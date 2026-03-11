BWE muốn mua 17,18% vốn tại NNT mà không phải chào mua công khai

CTCP Cấp nước Ninh Thuận (mã NNT - UPCoM) nhận được công văn đề nghị nâng sở hữu của cổ đông lớn là của CTCP - Tổng công ty Nước – Môi trường Bình Dương - BIWASE (mã BWE-HOSE) mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Theo đề xuất, BIWASE có nhu cầu nhận chuyển nhượng cổ phần từ một số cổ đông cá nhân hiện đang nắm tổng cộng 17,18% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại NNT. BWE cho biết việc này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thực hiện giao dịch, đồng thời rút ngắn thời gian thủ tục so với quy trình chào mua công khai theo quy định.

BWE đã gửi đề nghị để đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị NTT xem xét chấp thuận cho giao dịch này.

Theo danh sách bên chuyển nhượng, ông Võ Văn Quốc đang sở hữu 4,22%; ông Nguyễn Anh Dũng đang sở hữu 4,21% vốn; ông Võ Triết Phu đang sở hữu 4% và ông Nguyễn Hiền Triết đang sở hữu 4,74% vốn tại Cấp nước Ninh Thuận với tổng lượng cổ phần dự kiến chuyển nhượng là hơn 1.63 triệu cổ phiếu NNT, tương ứng 17,18% vốn điều lệ tại NNT.

Như vậy, nếu giao dịch hoàn tất, BIWASE có thể nâng sở hữu từ 24,76% vốn điều lệ, lên trên 25% vốn điều lệ tại Cấp nước Ninh Thuận.

Mới đây, NNT bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Quyền - thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc giữ chức vụ thành viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty, thời hạn 5 năm từ ngày 3/3/2026-2/3/2031.

Được biết, Công ty Cổ phần cấp nước Ninh Thuận được Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch tập trung (UPCoM) tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, ngày giao dịch đầu tiên là ngày 22/06/2012 và Công ty đã thực hiện đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Theo Danh sách tổng hợp người sở hữu Chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền ngày 19/05/2025 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam - CN TP.Hồ Chí Minh, NNT hiện có 197 cổ đông - trong đó 146 cổ đông đã lưu ký và 51 cổ đông chưa lưu ký) nắm giữ 9.490.841 cổ phần có quyền biểu quyết của công ty - trong đó: 01 cổ đông nhà nước nắm giữ 4.940.555 cổ phần, chiếm tỷ lệ 52,06%; 01 cổ đông lớn nắm giữ 4.022.486 cổ phần, chiếm tỷ lệ 42,38% và 195 cổ đông tổ chức, cá nhân nắm giữ 527.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 5,56%.

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 “Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên, có vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ;”, với cơ cấu cổ đông như nêu trên, NNT không còn đáp ứng điều kiện “có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ”.

NNT đã chốt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2026 vào ngày 24/4 tới. Ngày đăng ký cuối là ngày 25/3. Địa điểm sẽ do tổ chức đăng ký chứng khoán sẽ thông báo chi tiết trong thông báo tổ chức đại hội.

Chốt phiên giao dịch ngày 10/3, giá cổ phiếu NNT tăng 2.500 đồng, lên 61.000 đồng/cổ phiếu; còn giá cổ phiếu BWE tăng 1.000 đồng, lên 43.300 đồng/cổ phiếu.