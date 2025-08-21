Gấp rút chuẩn bị hàng vạn nhân lực chất lượng cao cho siêu cảng hàng không Long Thành

Ngày 12/8 vừa qua, Văn
phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng sau khi kiểm tra tiến độ dự
án, theo đó, Thủ tướng giao các đơn vị đến ngày 19/12/2025 cơ bản hoàn thành
toàn bộ gói thầu, hạng mục, đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện để khánh thành. Các
hạng mục gồm hạ tầng viễn thông, điện, cấp thoát nước, cung cấp nhiên liệu, sân
đỗ, đường lăn, giao thông trong sân bay; công trình cảnh quan môi trường, khu
mua sắm, ăn uống...
Như vậy, ngày siêu cảng hàng không Long Thành đi vào hoạt động đã rất gần. Để chuẩn bị cho sân bay lớn
nhất Việt Nam vận hành tốt, thì nguồn nhân lực là yếu tố đặc biệt quan trọng.
Theo dự báo của Tổng Cty
Cảng hàng không Việt Nam (ACV), khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động sẽ cần
trên 13,7 ngàn lao động. Trong đó, lao động trình độ tiến sĩ và thạc sĩ là 410
người; lao động trình độ đại học là gần 5,4 ngàn người; trình độ cao đẳng và
trung cấp là hơn 2,2 ngàn người; lao động phổ thông là hơn 1,9 ngàn người.
Ngoài ra, còn có các vị trí làm việc liên quan đến quản lý, vận hành cảng hàng
không và các dịch vụ khác.
Nhằm chuẩn bị nhân lực cho dự án, từ tháng 2.2025, UBND tỉnh Đồng Nai đã quyết định phê duyệt Đề án “Đào
tạo và phát triển nguồn nhân lực tại chỗ phục vụ Cảng hàng không quốc tế Long
Thành giai đoạn 2024-2026, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
với mục tiêu tạo điều kiện để học sinh - sinh viên, người lao động của tỉnh Đồng
Nai, đặc biệt là người dân bị thu hồi đất, đáp ứng cao nhất với các yêu cầu nguồn nhân lực phục vụ khi sân
bay Long Thành đi vào khai thác.
Theo đề án, Đồng Nai đặt
mục tiêu tổ chức đào tạo, hỗ trợ tìm việc làm tại sân bay Long Thành (trong và
ngoài sân bay) cho người lao động thường trú trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, số
lượng khoảng 4.800 người. Giai đoạn 2024-2026 thực hiện chính sách lồng ghép tổ
chức đào tạo cho 1.600 người và giai đoạn 2027-2030 vừa tổ chức đào tạo lồng
ghép và đặt hàng đào tạo cho 3.200 người.
Quá trình thực hiện sẽ gắn
kết cung - cầu lao động, phối hợp giữa đơn vị đào tạo, doanh nghiệp tuyển dụng
và các đơn vị hàng không trong, ngoài sân bay Long Thành. Đồng thời, ưu tiên
tuyển dụng lao động địa phương, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn ngành hàng không.
Về đối tượng, đề án đào tạo,
hỗ trợ việc làm tại sân bay Long Thành dành cho lao động, học sinh tốt nghiệp
THCS, THPT, đáp ứng yêu cầu sức khỏe và trình độ (đại học, cao đẳng, trung cấp),
đang thường trú hoặc tạm trú hợp pháp tại Đồng Nai. Ưu tiên đào tạo nghề cho
lao động địa phương, người có công, hộ nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số, bộ đội
xuất ngũ và hộ bị thu hồi đất.
Theo đề án, lĩnh vực đào
tạo nhân lực phục vụ sân bay Long Thành gồm 5 lĩnh vực gồm: lĩnh vực hàng
không; quản lý bay; vận tải hàng không; cung cấp dịch vụ hàng không và cảng vụ
hàng không. Các lĩnh vực khác cũng được đưa vào nội dung đề án gồm có đào tạo
nhân lực phục vụ ngoài sân bay Long Thành như dịch vụ logistics; dịch vụ nhà
hàng; dịch vụ khách sạn; dịch vụ thương mại, tài chính, ngân hàng; du lịch; lưu
thông hàng hóa… Tổng kinh phí thực hiện đề án là hơn 121 tỉ đồng, trong đó kinh
phí vốn vay của học sinh, sinh viên giai đoạn 2024-2030 là 72 tỉ đồng.
Cũng theo UBND tỉnh Đồng
Nai cho biết trên địa bàn hiện có 21 trường, cơ sở dạy nghề song chưa có nơi
nào đào tạo chuyên sâu ngành nghề phục vụ sân bay. Thời gian gần đây, Trường CĐ
Công nghệ Quốc tế Lilama 2 đã liên kết đào tạo nhưng với số lượng rất ít.
Để gấp rút tìm kiếm nhân
sự cho sân bay Long Thành, được biết ngày 23/8 tới, Ngày hội việc làm do Tổng
Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội
vụ tỉnh Đồng Nai tổ chức tại Công viên 3A, xã An Phước nhằm chuẩn bị nguồn nhân
lực cho Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) giai đoạn vận
hành.
Sự kiện có 8 gian hàng tư
vấn, dự kiến thu hút khoảng 2.000 người, phần lớn là học sinh, sinh viên tại Đồng
Nai và TP HCM. Tại ngày hội, ACV sẽ tuyển dụng 1.400 nhân sự cho các vị trí
chuyên môn như: kỹ sư vận hành, bảo trì, sửa chữa trang thiết bị điện, điện tử
- viễn thông, cơ khí - tự động hóa; kỹ sư hóa nghiệm... Còn các hãng hàng
không, công ty dịch vụ mặt đất… sẽ tham gia tuyển dụng gần 1.500 ứng viên.