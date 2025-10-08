Thứ Tư, 08/10/2025

Trang chủ Chứng khoán

Sẽ có áp lực chốt lời sau thông tin nâng hạng, thị trường còn điểm tựa vĩ mô

Thu Minh

08/10/2025, 13:51

Sau thời điểm được công bố nâng hạng và cả sau khi được chính thức nâng hạng, thị trường thường có xu hướng điều chỉnh do động thái chốt lời của nhà đầu tư khi yếu tố kỳ vọng được đáp ứng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

FTSE Russell vừa xác nhận Việt Nam đã được nâng hạng từ thị trường Cận Biên (Frontier) lên thị trường Mới nổi Hạng hai (Secondary Emerging).

Theo đánh giá của FTSE, Việt Nam đã đạt được những tiến triển quan trọng trong việc cải thiện theo các tiêu chí nâng hạng lên thị trường Mới nổi Hạng hai, bao gồm: triển khai mô hình không ký quỹ trước (non-prefunding - NPF) vào tháng 11 năm 2024, loại bỏ yêu cầu ký quỹ trước đối với các Nhà đầu tư Tổ chức Nước ngoài (FIIs) và thiết lập quy trình xử lý giao dịch thất bại chính thức.

Việc nâng hạng sẽ có hiệu lực từ ngày Thứ Hai, 21 tháng 9 năm 2026. Tuy nhiên, quyết định này phụ thuộc vào một cuộc đánh giá tạm thời vào tháng 3 năm 2026 để xác định tiến độ triển khai khả năng tiếp cận các nhà môi giới toàn cầu (global brokers). FTSE Russell nhấn mạnh đây là yếu tố thiết yếu để hỗ trợ việc mô phỏng chỉ số (index replication).

Đánh giá nhanh tác động định lượng đến thị trường, Chứng khoán KBSV cho biết ước tính dòng vốn thụ động tham chiếu theo chỉ số FTSE Emerging có thể đạt khoảng 0,7 – 1 tỷ USD, dựa trên tỷ trọng vốn hóa dự kiến của thị trường Việt Nam khoảng 0,5- 0,8%, tương ứng với vốn hóa của Philippines và Kuwait.

Quy mô các quỹ theo dõi chỉ số FTSE Emerging All Cap Index hiện đang quản lý hơn 100 tỷ USD tài sản. Việc đưa Việt Nam vào chỉ số FTSE Secondary Emerging Market Index sẽ tự động kích hoạt hoạt động mua vào từ các quỹ thụ động ETF và các quỹ ủy thác tổ chức tham chiếu theo các chỉ số lớn như FTSE All-World và FTSE EM. 

Bên cạnh đó, tác động từ các quỹ chủ động còn lớn hơn do quy mô tài sản do các quỹ này quản lý thường gấp nhiều lần quỹ thụ động ước tính gấp 5 lần. Dựa trên giả định này, dòng vốn chủ động dự báo có thể lên tới 2,5 – 7,5 tỷ USD.

VnEconomy

Các nhà đầu tư chủ động thường có xu hướng tái cơ cấu danh mục và tăng tỷ trọng tại Việt Nam sớm hơn để đón đầu kỳ vọng tăng giá, tương tự như lịch sử của Saudi Arabia và Kuwait khi chuẩn bị được nâng hạng.

Mặc dù vậy, lưu ý áp lực bán ròng cơ cấu có thể xảy ra trong ngắn hạn dự kiến sau ngày công bố nâng hạng trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Hiện tượng này xảy ra do cơ chế thoái vốn bắt buộc (exit mandate) từ các quỹ theo dõi thị trường Cận Biên (Frontier Market).

Theo nguyên tắc quỹ thụ động, các quỹ này phải bán cổ phiếu của Việt Nam do quốc gia này không còn thuộc chỉ số Frontier Market mà quỹ đang theo dõi. Tuy nhiên, việc bán ròng tạm thời này được dự đoán sẽ nhanh chóng đảo ngược khi các dòng vốn thụ động và chủ động lớn hơn, tham chiếu theo chỉ số Emerging Market, bắt đầu giải ngân tham gia trước và sau thời điểm chính thức nâng hạng

Về tác động đến diễn biến thị trường, theo quan sát tại một số trường hợp đã được nâng hạng trước đây, yếu tố này thường có tác động khá tích cực đến diễn biến thị trường trong các giai đoạn trước thời điểm được công bố nâng hạng và trước khi được chính thức nâng hạng. Dòng tiền thường mang tính đầu cơ đón đầu và phản ánh kỳ vọng sớm hơn diễn biến thực tế.

Tuy nhiên, sau thời điểm được công bố nâng hạng và cả sau khi được chính thức nâng hạng, thị trường thường có xu hướng điều chỉnh do động thái chốt lời của nhà đầu tư khi yếu tố kỳ vọng được đáp ứng. Mức độ điều chỉnh của nhịp sau đó còn tùy thuộc vào các chuyển biến của môi trường vĩ mô khi các thông tin mới xuất hiện.

Các cổ phiếu VN30 dự kiến được hưởng lợi chính.  Theo đó, các cổ phiếu đầu ngành đáp ứng tiêu chí về vốn hóa và thanh khoản như VCB, MSN, VNM, HPG, VIC, VHM, SSI... sẽ là những ứng viên hàng đầu được thêm vào rổ chỉ số.

Bên cạnh đó, các cổ phiếu có triển vọng tăng trưởng tốt và còn "room" cho khối ngoại cũng sẽ nằm trong tầm ngắm của các quỹ chủ động. Ngoài ra, nhóm công ty chứng khoán, đặc biệt là những đơn vị có thị phần môi giới cho tổ chức nước ngoài lớn nhất như SSI, HCM, và VCI, cũng sẽ hưởng lợi trực tiếp từ sự gia tăng lợi nhuận và phí giao dịch.

Ủy ban Chứng khoán: Tiếp tục phối hợp chặt với FTSE Russell đảm bảo chuyển đổi nâng hạng đúng lộ trình

10:52, 08/10/2025

Ủy ban Chứng khoán: Tiếp tục phối hợp chặt với FTSE Russell đảm bảo chuyển đổi nâng hạng đúng lộ trình

Áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp giảm mạnh trong tháng 10

10:49, 08/10/2025

Áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp giảm mạnh trong tháng 10

Dự báo 7 tỷ USD sẽ sớm đổ vào cổ phiếu Việt Nam sau giai đoạn nâng hạng có hiệu lực

09:08, 08/10/2025

Dự báo 7 tỷ USD sẽ sớm đổ vào cổ phiếu Việt Nam sau giai đoạn nâng hạng có hiệu lực

Thị trường phản ứng thận trọng với tin nâng hạng, khối ngoại bán ròng hơn 940 tỷ

Thị trường phản ứng thận trọng với tin nâng hạng, khối ngoại bán ròng hơn 940 tỷ

Mặc dù thông tin nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam được nhà đầu tư đón nhận từ trước phiên giao dịch, nhưng sự hưng phấn chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Thanh khoản cũng có dấu hiệu tăng khá mạnh, nhưng lại kéo theo diễn biến trượt giảm giá rõ nét.

Quý 3 lãi kỷ lục, GELEX Electric đã về đích chỉ tiêu lợi nhuận năm 2025

Quý 3 lãi kỷ lục, GELEX Electric đã về đích chỉ tiêu lợi nhuận năm 2025

Quý 3/2025 với những tín hiệu phục hồi vĩ mô rõ nét, CTCP Điện lực Gelex (GELEX Electric - HOSE: GEE) đã ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực.

Tổ chức nước ngoài: Sau FTSE, sẽ hướng đến MSCI nâng hạng chứng khoán Việt Nam

Tổ chức nước ngoài: Sau FTSE, sẽ hướng đến MSCI nâng hạng chứng khoán Việt Nam

Đại diện nhiều quỹ đầu tư nước ngoài tin rằng Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam cũng sẽ nhận được xếp hạng thị trường mới nổi từ một nhà cung cấp chỉ số khác, MSCI, trong những năm tới.

Ủy ban Chứng khoán: Tiếp tục phối hợp chặt với FTSE Russell đảm bảo chuyển đổi nâng hạng đúng lộ trình

Ủy ban Chứng khoán: Tiếp tục phối hợp chặt với FTSE Russell đảm bảo chuyển đổi nâng hạng đúng lộ trình

Với vai trò cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với FTSE Russell đảm bảo quá trình chuyển đổi chính thức theo đúng lộ trình.

Áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp giảm mạnh trong tháng 10

Áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp giảm mạnh trong tháng 10

Áp lực đáo hạn trái phiếu tháng 10 chỉ còn khoảng 17 nghìn tỷ đồng, thấp hơn các tháng trước, qua đó giảm áp lực nhu cầu vốn ngắn hạn và tạo khoảng đệm nhất định cho các doanh nghiệp có kế hoạch tái cấp vốn.

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

eMagazine

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Multimedia

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Thế giới

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

1

Thủ tướng Canada nêu ý tưởng "đầu tư 1 nghìn tỷ USD vào Mỹ"

Thế giới

2

CEO AMD Lisa Su: Đến lúc giới công nghệ phải "nghĩ lớn hơn" về AI

Kinh tế số

3

TP. Hồ Chí Minh có 838 công trình, dự án còn vướng mắc

Bất động sản

4

TP. Hồ Chí Minh dự kiến hoàn thành 7 dự án nhà ở xã hội vào cuối năm 2025

Bất động sản

5

Thuế tỉnh Quảng Trị công khai 91 đơn vị nợ thuế hơn 1.550 tỷ đồng

Tài chính

