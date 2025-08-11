VEA nhận được quyết định cưỡng thuế đối với chi nhánh Nghệ An

Tổng công ty Máy Động Lực và Máy Nông Nghiệp Việt Nam - CTCP - VEAM (mã VEA-UPCoM) thông báo đã nhận được Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp yêu cầu phong tỏa tài khoản đối với Chi nhánh Nghệ An.

Cụ thể, ngày 23/7, Thuế cơ sở số 9 tỉnh Nghệ An đã thông báo tới VEAM - Chi nhánh Nghệ An (địa chỉ số 284, đường Bình Minh, phường Cửa Lò, Nghệ An) về khoản thuế nợ chưa nộp gần 246 triệu đồng - trong đó, thuế và các khoản thu khác tính đến 22/7 là khoảng 231,7 triệu đồng, tiền chậm nộp hơn 14,2 triệu đồng.

Với lý do vị cưỡng chế là do khoản nợ đã quá hạn 90 ngày so với thời gian nộp theo quy định, ngày 28/7, cơ quan thuế đã ban hành Quyết định số 71/QĐ-TCS9 về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính bằng biện pháp phong tỏa tài khoản tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng.

Số tiền bị cưỡng chế là 245.930.648 đồng và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam được yêu cầu thực hiện phong tỏa tài khoản của VEAM - Chi nhánh Nghệ An.

Theo báo cáo của chi nhánh, khoản tiền nợ này liên quan đến tiền thuê đất tại địa điểm cũ của VEAM - Chi nhánh Nghệ An (Nhà máy chế biến tinh bột sắn Yên Thành).

Trước đó, đơn vị đã nhiều lần báo cáo VEAM và làm việc trực tiếp với cơ quan thuế; đồng thời tiếp nhận các văn bản của Ban Đầu tư xây dựng VEAM hướng dẫn xử lý. Cùng với đó, Giám đốc VEAM chi nhánh Nghệ An đã trực tiếp làm việc với cơ quan thuế. Tuy nhiên, cơ quan thuế vẫn giữ nguyên quan điểm và viện dẫn văn bản trả lời số 336/CCT-KTr3 ngày 18/2/2025.

Ngày 4/8, VEAM nhận được báo cáo chính thức của Chi nhánh Nghệ An và đã công bố thông tin bất thường, đồng thời cho biết sẽ chỉ đạo, hỗ trợ chi nhánh thực hiện các thủ tục liên quan.

Về kết quả kinh doanh, VEA đã công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2025 khả quan với doanh thu đạt 2,1 nghìn tỷ đồng (+9% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 3,4 nghìn tỷ đồng (+5% so với cùng kỳ năm trước), hoàn thành lần lượt 52% và 48% dự báo cả năm của VCSC và kết quả này phù hợp với kỳ vọng khi lợi nhuận từ công ty liên kết tăng 7% so với cùng kỳ năm trước, được hỗ trợ bởi doanh số từ Toyota và Ford tăng trưởng mạnh, bù đắp cho lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cốt lõi giảm (-70% so với cùng kỳ năm trước).

Toyota và Ford thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận từ công ty liên kết trong nửa đầu năm 2025. Toyota ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận đạt 97% so với cùng kỳ năm trước, được hỗ trợ bởi sản lượng bán tăng 27% so với cùng kỳ năm trước - trong đó, doanh số xe hybrid tăng gấp đôi (+105% so với cùng kỳ năm trước), củng cố lợi thế của Toyota trong các dòng xe thân thiện với môi trường. Lợi nhuận từ công ty liên kết của Ford và các thương hiệu khác (phần lớn là Ford) cũng ghi nhận kết quả tích cực, tăng 78% so với cùng kỳ năm trước, được thúc đẩy bởi doanh số kỷ lục là 21.700 xe (+23% so với cùng kỳ năm trước), dẫn đầu bởi các mẫu Ranger và Everest.

Lợi nhuận từ công ty liên kết trong quý 2/2025 hỗ trợ cho kết quả kinh doanh nửa đầu năm đạt mức cao, nhờ sự phục hồi của doanh số xe Honda. Trong quý 2/2025, lợi nhuận từ công ty liên kết tăng 21% so với cùng kỳ năm trước và thu nhập ngoài hoạt động kinh doanh tăng 9% so với cùng kỳ năm trước, dẫn đến lợi nhuận trước thuế tăng 16% so với cùng kỳ năm trước, tạo đà tăng trưởng vững chắc cho kết quả nửa đầu năm 2025 của VEA. Doanh số ô tô Honda tăng 18% so với cùng kỳ năm trước trong quý 2/2025 nhờ nhu cầu lớn đối với mẫu xe CRV, HRV và City, trong khi mảng xe máy tiếp tục phục hồi với 1,1 triệu xe bán ra (+16% so với cùng kỳ năm trước), dẫn đầu bởi Vision, Wave Alpha, LEAD và SH Mode, hoàn thành lần lượt 37% và 49% dự báo doanh số bán hàng trong năm 2025 của VCSC.

VCSC cho biết, tồn tại tiềm năng điều chỉnh giảm đối với doanh số xe Honda và lợi nhuận từ công ty liên kết của VEA từ năm 2026 trở đi. Chỉ thị 20/CT-TTg (12/07/2025) – yêu cầu cấm xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong khu vực bên trong Vành đai 1 Hà Nội từ ngày 01/07/2026 – tạo ra một thách thức mang tính cơ cấu đối với thị trường.



Cũng theo VCSC, mặc dù việc Honda sớm đẩy mạnh điện khí hóa với ICON e: (bán lẻ) và CUV e: (cho thuê, bàn giao xe từ ngày 14/07/2025) là một bước đi giảm thiểu rủi ro, VCSC vẫn nhận thấy tiềm ẩn rủi ro điều chỉnh giảm đối với dự báo cho năm 2026 về doanh số của Honda và lợi nhuận từ công ty liên kết của VEA, do các sản phẩm chủ lực vẫn là xe máy chạy xăng và phải đối mặt với cạnh tranh gia tăng từ VinFast và các thương hiệu xe điện khác.