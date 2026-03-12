Thứ Năm, 12/03/2026

Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Chủ tịch PDR Nguyễn Văn Đạt đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu

Hà Anh

12/03/2026, 08:30

Trước đó ông Nguyễn Văn Đạt đã bán thành công 88 triệu cổ phiếu PDR với tổng giá trị khoảng 2.121 tỷ đồng, bình quân 23.992 đồng/cổ phiếu.

Sơ đồ giá cổ phiếu PDR trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu PDR trên TradingView.

Ông Nguyễn Văn Đạt thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã PDR-HOSE).

Theo đó, ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT PDR vừa đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu PDR. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 16/3 đến ngày 9/4/2026.

Nếu giao dịch hoàn tất, lượng cổ phiếu ông Đạt nắm giữ sẽ từ 271.757.246 cổ phiếu, chiếm 27,24% tăng lên 274.757.246 cổ phiếu, chiếm 27,5% vốn điều lệ doanh nghiệp, tiếp tục là cổ đông lớn nhất tại PDR.

Tạm tính theo thị giá đóng cửa phiên 11/3 của PDR là 15.300 đồng/cp, ước tính ông Đạt sẽ cần chi ra khoảng 44 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu trên.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Đạt đã bán thành công 88 triệu cổ phiếu PDR như đã đăng ký, từ ngày 5/9-/18/9/2025 theo phương thức thỏa thuận.

Sau giao dịch, số lượng cổ phần sở hữu của ông Đạt tại PDR giảm từ 359,8 triệu cổ phiếu, chiếm 36,7% vốn xuống còn 271,8 triệu cổ phiếu, chiếm 27,7% và vẫn là cổ đông lớn nhất. Tổng tỷ lệ cổ phần sở hữu của Chủ tịch và Phát Đạt Holdings tại PDR là 36,45%.

Theo dữ liệu trên HOSE trong giai đoạn trên, cổ phiếu PDR có khối lượng giao dịch thỏa thuận 88,4 triệu cổ phiếu, với tổng giá trị khoảng 2.121 tỷ đồng, bình quân 23.992 đồng/cổ phiếu. Ước tính, ông Đạt đã thu về trên 2.100 tỷ đồng.

Cuối tháng 01/2026, Công ty con của PDR là Công ty cổ phần Bất động sản Đầu tư và Phát triển Cao Ốc Bình Dương đã ký kết Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ 140.839.425 cổ phần hiện đang sở hữu tại Công ty cổ phần Bất động sản Đầu tư và Phát triển Cao Ốc Thiên Long, tương đương giá trị theo mệnh giá là 1.408.394.250.000 đồng sang cho Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Cao tầng Thuận An 1.

Ngay sau khi ký kết, Công ty Cao Ốc Bình Dương đã thu về tổng số tiền thanh toán đợt 1 là 1.901,7 tỷ đồng và Công ty Thiên Long không còn là Công ty con của Công ty Phát Đạt.

Về kết quả kinh doanh, PDR ghi nhận lợi nhuận sau thuế trên BCTC riêng đạt 194,6 tỷ, tăng 22,36 lần so với cùng kỳ (8,33 tỷ) và lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng gần 200 lần từ gần 1,6 tỷ lên hơn 313 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, trong quý 4/2025, PDR tiếp tục ghi nhận lợi nhuận chuyển nhượng bất động sản từ Dự án Bắc Hà Thanh và lợi nhuận từ hoạt động cung cấp dịch vụ. Theo báo cáo tài chính riêng, lợi nhuận gộp tăng mạnh 59 tỷ đồng từ 231 tỷ đồng lên 290 tỷ đồng, tương dương mức tăng 25%. Còn theo báo cáo tài chính hợp nhất, lợi nhuận gộp tăng mạnh 55 tỷ đồng từ 235 tỷ đồng lên 290 tỷ đồng, tương đương mức tăng 24%. Ngoài ra, doanh thu tài chính tăng mạnh so với cùng kỳ do công ty ghi nhận doanh thu chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Bắc Cường.

Lũy kế năm 2025, PDR ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 515 tỷ đồng, gấp 3,3 lần so với năm 2024, nhưng mới hoàn thành được gần 71% kế hoạch năm (728 tỷ đồng).

Mới đây, PDR đã chốt thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 dự kiến vào ngày 16/4/2026. Theo đó, địa điểm và nội dung cuộc họp sẽ được công ty thông báo sau.

