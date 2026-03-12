Thứ Năm, 12/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Phó Tổng giám đốc ANV đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu

Hà Anh

12/03/2026, 09:32

Nếu giao dịch thành công, ông Thiên sẽ nâng sở hữu cá nhân tại ANV từ 141.998 cổ phiếu, chiếm 0,05% lên hơn 1,14 triệu cổ phiếu, chiếm 0,43%.

Sơ đồ giá cổ phiếu ANV trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu ANV trên TradingView.

Ông Doãn Chí Thiên thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Nam Việt (mã ANV-HOSE).

Theo đó, ông Doãn Chí Thiên - Phó Tổng Giám đốc thường trực đồng thời là con trai của ông Doãn Tới - Tổng giám đốc ANV đăng ký 1 triệu cổ phiếu ANV, từ ngày 13/03-11/04.

Nếu giao dịch thành công, ông Thiên sẽ nâng sở hữu cá nhân tại ANV từ 141.998 cổ phiếu, chiếm 0,05% lên hơn 1,14 triệu cổ phiếu, chiếm 0,43% vốn tại ANV.

Đáng chú ý, Phó tổng giám đốc muốn gom cổ phiếu ANV trong bối cảnh cổ phiếu này đã giảm gần 17% kể từ vùng đỉnh ngắn hạn thiết lập vào cuối tháng 2 vừa qua. Chốt phiên ngày 11/03, giá cổ phiếu ANV tăng 6,94% lên mức 23.900 đồng/cổ phiếu, tạm tính ông Thiên phải chi 23,9 tỷ đồng để mua được số cổ phiếu đăng ký.

Ở chiều ngược lại, vào cuối tháng 1/2026, ông Đỗ Lập Nghiệp, Chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc đã thoái toàn bộ 900.000 cổ phiếu ANV sở hữu. Đồng thời, ông Nguyễn Văn Vỹ, Phó Tổng giám đốc cũng bán ra 100.000 cổ phiếu, để giảm sở hữu còn 800.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,3%.

Về kết quả kinh doanh, ANV ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 2.119 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm trước do sản lượng tăng, giá bán tăng.

Bên cạnh đó giá vốn giảm dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 286 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước; Ngoài ra, doanh thu tài chính tăng 4 tỷ đồng, đồng thời chi phí lãi vay giảm 4 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 251 tỷ đồng, tăng 245 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế năm 2025, doanh thu của ANV đạt gần 7.000 tỷ đồng, tăng 42% so với năm 2024 (4.911 tỷ đồng); Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 999 tỷ đồng, gấp 21 lần so với năm trước (47,8 tỷ đồng).

Lãnh đạo VCB mua vào cổ phiếu

08:37, 01/03/2026

Platinum Victory "kiên trì" mua vào cổ phiếu REE

07:36, 27/02/2026

Thay đổi kế hoạch, Tổng giám đốc VNS không mua vào như dự kiến

14:20, 13/01/2026

Từ khóa:

ANV chứng khoán giá giảm

Đọc thêm

SHB chào bán riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu, nhiều quỹ ngoại đăng ký mua

SHB dự kiến phát hành riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, tương ứng khoảng 4,35% tổng số cổ phiếu đang lưu hành trước đợt phát hành.

REE dự kiến trả cổ tức 25% bằng tiền và cổ phiếu

Trong phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 trình đại hội cổ đông ngày 31/03, CTCP Cơ điện lạnh (mã REE) đề xuất tổng tỷ lệ cổ tức 2025 là 25%, bao gồm 15% bằng cổ phiếu.

Chủ tịch PDR Nguyễn Văn Đạt đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu

Trước đó ông Nguyễn Văn Đạt đã bán thành công 88 triệu cổ phiếu PDR với tổng giá trị khoảng 2.121 tỷ đồng, bình quân 23.992 đồng/cổ phiếu.

Tổng Giám đốc Masan đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu MSN

Nếu hoàn tất, ông Danny Le sẽ nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 3,95 triệu cổ phiếu, chiếm 0,26% vốn lên 8,95 triệu cổ phiếu, chiếm 0,59% vốn.

BWE muốn mua 17,18% vốn tại NNT mà không phải chào mua công khai

CTCP Cấp nước Ninh Thuận (mã NNT - UPCoM) nhận được công văn đề nghị nâng sở hữu của cổ đông lớn là của CTCP - Tổng công ty Nước – Môi trường Bình Dương - BIWASE (mã BWE-HOSE) mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

eMagazine

Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

Video

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

10 thị trường nhập khẩu dầu lớn nhất của Trung Quốc

Thế giới

10 thị trường nhập khẩu dầu lớn nhất của Trung Quốc

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Khu Đông Hà Nội: Bất động sản cộng hưởng quy hoạch chiến lược và tiêu chuẩn vận hành quốc tế lên ngôi

Bất động sản

2

OCB hỗ trợ hộ kinh doanh đáp ứng chính sách mới tại 29 cơ sở Thuế TP. HCM

Tài chính

3

Danh sách loạt cổ phiếu “trú ẩn” an toàn với cổ tức cao, thanh khoản tốt, tiền mặt dồi dào

Chứng khoán

4

Tàu chở 63.000 tấn LNG qua eo biển Hormuz cập cảng Thị Vải

Thị trường

5

Giá mua, bán vàng miếng SJC đồng loạt giảm mạnh

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy