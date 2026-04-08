Thứ Tư, 08/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

SHB nâng cao nền tảng vốn, tạo đà kế hoạch kinh doanh bứt phá năm 2026

Tuấn Sơn

08/04/2026, 11:26

Trong lộ trình tăng tốc năm 2026, SHB đang đồng thời triển khai hai trụ cột quan trọng: Nâng cao nền tảng vốn, nâng chuẩn quản trị theo thông lệ quốc tế; song song với đó là thúc đẩy kế hoạch kinh doanh bứt phá trên nền tảng chuyển đổi mạnh mẽ, toàn diện và định hướng phát triển bám sát các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước.

TĂNG SỨC HÚT VỚI NHÀ ĐẦU TƯ VÀ CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

SHB đang tích cực triển khai phương án tăng vốn điều lệ lên 53.442 tỷ đồng, qua đó không chỉ gia tăng năng lực tài chính mà còn nâng cao các chỉ tiêu an toàn hoạt động, tạo nền tảng để đáp ứng tốt hơn các chuẩn mực quốc tế trong quản trị ngân hàng. Theo kế hoạch, Ngân hàng phát hành tổng cộng 750 triệu cổ phiếu, bao gồm phát hành riêng lẻ, chào bán cho cổ đông hiện hữu và ESOP cho người lao động. Nếu hoàn tất thành công, SHB dự kiến bổ sung hơn 10.000 tỷ đồng nguồn vốn, bao gồm cả thặng dư vốn, qua đó vươn lên nhóm Top 4 ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Thực tế, SHB hiện có tỷ lệ an toàn vốn CAR đạt gần 12,6%, vượt khá xa mức tối thiểu theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và nằm trong nhóm cao trong hệ thống. Từ năm 2023, SHB cũng là một trong số ít ngân hàng sớm áp dụng các tiêu chuẩn Basel III trong quản lý rủi ro thanh khoản với sự đánh giá tuân thủ của đơn vị tư vấn quốc tế. Đây là nền tảng quan trọng để ngân hàng không chỉ củng cố nội lực, mà còn nâng cao sức hấp dẫn với dòng vốn ngoại trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu ngày càng đề cao các chuẩn mực minh bạch, an toàn và quản trị hiện đại.

Sức hút của SHB đã được phản ánh phần nào qua phương án phát hành riêng lẻ, với sự quan tâm đăng ký từ nhiều định chế tài chính và quỹ đầu tư lớn như Dragon Capital, KIM, VinaCapital, PVI, FPT Capital…

Trong năm 2025, SHB liên tiếp huy động thành công hai khoản vay hợp vốn trung hạn bằng USD theo tiêu chí ESG (môi trường – xã hội – quản trị) với tổng quy mô 600 triệu USD. Chuỗi giao dịch thu hút tổng cộng 26 định chế tài chính quốc tế tham gia, phản ánh sức hấp dẫn và uy tín của SHB đối với cộng đồng các nhà đầu tư/định chế cho vay quốc tế, đồng thời cho thấy xu hướng dịch chuyển mạnh của dòng vốn toàn cầu vào các giao dịch đáp ứng tiêu chí ESG tại Việt Nam.

SHB đã và đang thực hiện các kế hoạch huy động vốn nước ngoài với hạn mức tổng giá trị thực hiện và đang đàm phán lên đến 1 tỷ USD. Theo thông tin từ báo cáo của ABS, ngân hàng dự kiến nhận khoản vay 350 triệu USD kỳ hạn 3 năm từ tổ chức nước ngoài trong quý 1/2026 và tiếp tục đàm phán khoản vay 500 triệu USD với kỳ hạn 3–5 năm.

KẾ HOẠCH KINH DOANH BỨT PHÁ, CHUYỂN ĐỔI TOÀN DIỆN VÀ TIẾP TỤC GIA TĂNG GIÁ TRỊ CHO CỔ ĐÔNG

Trên nền tảng vốn được củng cố, SHB bước vào năm 2026 với kế hoạch kinh doanh mang tính bứt phá. Cùng với đó, tiến trình chuyển nhượng 50% vốn còn lại tại SHB Finance cho Krungsri, thành viên thuộc Tập đoàn MUFG (Nhật Bản), dự kiến hoàn tất sớm nhất trong quý II/2026, được kỳ vọng mang lại nguồn thặng dư vốn đáng kể và giúp SHB tập trung nguồn lực cho các mảng kinh doanh cốt lõi.

Ngân hàng kiên định vai trò ngân hàng dẫn vốn, cung cấp các dịch vụ giải pháp tài chính gắn sự phát triển của mình với các trụ cột then chốt của nền kinh tế, đồng thời tiếp tục chiến lược hợp tác sâu với các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước để mở rộng hệ sinh thái khách hàng, phát triển nhóm SME trong chuỗi giá trị và tiếp cận khách hàng cá nhân. Mô hình này không chỉ giúp mở rộng tín dụng theo hệ sinh thái, tối ưu khả năng bán chéo và gia tăng chất lượng khách hàng, mà còn góp phần kiểm soát rủi ro tốt hơn nhờ bám sát dòng tiền toàn chuỗi.

Bên cạnh đó, SHB đang thực hiện quá trình chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện từ trong ra ngoài. Từ góc độ khách hàng, SHB đẩy mạnh hệ sinh thái ưu đãi, tích điểm, gia tăng trải nghiệm và mở rộng nguồn thu phí dịch vụ, qua đó từng bước dịch chuyển cơ cấu thu nhập theo hướng bền vững hơn, giảm phụ thuộc vào tín dụng. Đặc biệt, chuyển đổi số tiếp tục được xác định là trụ cột chiến lược với định hướng Future SHB dựa trên 5 yếu tố: Data + AI First, People First, Cloud First, Security First và Mobile First, tích hợp công nghệ vào toàn bộ quy trình kinh doanh từ thẩm định tín dụng, quản trị rủi ro đến cá nhân hóa sản phẩm và chăm sóc khách hàng. Các sản phẩm như SHB SAHA, SHB Corporate cũng cho thấy bước tiến cụ thể trong mở rộng năng lực phục vụ và gia tăng doanh thu ngoài lãi.

Ở góc độ rộng hơn, chiến lược phát triển của SHB cho thấy sự đồng điệu với các định hướng lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế Nhà nước, kinh tế tư nhân, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển xanh và hội nhập quốc tế. Việc ngân hàng tăng vốn, nâng chuẩn quản trị, mở rộng hợp tác với các định chế quốc tế, phát triển tài trợ chuỗi cung ứng, đồng hành cùng doanh nghiệp lớn, SME và khách hàng bán lẻ trong hệ sinh thái… phản ánh một cách tiếp cận phát triển không chỉ phục vụ tăng trưởng nội tại, mà còn đặt SHB trong dòng chảy lớn hơn của nền kinh tế.

Với nền tảng tăng trưởng bền vững và kết quả kinh doanh liên tục ghi chinh phục những cột mốc mới, SHB tiếp tục duy trì chính sách cổ đông ổn định và hấp dẫn trong nhiều năm liên tiếp. Ngân hàng liên tục duy trì tỷ lệ chi trả cổ tức ở mức 16–18% nhiều năm liền, trong đó tỷ lệ cổ tức tiền mặt 5%. Riêng năm 2024, SHB trả cổ tức tỷ lệ 18% gồm 13% bằng cổ phiếu và 5% bằng tiền mặt.

Ngân hàng vừa đảm bảo nguồn lực cho tăng trưởng dài hạn, vừa tiếp tục mang lại lợi ích thiết thực, đều đặn cho cổ đông. Điều này cho thấy SHB không chỉ theo đuổi mục tiêu tăng trưởng quy mô, mà còn chú trọng cân bằng giữa mở rộng đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo đảm hiệu quả sinh lời bền vững cho nhà đầu tư. Tỷ lệ cổ tức năm 2025-2026, SHB dự kiến sẽ tiếp tục duy trì ở mức 16-18%. Trong đó, tỷ lệ cổ tức 2025 dự kiến 16% gồm 6% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu.

Từ khóa:

shb

Đọc thêm

Chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn 4 triệu đồng/lượng

Chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn 4 triệu đồng/lượng

Trong phiên sáng, chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn và vàng miếng SJC chủ yếu ở mức 3 triệu đồng/lượng. Có 2 đơn vị đặt chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn nới rộng lên mức 4 triệu đồng/lượng...

Manulife Việt Nam chi trả hơn 9.000 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng trong năm 2025

Manulife Việt Nam vừa công bố báo cáo tài chính năm 2025 với kết quả kinh doanh tích cực, tiếp tục khẳng định định hướng lấy khách hàng làm trọng tâm trong hoạt động vận hành và phát triển sản phẩm và dịch vụ…

Trung Quốc mua ròng vàng 17 tháng liên tiếp

Theo số liệu do PBOC công bố ngày 7/4, cơ quan này đã mua ròng 160.000 ounce vàng trong tháng trước, tương đương khoảng 5 tấn vàng...

Bảo hiểm Bảo Việt: Ưu đãi hấp dẫn tại Hội chợ Du lịch Quốc tế 2026

Trong bối cảnh nhu cầu du lịch của người Việt đang tăng mạnh, TCT Bảo hiểm Bảo Việt chính thức tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam (VITM) với nhiều chương trình ưu đãi dành riêng cho khách tham quan cùng loạt hoạt động trải nghiệm, trò chơi tương tác hấp dẫn tại gian hàng từ ngày 9-12/4/2026.

Giá vàng nhảy vọt qua mốc 4.800 USD/oz sau khi Tổng thống Trump tuyên bố hoãn tấn công Iran

Giá vàng thế giới bứt phá mạnh, vượt ngưỡng 4.800 USD/oz vào đầu giờ sáng nay (8/4), sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố hoãn 2 tuần kế hoạch tấn công Iran...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Thế giới

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy