Nhà đầu tư cá nhân mua ròng hơn 1.000 tỷ phiên cuối tuần, cổ phiếu nào được mua nhiều nhất?

Nhà đầu tư cá nhân hôm nay mua ròng 1097.5 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 486.5 tỷ đồng.

Diễn biến căng thẳng tại khu vực Trung Đông hiện không còn tạo ra tác động quá lớn lên mặt bằng chung của thị trường chứng khoán. Tuy vậy, với nhóm cổ phiếu dầu khí, biến động của giá năng lượng vẫn để lại ảnh hưởng rõ rệt.

Sau giai đoạn tăng mạnh, giá dầu biến động đã khiến nhiều cổ phiếu trong ngành gặp áp lực bán mạnh trên diện rộng. Hàng loạt mã năng lượng đồng loạt giảm sàn như GAS, BSR, PLX, PVT, trong khi nhiều cổ phiếu khác cũng chịu mức điều chỉnh sâu: PVS giảm 8%, OIL mất 9,43%, cùng với các mã như PVD, PVC lao dốc theo xu hướng chung.

Ở nhóm nguyên liệu, cổ phiếu cao su GVR cũng rơi thẳng về mức giá sàn, cho thấy áp lực chốt lời và tâm lý phòng thủ vẫn còn hiện hữu ở những nhóm ngành nhạy cảm với biến động hàng hóa.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm thêm 13,37 điểm, lùi về 1.696,24 điểm. Mức điều chỉnh này không quá lớn nếu đặt trong bối cảnh các thông tin địa chính trị vẫn tiềm ẩn nhiều bất định, qua đó phản ánh một thực tế rằng tâm lý nhà đầu tư đã bớt hoang mang trước căng thẳng tại Iran.

Độ rộng thị trường tạm thời nghiêng về phía tiêu cực khi 167 mã giảm điểm, nhỉnh hơn 153 mã tăng, khiến sắc đỏ chiếm ưu thế trên bảng điện. Áp lực điều chỉnh không chỉ tập trung ở nhóm năng lượng mà còn lan sang nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn.

Dòng tiền có dấu hiệu rút ra khỏi các nhóm trụ cột như ngân hàng, chứng khoán và bất động sản, với các mã đáng chú ý như VIC, VRE, BCM chịu áp lực bán. Ở nhóm phi tài chính, các cổ phiếu tiêu dùng và nguyên vật liệu cũng chịu chung nhịp điều chỉnh của thị trường, tiêu biểu như MWG, VPL, PNJ, HPG.

Trong bối cảnh đó, dòng tiền đầu cơ lại có xu hướng dịch chuyển sang nhóm vốn hóa vừa và nhỏ, nơi nhiều cổ phiếu có câu chuyện riêng thu hút sự chú ý. Một số mã thậm chí bứt phá kịch trần như FCN hay NVL, cho thấy khẩu vị rủi ro của một bộ phận nhà đầu tư vẫn chưa biến mất hoàn toàn mà chỉ chuyển hướng sang các cơ hội mang tính riêng lẻ.

Thanh khoản toàn thị trường duy trì ở mức khá với 31.000 tỷ đồng khớp lệnh trên ba sàn. Tuy nhiên, khối ngoại tiếp tục bán ròng nhẹ gần 499.3 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 651.1 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Thực phẩm và đồ uống, Ngân hàng. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VNM, MSN, ACB, VCI, DCM, KDH, VJC, VPB, TCH, VCG.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Dầu khí. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: BSR, VIC, SSI, VHM, PLX, POW, TCX, GAS, DGC.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1097.5 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 486.5 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 9/18 ngành, chủ yếu là ngành Bất động sản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VHM, BSR, FPT, SHB, VIX, GAS, VSC, PLX, POW, SSI.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 9/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Thực phẩm và đồ uống, Hóa chất. Top bán ròng có: MSN, VCI, DCM, VNM, VPB, ACB, TCH, VHC, HHV.

Tự doanh bán ròng 51.5 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 243.7 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 14/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Bất động sản. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm MWG, VPB, HDB, VIC, VNM, ACB, NVL, DGC, BID, SSI.

Top bán ròng là nhóm Dầu khí. Top cổ phiếu được bán ròng gồm BSR, TCB, STB, HPG, VCB, VIB, E1VFVN30, DCM, CTD, FUEVN100.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 629.3 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 79.2 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 8/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Ngân hàng, Top bán ròng có SHB, VNM, ACB, VIX, FPT, VJC, VSC, VHM, KDH, BAF. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Dầu khí. Top mua ròng có BSR, VIC, PVD, PVT, STB, PNJ, SSI, DGC, DPM, TCX.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 3.135,1 tỷ đồng, tăng +6,2% so với phiên liền trước và đóng góp 10,1% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu OCB với hơn 37 triệu cổ phiếu tương đương 373,6 tỷ đồng được trao tay giữa các Tổ chức trong nước và hơn 10,2 triệu cổ phiếu tương đương 103,6 tỷ được tổ chức trong nước bán cho cá nhân trong nước.

Bên cạnh đó, gần 10,2 triệu cổ phiếu MBB được thỏa thuận trao tay giữa Nước ngoài, và 18 triệu cổ phiếu POW được Tổ chức trong nước bán cho Cá nhân trong nước.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Bất động sản, Chứng khoán, Dầu khí, Vận tải Thủy, Khai khoáng, trong khi giảm ở Ngân hàng, Xây dựng, Thép, Hóa chất, Công nghệ thông tin, Thiết bị điện, Bảo hiểm.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30.