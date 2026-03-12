Phó Tổng giám đốc ANV đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu

Nếu giao dịch thành công, ông Thiên sẽ nâng sở hữu cá nhân tại ANV từ 141.998 cổ phiếu, chiếm 0,05% lên hơn 1,14 triệu cổ phiếu, chiếm 0,43%.

Ông Doãn Chí Thiên thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Nam Việt (mã ANV-HOSE).

Theo đó, ông Doãn Chí Thiên - Phó Tổng Giám đốc thường trực đồng thời là con trai của ông Doãn Tới - Tổng giám đốc ANV đăng ký 1 triệu cổ phiếu ANV, từ ngày 13/03-11/04.

Nếu giao dịch thành công, ông Thiên sẽ nâng sở hữu cá nhân tại ANV từ 141.998 cổ phiếu, chiếm 0,05% lên hơn 1,14 triệu cổ phiếu, chiếm 0,43% vốn tại ANV.

Đáng chú ý, Phó tổng giám đốc muốn gom cổ phiếu ANV trong bối cảnh cổ phiếu này đã giảm gần 17% kể từ vùng đỉnh ngắn hạn thiết lập vào cuối tháng 2 vừa qua. Chốt phiên ngày 11/03, giá cổ phiếu ANV tăng 6,94% lên mức 23.900 đồng/cổ phiếu, tạm tính ông Thiên phải chi 23,9 tỷ đồng để mua được số cổ phiếu đăng ký.

Ở chiều ngược lại, vào cuối tháng 1/2026, ông Đỗ Lập Nghiệp, Chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc đã thoái toàn bộ 900.000 cổ phiếu ANV sở hữu. Đồng thời, ông Nguyễn Văn Vỹ, Phó Tổng giám đốc cũng bán ra 100.000 cổ phiếu, để giảm sở hữu còn 800.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,3%.

Về kết quả kinh doanh, ANV ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 2.119 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm trước do sản lượng tăng, giá bán tăng.

Bên cạnh đó giá vốn giảm dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 286 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước; Ngoài ra, doanh thu tài chính tăng 4 tỷ đồng, đồng thời chi phí lãi vay giảm 4 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 251 tỷ đồng, tăng 245 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế năm 2025, doanh thu của ANV đạt gần 7.000 tỷ đồng, tăng 42% so với năm 2024 (4.911 tỷ đồng); Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 999 tỷ đồng, gấp 21 lần so với năm trước (47,8 tỷ đồng).