Đảm bảo quyền lợi về bảo hiểm trong thời gian bầu cử

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu giải quyết chế độ, chính sách và thủ tục hành chính cho người dân kịp thời, đúng quy định, không để xảy ra tình trạng chậm trễ, tồn đọng hồ sơ trong thời gian diễn ra bầu cử...

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có chỉ đạo về việc tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nâng cao chất lượng phục vụ người tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu các đơn vị trong toàn hệ thống bảo đảm việc giải quyết chế độ, chính sách và thủ tục hành chính cho người dân được thực hiện kịp thời, đúng quy định, không để xảy ra tình trạng chậm trễ, tồn đọng hồ sơ kéo dài.

Trọng tâm là tập trung giải quyết đầy đủ, đúng quy định các hồ sơ hưởng chế độ hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cũng như các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý. Các đơn vị cần rà soát, xử lý dứt điểm hồ sơ còn tồn đọng; đồng thời thực hiện nghiêm quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Việc cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân tiếp tục được đẩy mạnh. Các bộ phận nghiệp vụ tăng cường phối hợp trong xử lý công việc, tránh tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm hoặc chậm trễ trong tham mưu, giải quyết hồ sơ.

Đối với các hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết, cơ quan Bảo hiểm xã hội cần kịp thời thông báo, hướng dẫn cụ thể để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện theo đúng quy định; tránh tình trạng trả lời chung chung, gây khó khăn cho người dân.

Trong lĩnh vực khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội các địa phương được yêu cầu tăng cường phối hợp với các cơ sở y tế, nhằm bảo đảm quyền lợi của người tham gia.

Tiếp nhận kịp thời, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các phản ánh liên quan đến thủ tục khám chữa bệnh, thời gian chờ đợi, việc cung ứng thuốc, vật tư y tế, cũng như các trường hợp yêu cầu người bệnh tự chi trả những chi phí thuộc phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế.

Các cơ sở khám chữa bệnh cần niêm yết công khai giá dịch vụ, bảo đảm cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị và giường bệnh theo quy định; không để xảy ra tình trạng người bệnh phải tự mua thuốc, hoặc chi trả các chi phí thuộc phạm vi thanh toán Quỹ Bảo hiểm y tế.

Công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng thẻ bảo hiểm y tế điện tử, căn cước công dân gắn chip, hoặc ứng dụng VNeID trong khám chữa bệnh tiếp tục được đẩy mạnh, nhằm tạo thuận lợi cho người bệnh và giảm thủ tục hành chính.

Công tác kiểm tra, giám sát cũng được tăng cường, nhằm kịp thời chấn chỉnh những trường hợp thiếu trách nhiệm, gây phiền hà cho người dân. Đồng thời, chủ động nắm bắt tình hình, phối hợp với các cơ quan liên quan tại địa phương để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.