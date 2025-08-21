Gấp rút chuẩn bị hàng vạn nhân lực chất lượng cao cho siêu cảng hàng không Long Thành

Để tìm kiếm, chuẩn bị nhân sự cho sân bay Long Thành, ngày 23/8 tới, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức ngày hội việc làm tại Đồng Nai. Tại sự kiện, ACV sẽ tuyển dụng 1.400 nhân sự cho các vị trí chuyên môn như: kỹ sư vận hành, bảo trì, sửa chữa trang thiết bị điện, điện tử - viễn thông, cơ khí - tự động hóa...

Ngày 12/8 vừa qua, Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng sau khi kiểm tra tiến độ dự án, theo đó, Thủ tướng giao các đơn vị đến ngày 19/12/2025 cơ bản hoàn thành toàn bộ gói thầu, hạng mục, đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện để khánh thành. Các hạng mục gồm hạ tầng viễn thông, điện, cấp thoát nước, cung cấp nhiên liệu, sân đỗ, đường lăn, giao thông trong sân bay; công trình cảnh quan môi trường, khu mua sắm, ăn uống...

Như vậy, ngày siêu cảng hàng không Long Thành đi vào hoạt động đã rất gần. Để chuẩn bị cho sân bay lớn nhất Việt Nam vận hành tốt, thì nguồn nhân lực là yếu tố đặc biệt quan trọng.

Theo dự báo của Tổng Cty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động sẽ cần trên 13,7 ngàn lao động. Trong đó, lao động trình độ tiến sĩ và thạc sĩ là 410 người; lao động trình độ đại học là gần 5,4 ngàn người; trình độ cao đẳng và trung cấp là hơn 2,2 ngàn người; lao động phổ thông là hơn 1,9 ngàn người. Ngoài ra, còn có các vị trí làm việc liên quan đến quản lý, vận hành cảng hàng không và các dịch vụ khác.

Nhằm chuẩn bị nhân lực cho dự án, từ tháng 2.2025, UBND tỉnh Đồng Nai đã quyết định phê duyệt Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại chỗ phục vụ Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 2024-2026, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với mục tiêu tạo điều kiện để học sinh - sinh viên, người lao động của tỉnh Đồng Nai, đặc biệt là người dân bị thu hồi đất, đáp ứng cao nhất với các yêu cầu nguồn nhân lực phục vụ khi sân bay Long Thành đi vào khai thác.

Theo đề án, Đồng Nai đặt mục tiêu tổ chức đào tạo, hỗ trợ tìm việc làm tại sân bay Long Thành (trong và ngoài sân bay) cho người lao động thường trú trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, số lượng khoảng 4.800 người. Giai đoạn 2024-2026 thực hiện chính sách lồng ghép tổ chức đào tạo cho 1.600 người và giai đoạn 2027-2030 vừa tổ chức đào tạo lồng ghép và đặt hàng đào tạo cho 3.200 người.

Quá trình thực hiện sẽ gắn kết cung - cầu lao động, phối hợp giữa đơn vị đào tạo, doanh nghiệp tuyển dụng và các đơn vị hàng không trong, ngoài sân bay Long Thành. Đồng thời, ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn ngành hàng không.

Về đối tượng, đề án đào tạo, hỗ trợ việc làm tại sân bay Long Thành dành cho lao động, học sinh tốt nghiệp THCS, THPT, đáp ứng yêu cầu sức khỏe và trình độ (đại học, cao đẳng, trung cấp), đang thường trú hoặc tạm trú hợp pháp tại Đồng Nai. Ưu tiên đào tạo nghề cho lao động địa phương, người có công, hộ nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số, bộ đội xuất ngũ và hộ bị thu hồi đất.

Theo đề án, lĩnh vực đào tạo nhân lực phục vụ sân bay Long Thành gồm 5 lĩnh vực gồm: lĩnh vực hàng không; quản lý bay; vận tải hàng không; cung cấp dịch vụ hàng không và cảng vụ hàng không. Các lĩnh vực khác cũng được đưa vào nội dung đề án gồm có đào tạo nhân lực phục vụ ngoài sân bay Long Thành như dịch vụ logistics; dịch vụ nhà hàng; dịch vụ khách sạn; dịch vụ thương mại, tài chính, ngân hàng; du lịch; lưu thông hàng hóa… Tổng kinh phí thực hiện đề án là hơn 121 tỉ đồng, trong đó kinh phí vốn vay của học sinh, sinh viên giai đoạn 2024-2030 là 72 tỉ đồng.

Cũng theo UBND tỉnh Đồng Nai cho biết trên địa bàn hiện có 21 trường, cơ sở dạy nghề song chưa có nơi nào đào tạo chuyên sâu ngành nghề phục vụ sân bay. Thời gian gần đây, Trường CĐ Công nghệ Quốc tế Lilama 2 đã liên kết đào tạo nhưng với số lượng rất ít.

Để gấp rút tìm kiếm nhân sự cho sân bay Long Thành, được biết ngày 23/8 tới, Ngày hội việc làm do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai tổ chức tại Công viên 3A, xã An Phước nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực cho Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) giai đoạn vận hành.

Sự kiện có 8 gian hàng tư vấn, dự kiến thu hút khoảng 2.000 người, phần lớn là học sinh, sinh viên tại Đồng Nai và TP HCM. Tại ngày hội, ACV sẽ tuyển dụng 1.400 nhân sự cho các vị trí chuyên môn như: kỹ sư vận hành, bảo trì, sửa chữa trang thiết bị điện, điện tử - viễn thông, cơ khí - tự động hóa; kỹ sư hóa nghiệm... Còn các hãng hàng không, công ty dịch vụ mặt đất… sẽ tham gia tuyển dụng gần 1.500 ứng viên.