ tiến sĩ và thạc sĩ là 410 người; lao động trình độ đại học là gần 5,4 ngàn người; trình độ cao đẳng và trung cấp là hơn 2,2 ngàn người; lao động phổ thông là hơn 1,9 ngàn người. Ngoài ra, còn có các vị trí làm việc liên quan đến quản lý, vận hành cảng hàng không và các dịch vụ khác.

Nhằm chuẩn bị nhân lực cho dự án, từ tháng 2.2025, UBND tỉnh Đồng Nai đã quyết định phê duyệt Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại chỗ phục vụ Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 2024-2026, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với mục tiêu tạo điều kiện để học sinh - sinh viên, người lao động của tỉnh Đồng Nai, đặc biệt là người dân bị thu hồi đất, đáp ứng cao nhất với các yêu cầu nguồn nhân lực phục vụ khi sân bay Long Thành đi vào khai thác.

Theo đề án, Đồng Nai đặt mục tiêu tổ chức đào tạo, hỗ trợ tìm việc làm tại sân bay Long Thành (trong và ngoài sân bay) cho người lao động thường trú trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, số lượng khoảng 4.800 người. Giai đoạn 2024-2026 thực hiện chính sách lồng ghép tổ chức đào tạo cho 1.600 người và giai đoạn 2027-2030 vừa tổ chức đào tạo lồng ghép và đặt hàng đào tạo cho 3.200 người.

Quá trình thực hiện sẽ gắn kết cung - cầu lao động, phối hợp giữa đơn vị đào tạo, doanh nghiệp tuyển dụng và các đơn vị hàng không trong, ngoài sân bay Long Thành. Đồng thời, ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn ngành hàng không.

Về đối tượng, đề án đào tạo, hỗ trợ việc làm tại sân bay Long Thành dành cho lao động, học sinh tốt nghiệp THCS, THPT, đáp ứng yêu cầu sức khỏe và trình độ (đại học, cao đẳng, trung cấp), đang thường trú hoặc tạm trú hợp pháp tại Đồng Nai. Ưu tiên đào tạo nghề cho lao động địa phương, người có công, hộ nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số, bộ đội xuất ngũ và hộ bị thu hồi đất.

Theo đề án, lĩnh vực đào tạo nhân lực phục vụ sân bay Long Thành gồm 5 lĩnh vực gồm: lĩnh vực hàng không; quản lý bay; vận tải hàng không; cung cấp dịch vụ hàng không và cảng vụ hàng không. Các lĩnh vực khác cũng được đưa vào nội dung đề án gồm có đào tạo nhân lực phục vụ ngoài sân bay Long Thành như dịch vụ logistics; dịch vụ nhà hàng; dịch vụ khách sạn; dịch vụ thương mại, tài chính, ngân hàng; du lịch; lưu thông hàng hóa… Tổng kinh phí thực hiện đề án là hơn 121 tỉ đồng, trong đó kinh phí vốn vay của học sinh, sinh viên giai đoạn 2024-2030 là 72 tỉ đồng.

Cũng theo UBND tỉnh Đồng Nai cho biết trên địa bàn hiện có 21 trường, cơ sở dạy nghề song chưa có nơi nào đào tạo chuyên sâu ngành nghề phục vụ sân bay. Thời gian gần đây, Trường CĐ Công nghệ Quốc tế Lilama 2 đã liên kết đào tạo nhưng với số lượng rất ít.

Để gấp rút tìm kiếm nhân sự cho sân bay Long Thành, được biết ngày 23/8 tới, Ngày hội việc làm do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai tổ chức tại Công viên 3A, xã An Phước nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực cho Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) giai đoạn vận hành. 

Sự kiện có 8 gian hàng tư vấn, dự kiến thu hút khoảng 2.000 người, phần lớn là học sinh, sinh viên tại Đồng Nai và TP HCM. Tại ngày hội, ACV sẽ tuyển dụng 1.400 nhân sự cho các vị trí chuyên môn như: kỹ sư vận hành, bảo trì, sửa chữa trang thiết bị điện, điện tử - viễn thông, cơ khí - tự động hóa; kỹ sư hóa nghiệm... Còn các hãng hàng không, công ty dịch vụ mặt đất… sẽ tham gia tuyển dụng gần 1.500 ứng viên.

Đồng Nai kiến nghị cơ chế đặc biệt chọn nhà đầu tư tuyến dẫn nhiên liệu sân bay Long Thành

Đồng Nai kiến nghị cơ chế đặc biệt chọn nhà đầu tư tuyến dẫn nhiên liệu sân bay Long Thành

Nỗ lực đẩy nhanh tiến độ khánh thành Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào ngày 19/12/2025

Nỗ lực đẩy nhanh tiến độ khánh thành Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào ngày 19/12/2025

Đề xuất đầu tư 65.000 tỷ đồng xây dựng tuyến metro TP HCM – Long Thành

Đề xuất đầu tư 65.000 tỷ đồng xây dựng tuyến metro TP HCM – Long Thành

Từ khóa:

Cảng hàng không công trình đào tạo nhân lực Đồng Nai dự án hạ tầng viễn thông ngày hội việc làm nhân lực sân bay Long Thành tuyển dụng việc làm Vneconomy

Đọc thêm

Gấp rút chuẩn bị hàng vạn nhân lực chất lượng cao cho siêu cảng hàng không Long Thành

Gấp rút chuẩn bị hàng vạn nhân lực chất lượng cao cho siêu cảng hàng không Long Thành

Để tìm kiếm, chuẩn bị nhân sự cho sân bay Long Thành, ngày 23/8 tới, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức ngày hội việc làm tại Đồng Nai. Tại sự kiện, ACV sẽ tuyển dụng 1.400 nhân sự cho các vị trí chuyên môn như: kỹ sư vận hành, bảo trì, sửa chữa trang thiết bị điện, điện tử - viễn thông, cơ khí - tự động hóa...

Ngân hàng có trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân nhạy cảm của khách hàng

Ngân hàng có trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân nhạy cảm của khách hàng

Theo quy định, ngân hàng không sử dụng thông tin tín dụng của chủ thể dữ liệu cá nhân để chấm điểm, xếp hạng tín dụng... khi chưa có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu cá nhân...

Nhân sự ngành ngân hàng đối mặt với làn "sóng sa thải" đang lớn dần

Nhân sự ngành ngân hàng đối mặt với làn "sóng sa thải" đang lớn dần

Chỉ riêng trong tháng 6/2025, số lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp trong ngành tài chính - ngân hàng - kế toán - kiểm toán tiếp tục chiếm tỷ lệ 23,62%, dù có sự sụt giảm so với mức 28,39% trong tháng 5 song đây vẫn là một tỷ lệ ở mức cao...

Hà Nội chuẩn bị y tế tốt nhất phục vụ đại lễ 80 năm Quốc khánh

Hà Nội chuẩn bị y tế tốt nhất phục vụ đại lễ 80 năm Quốc khánh

Ngành y tế Hà Nội chuẩn bị phương án bảo vệ sức khỏe cho người dân, đại biểu và du khách tham gia các hoạt động lễ hội, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh...

Xã Nghi Dương huy động 25 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội

Xã Nghi Dương huy động 25 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội

Thời gian qua, xã Nghi Dương, thành phố Hải Phòng tập trung nguồn lực chăm lo các gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội; huy động gần 25 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội; hỗ trợ xây mới, sửa chữa 151 nhà, kịp thời chi trả chế độ trợ cấp hàng tháng cho trên 1.881 người có công, trên 736 đối tượng bảo trợ xã hội...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

Multimedia

Multimedia
Khai thác các cơ hội và nguồn lực từ thị trường carbon

eMagazine

Khai thác các cơ hội và nguồn lực từ thị trường carbon

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đọc nhiều nhất

1

Việt Nam có thể cấp phép 5 sàn giao dịch tài sản số

Tài sản số

2

Khối ngoại bán ròng 1500 tỷ, VN-Index có đỉnh lịch sử mới, cổ phiếu nhỏ tím ngắt

Thị trường

3

Brazil bế tắc với thuế quan 50% của Mỹ

Thế giới

4

Chuyên gia VPBankS: Mua vào những ngày VN-Index lập đỉnh mới, hiệu suất đầu tư sẽ vượt trội

Chứng khoán

5

Ngân hàng không được thu giữ tài sản bảo đảm là "nhà ở duy nhất"

Tài chính

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: