Thứ Sáu, 13/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Đảm bảo quyền lợi về bảo hiểm trong thời gian bầu cử

Phúc Minh

13/03/2026, 15:19

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu giải quyết chế độ, chính sách và thủ tục hành chính cho người dân kịp thời, đúng quy định, không để xảy ra tình trạng chậm trễ, tồn đọng hồ sơ trong thời gian diễn ra bầu cử...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có chỉ đạo về việc tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nâng cao chất lượng phục vụ người tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu các đơn vị trong toàn hệ thống bảo đảm việc giải quyết chế độ, chính sách và thủ tục hành chính cho người dân được thực hiện kịp thời, đúng quy định, không để xảy ra tình trạng chậm trễ, tồn đọng hồ sơ kéo dài.

Trọng tâm là tập trung giải quyết đầy đủ, đúng quy định các hồ sơ hưởng chế độ hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cũng như các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý. Các đơn vị cần rà soát, xử lý dứt điểm hồ sơ còn tồn đọng; đồng thời thực hiện nghiêm quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Việc cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân tiếp tục được đẩy mạnh. Các bộ phận nghiệp vụ tăng cường phối hợp trong xử lý công việc, tránh tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm hoặc chậm trễ trong tham mưu, giải quyết hồ sơ.

Đối với các hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết, cơ quan Bảo hiểm xã hội cần kịp thời thông báo, hướng dẫn cụ thể để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện theo đúng quy định; tránh tình trạng trả lời chung chung, gây khó khăn cho người dân.

Trong lĩnh vực khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội các địa phương được yêu cầu tăng cường phối hợp với các cơ sở y tế, nhằm bảo đảm quyền lợi của người tham gia.

Tiếp nhận kịp thời, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các phản ánh liên quan đến thủ tục khám chữa bệnh, thời gian chờ đợi, việc cung ứng thuốc, vật tư y tế, cũng như các trường hợp yêu cầu người bệnh tự chi trả những chi phí thuộc phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế.

Các cơ sở khám chữa bệnh cần niêm yết công khai giá dịch vụ, bảo đảm cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị và giường bệnh theo quy định; không để xảy ra tình trạng người bệnh phải tự mua thuốc, hoặc chi trả các chi phí thuộc phạm vi thanh toán Quỹ Bảo hiểm y tế.

Công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng thẻ bảo hiểm y tế điện tử, căn cước công dân gắn chip, hoặc ứng dụng VNeID trong khám chữa bệnh tiếp tục được đẩy mạnh, nhằm tạo thuận lợi cho người bệnh và giảm thủ tục hành chính.

Công tác kiểm tra, giám sát cũng được tăng cường, nhằm kịp thời chấn chỉnh những trường hợp thiếu trách nhiệm, gây phiền hà cho người dân. Đồng thời, chủ động nắm bắt tình hình, phối hợp với các cơ quan liên quan tại địa phương để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong năm 2026

10:27, 05/03/2026

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong năm 2026

Chi tiết các khoản phụ cấp không phải tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

15:57, 04/03/2026

Chi tiết các khoản phụ cấp không phải tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn chi trả tiền hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động

10:19, 04/03/2026

Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn chi trả tiền hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động

Từ khóa:

Bảo hiểm thất nghiệp bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế khám chữa bệnh

Đọc thêm

Cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Vicem kháng cáo bản án 13 năm tù, xin giảm nhẹ hình phạt

Cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Vicem kháng cáo bản án 13 năm tù, xin giảm nhẹ hình phạt

Liên quan đến dự án “Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại Vicem”, bị cáo Lê Văn Chung (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Vicem) kháng cáo bản án 13 năm tù, xin giảm nhẹ hình phạt và đề nghị xem xét cách tính thiệt hại.

TP. Hồ Chí Minh: Bảo hiểm thất nghiệp tiếp tục là điểm tựa an sinh cho người lao động

TP. Hồ Chí Minh: Bảo hiểm thất nghiệp tiếp tục là điểm tựa an sinh cho người lao động

Những tháng đầu năm 2026, công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục bảo hiểm thất nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh tiếp tục được triển khai đồng bộ thông qua hệ thống Trung tâm Dịch vụ việc làm, qua đó khẳng định vai trò của đơn vị này trong tổ chức thực hiện chính sách và hỗ trợ người lao động.

Yêu cầu đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong toàn quốc phục vụ bầu cử

Yêu cầu đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong toàn quốc phục vụ bầu cử

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ban hành công điện yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp tăng cường phối hợp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031...

Hướng dẫn tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên VNeID

Hướng dẫn tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên VNeID

Việc triển khai các tiện ích an sinh xã hội trên VNeID giúp người dân tiếp cận các dịch vụ công và thụ hưởng chính sách an sinh xã hội nhanh chóng, minh bạch, an toàn...

TP.HCM sẽ hỗ trợ 80% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho hộ nghèo

TP.HCM sẽ hỗ trợ 80% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho hộ nghèo

Ngoài mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện của Nhà nước, người thuộc hộ nghèo trên địa bàn TP. HCM tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hỗ trợ đến 80% mức đóng; hộ cận nghèo 65%...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Động lực mới thúc đẩy năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

eMagazine

Động lực mới thúc đẩy năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Sản lượng dầu toàn cầu theo từng khu vực

Thế giới

Sản lượng dầu toàn cầu theo từng khu vực

Những nền kinh tế nhập khẩu dầu Mỹ nhiều nhất năm 2025

Thế giới

Những nền kinh tế nhập khẩu dầu Mỹ nhiều nhất năm 2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Vicem kháng cáo bản án 13 năm tù, xin giảm nhẹ hình phạt

Dân sinh

2

TP. Hồ Chí Minh: Bảo hiểm thất nghiệp tiếp tục là điểm tựa an sinh cho người lao động

Dân sinh

3

TP.Hồ Chí Minh sơ kết đề án cải tạo, chỉnh trang không gian bờ Đông sông Sài Gòn

Đầu tư

4

Huế: Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nhiều dự án chưa đạt tiến độ

Đầu tư

5

Yêu cầu đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong toàn quốc phục vụ bầu cử

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy