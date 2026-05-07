“Từ Việt Nam đến 90° Nam": Biến đổi khí hậu và trách nhiệm công dân toàn cầu
Phan Nam
07/05/2026, 15:30
Theo ông Nguyễn Cảnh Bình, Chủ tịch Alpha Books, “Từ Việt Nam đến 90° Nam” được thiết kế sách song ngữ Việt - Anh không chỉ mở rộng đối tượng độc giả, mà còn thể hiện tinh thần hội nhập, khát vọng đưa câu chuyện Việt Nam ra không gian quốc tế, nơi những trải nghiệm của một doanh nhân Việt có thể trở thành một phần của đối thoại toàn cầu về môi trường, quản trị và trách nhiệm xã hội...
Ngày 07/5/2026, tại
Hà Nội, TS, LS. Đoàn Văn Bình, Chủ
tịch Tập đoàn CEO, Phó Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Việt Nam, đã
chính thức ra mắt cuốn sách song ngữ“Từ Việt Nam đến 90° Nam- From Vietnam to South Pole”.
“Từ
Việt Nam đến 90° Nam”
ghi lại hành trình chinh phục Cực Nam Địa
lý - nơi cómôi trường khắc nghiệt bậc nhất hành
tinh. Tuy nhiên, điều làm nên giá trị đặc biệt của cuốn sách không nằm ở yếu tố
khám phá địa lý mà ở chiều sâu chiêm nghiệm được hình thành trong suốt hành
trình ấycủa tác giả Đoàn Văn Bình - một
trong số ít người Việt Nam đã đặt chân tới 150 quốc gia và vùng lãnh thổ.Trong
nhiều năm hoạt động, ông theo đuổi tư duy phát triển bền vững, nhấn mạnh mối
liên hệ giữa tăng trưởng kinh tế, trách nhiệm xã hội và hạnh phúc con người.
Tác giả đã dành nhiều dung lượng phân
tích vai trò của khối băng Nam Cực đối với mực nước biển toàn cầu và những hệ
lụy dài hạn đối với các quốc gia ven biển khi “mỗi
centimet băng tan ở đó có thể là một centimet nước dâng ở quê nhà”. Trong bối
cảnh Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi
khí hậu, cuốn sách vì vậy không chỉ là một du ký, mà còn là một lời cảnh tỉnh
về trách nhiệm công dân toàn cầu.
Đồng tình với cách tiếp cận này, TS. Nguyễn Tiền Giang,
Trưởng khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học, Trường
Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội,
nhận định: “Nam Cực không hề xa Việt Nam về mặt khí hậu. Những biến động của khối
băng và hệ thống hải lưu ở cực Nam có thể tác động trực tiếp đến mực nước biển
và các hiện tượng thời tiết cực đoan tại nước ta. Cuốn sách đã góp phần chuyển
tải một vấn đề khoa học toàn cầu bằng trải nghiệm cá nhân sinh động, qua đó
nâng cao nhận thức xã hội về trách nhiệm bảo vệ hành tinh”.
Ở
góc độ du lịch, tác phẩm góp thêm tiếng nói về loại hình du lịch thám hiểm -
nơi con người không chỉ tiêu dùng trải nghiệm mà học cách tôn trọng tự nhiên,
hiểu rõ giới hạn của mình và nhận thức sâu hơn về Trái đất. Nam Cực hiện lên
như một “phòng thí nghiệm sống” về kỷ luật, sự tuân thủ và tính chính xác -
những yếu tố không thể thiếu trong quản trị hiện đại.
“Trong
chiến lược phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, bền vững và hội nhập quốc
tế, những ấn phẩm như cuốn sách này có ý nghĩa tích cực trong việc lan tỏa tinh
thần khám phá, nâng cao nhận thức về du lịch
có trách nhiệm và khẳng định hình ảnh Việt Nam năng động, hội nhập và giàu khát
vọng vươn ra thế giới”, TS.
Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch
Quốc gia Việt Nam, đánh giá.
Từ trải nghiệm thực tế, quay về với trách nhiệm của một doanh nhân đối với đất
nước, tác giả kiến nghị: Nam
Cực không chỉ được nhìn như một điểm đến biểu tượng thuần tự nhiên - nơi không thuộc về ai, về quốc gia nào mà còn như trung tâm điều hòa khí hậu của
Trái đất. Đã đến lúc Việt Nam đánh dấu sự hiện diện của mình bằng cách cử các nhà khoa học Việt Nam đến Nam Cực. Đây không phải là một hành động mang tính biểu
tượng. Đó là một tuyên bố trách nhiệm rằng Việt Nam không chỉ quan tâm đến phát
triển trước mắt mà sẵn sàng đầu tư vào tri thức, vào dự báo dài hạn và vào vị
thế của mình trong cộng đồng khoa học toàn cầu.
