Dự án LNG Quỳnh Lập hơn 59.000 tỷ đồng tăng tốc, quyết tâm khởi công dịp 30/4

Với công suất 1.500 MW và tổng vốn đầu tư hơn 59.372 tỷ đồng, Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập tại phường Tân Mai được Nghệ An xác định là dự án trọng điểm, yêu cầu bàn giao tối thiểu 10% mặt bằng trước ngày 20/4/2026 để bảo đảm tiến độ theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Chiều 2/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh chủ trì buổi làm việc với Sở Công Thương, các sở, ngành, địa phương liên quan và nhà đầu tư để nghe, cho ý kiến về việc triển khai Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập.

Ngày 12/02/2026, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 26/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án. Sau quyết định này, các trình tự, thủ tục đang được triển khai theo quy định.

Dự án có quy mô nhà máy nhiệt điện công suất 1.500 MW, kèm theo kho chứa LNG với bồn chứa khoảng 250.000 m3, hệ thống tái hóa khí, bến cảng chuyên dùng và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Tổng vốn đầu tư hơn 59.372 tỷ đồng; nhu cầu nhiên liệu nhập khẩu khoảng 1,15 triệu tấn LNG mỗi năm.

Địa điểm thực hiện tại phường Tân Mai với tổng diện tích đất và mặt biển gần 153 ha (chưa bao gồm vùng biển sử dụng làm đê chắn sóng chung cho Khu bến Đông Hồi). Trong đó, diện tích đất hơn 57 ha, diện tích đất bờ biển và mặt biển khoảng 95,6 ha.

RÀ SOÁT THỦ TỤC, HOÀN THIỆN QUY HOẠCH VÀ HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG

Tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam Lê Như Linh cho biết nhà đầu tư đang triển khai đồng thời nhiều phần việc với mục tiêu hoàn thành dự án vào năm 2030 theo cam kết. Đơn vị đang xúc tiến thành lập Công ty cổ phần Điện lực LNG Quỳnh Lập và tiến hành đàm phán thiết bị với các đối tác uy tín.

Theo đại diện nhà đầu tư, nhiều giải pháp rút ngắn thời gian đàm phán, hoàn thiện thủ tục với nhà cung cấp thiết bị đang được áp dụng nhằm bảo đảm tiến độ tổng thể.

Tổng Giám đốc Công ty điện lực Dầu khí Việt Nam Lê Như Linh – đại diện liên danh Nhà đầu tư phát biểu. Ảnh: Phan Quỳnh

Các đại biểu tại cuộc họp tập trung cho ý kiến về công tác giải phóng mặt bằng, lập quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500, xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường và hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương triển khai công việc, bảo đảm tiến độ chung của dự án gắn với Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Sở Công Thương được giao chủ trì, làm đầu mối triển khai; khẩn trương thành lập Tổ công tác để tháo gỡ vướng mắc; tổ chức học tập kinh nghiệm từ các dự án tương tự. Sở Tài chính tập trung thủ tục ký quỹ, bố trí nguồn vốn phục vụ chi trả giải phóng mặt bằng. Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc đất đai, quy trình giao đất, thẩm định đánh giá tác động môi trường. Sở Xây dựng hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi và quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 trong tháng 3/2026.

Đáng chú ý, tỉnh yêu cầu bàn giao tối thiểu 10% trong tổng diện tích hơn 57 ha trước ngày 20/4/2026 để khởi công dự án vào dịp 30/4/2026.

BẢO ĐẢM AN SINH CHO NGƯỜI DÂN VÙNG DỰ ÁN

Chủ tịch UBND phường Tân Mai Nguyễn Thị Hương cho biết người dân quan tâm và ủng hộ chủ trương thực hiện dự án. Địa phương đã chủ động rà soát nguồn gốc đất đai, hồ sơ pháp lý và kiểm soát khu vực triển khai để phòng ngừa lấn chiếm, xây dựng trái phép.

Chủ tịch UBND phường Tân Mai Nguyễn Thị Hương báo cáo. Ảnh: Phan Quỳnh

Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn do nguồn gốc đất đai đan xen, phần lớn diện tích chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khu vực này nằm trong quy hoạch treo kéo dài, tình trạng lấn chiếm và xây dựng trái phép tồn tại qua nhiều thời kỳ.

Theo báo cáo, trong phạm vi dự án có khoảng hơn 250 ngôi mộ cần di dời; đồng thời có hơn 100 tàu thuyền đang hoạt động và thường xuyên neo đậu, tránh trú bão tại khu vực khảo sát. Qua tiếp xúc cử tri, người dân mong muốn được bố trí tái định cư tại chỗ để thuận tiện cho sinh hoạt và sản xuất.

Đánh giá cao sự chủ động của địa phương, lãnh đạo tỉnh yêu cầu phường Tân Mai xây dựng kế hoạch chi tiết, ưu tiên bàn giao phần mặt bằng phục vụ khởi động dự án và triển khai một số hạng mục trước ngày 30/4/2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng đề nghị Liên danh nhà đầu tư gồm Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mía đường Nghệ An và SK Innovation Co., Ltd phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương, thực hiện đầy đủ trách nhiệm để bảo đảm dự án hoàn thành đúng tiến độ đã cam kết.