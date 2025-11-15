Sheraton Hanoi Hotel xuất sắc giành 5 giải thưởng quốc tế

Tại LUXE Global Awards 2025, khách sạn đã xuất sắc vượt qua hàng loạt ứng viên danh giá khác, nhận về trọn vẹn cả bốn hạng mục được đề cử, sau quá trình đánh giá nghiêm ngặt dựa trên bình chọn công bằng từ đông đảo du khách toàn cầu, bao gồm cả khách hàng thân thiết của Sheraton Hanoi Hotel và những du khách chưa từng lưu trú tại khách sạn.

Bốn giải thưởng danh giá mà khách sạn vinh dự nhận được bao gồm: Khách sạn thành phố cao cấp tốt nhất Châu Á - Best Premium City Hotel in Asia. Khách sạn hội nghị cao cấp tốt nhất Châu Á- Best Premium Conference Hotel in Asia. Khách sạn cao cấp tốt nhất toàn cầu dành cho doanh nhân và chuyên gia - Best Premium Business Hotel Globally. Đội ngũ khách sạn của năm toàn cầu - Hotel Team of the Year Globally.

Từ trái qua phải: bà Tiffany Hwang, Tổng Giám đốc Sheraton Hanoi Hotel; bà Tanique Van Dijk, Giám Đốc Kinh Doanh của LUXE Global; bà Trần Bích Hạnh, Tổng Giám đốc của Berjaya Hồ Tây, Đại diện Chủ Đầu Tư của Sheraton Hanoi Hotel tại Lễ trao giải LUXE Global Gala 2025.

KHẲNG ĐỊNH ĐẲNG CẤP QUA HẠNG MỤC DANH GIÁ

Đây là lần đầu tiên Sheraton Hanoi Hotel được vinh danh đồng thời ở bốn hạng mục lớn của LUXE Global Awards - hệ thống giải thưởng quốc tế uy tín, được thành lập từ năm 2021, đánh giá bởi các chuyên gia đầu ngành và hàng triệu khách hàng toàn cầu. Giải thưởng không chỉ tôn vinh chất lượng dịch vụ, kiến trúc và tiện nghi, mà còn ghi nhận tinh thần hiếu khách, sự chuyên nghiệp và trải nghiệm tổng thể mà khách sạn mang đến cho từng vị khách.

Tại Lễ trao giải LUXE Global Gala 2025 tổ chức tại Malaysia, bà Tiffany Hwang - Tổng giám đốc Sheraton Hanoi Hotel, đã thay mặt khách sạn nhận giải và chia sẻ đầy cảm xúc: “Sheraton Hanoi Hotel hiện đang trong giai đoạn nâng cấp và cải tạo một số khu vực, và chúng tôi mong chờ năm 2026 - 2027 với diện mạo hoàn toàn mới. Tôi hy vọng sẽ được chào đón mọi người đến Hà Nội vào thời điểm đó. Với giải thưởng này, tôi chắc chắn sẽ chia sẻ niềm vinh dự ấy cùng toàn thể đội ngũ của mình.”

Phát biểu của bà Tiffany không chỉ thể hiện niềm tự hào mà còn là minh chứng cho tinh thần gắn kết và tận tâm của tập thể Sheraton Hanoi Hotel - những con người luôn đặt trọn tâm huyết vào từng chi tiết, mang đến những trải nghiệm vượt trên mong đợi cho mỗi vị khách.

GIÁ TRỊ ĐẰNG SAU MỖI GIẢI THƯỞNG

Khách sạn thành phố cao cấp tốt nhất Châu Á: Sheraton Hanoi Hotel được tôn vinh nhờ vị trí đắc địa bên bờ Hồ Tây thơ mộng - điểm giao thoa giữa vẻ yên bình của thiên nhiên và nhịp sống sôi động của trung tâm thủ đô. Với dịch vụ đạt chuẩn 5 sao quốc tế được vận hành bởi Marriott International, Sheraton Hanoi Hotel từ lâu đã trở thành biểu tượng hiếu khách của Hà Nội, điểm đến tin cậy của du khách toàn cầu trong hành trình khám phá Việt Nam.

Khách sạn hội nghị cao cấp tốt nhất Châu Á & Khách sạn cao cấp tốt nhất toàn cầu dành cho doanh nhân và chuyên gia: Hai giải thưởng này phản ánh cam kết mạnh mẽ của khách sạn đối với phân khúc khách công vụ và MICE.Trong năm 2024, toàn bộ hệ thống phòng họp, hội nghị và không gian sự kiện đã được tân trang theo phong cách hiện đại, linh hoạt, đáp ứng mọi nhu cầu - từ hội thảo riêng tư đến hội nghị quy mô lớn. Mỗi năm, hàng nghìn sự kiện, hội thảo, tiệc chiêu đãi và lễ cưới được tổ chức tại đây - khẳng định Sheraton Hanoi là lựa chọn hàng đầu của giới doanh nhân và tổ chức quốc tế.

Đội ngũ khách sạn của năm toàn cầu: Là hạng mục mang nhiều cảm xúc nhất, khi toàn thể tập thể nhân viên được vinh danh vì tinh thần tận tâm, chuyên nghiệp và sự chỉn chu trong từng chi tiết phục vụ. Đó là thành quả của sự đồng lòng và nỗ lực không ngơi nghỉ, từ hậu trường đến tiền sảnh - để mỗi vị khách đều cảm nhận được sự chào đón nồng hậu và cảm giác như trở về nhà.

Đội ngũ nhân viên tại khách sạn Sheraton Hanoi Hotel.

Giải thưởng thứ 5 -Trip.Best 2025, vinh danh từ trải nghiệm chân thực của du khách: Không chỉ tỏa sáng tại LUXE Global Awards, năm 2025 còn là năm thành công rực rỡ khi Sheraton Hanoi Hotel tiếp tục được Trip.com Group - nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu châu Á - vinh danh trong Trip.Best 2025 ở hạng mục Premium Hotel 2025.

Khác với các giải thưởng do hội đồng chuyên môn chấm điểm, Trip.Best là bảng xếp hạng uy tín dựa trên phản hồi xác thực từ hàng triệu du khách toàn cầu, tổng hợp từ các nền tảng đáng tin cậy như Trip.com, Tripadvisor, Google và nhiều kênh đặt phòng quốc tế khác.

Danh hiệu này phản ánh chân thực nhất về chất lượng dịch vụ và trải nghiệm mà Sheraton Hanoi Hotel mang lại - nơi mỗi vị khách đều cảm nhận được tinh thần hiếu khách đặc trưng: Tận tâm, chân thành và đầy cảm hứng.

21 NĂM, MỘT HÀNH TRÌNH ĐÁNG TỰ HÀO BÊN HỒ TÂY

Trải qua hơn 21 năm hoạt động, Sheraton Hanoi Hotel không chỉ là biểu tượng của lòng hiếu khách và phong cách dịch vụ chuyên nghiệp, mà còn là điểm đến mang đậm dấu ấn văn hóa Hà Nội - nơi giao thoa giữa sự sang trọng hiện đại và vẻ đẹp cổ điển của Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Năm 2025 trở thành dấu mốc vàng son khi khách sạn liên tiếp được vinh danh với những giải thưởng quốc tế tầm cỡ, khẳng định vị thế tiên phong của Sheraton Hanoi Hotel trong phân khúc khách sạn cao cấp, cũng như cam kết không ngừng đổi mới, nâng tầm trải nghiệm và đóng góp tích cực cho hình ảnh du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới.

