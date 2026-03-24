EuroCham ra mắt Sách Trắng 2026, nhấn mạnh bài toán thực thi để đón dòng vốn EU
Diệp Linh
24/03/2026, 14:39
Trong bối cảnh dòng vốn châu Âu sẵn sàng gia tăng, EuroCham ra mắt Sách Trắng 2026 với các khuyến nghị chính sách nhằm nâng cao tính minh bạch, ổn định và khả năng dự đoán của môi trường đầu tư.
Ngày 24/3, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) chính thức ra mắt ấn bản thứ 17 của Sách Trắng 2026 tại Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam – Chiến lược Cửa ngõ Toàn cầu.
Ấn phẩm được trao tới đại diện Chính phủ Việt Nam, với sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc và Cao ủy Liên minh châu Âu về Quan hệ Đối tác Quốc tế Jozef Síkela, nhằm hỗ trợ việc triển khai hiệu quả các dòng vốn đầu tư quy mô lớn từ châu Âu vào Việt Nam.
Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch EuroCham Bruno Jaspaert cho biết Sách Trắng năm nay gồm 280 trang, là kết quả của một năm làm việc của 20 tiểu ban ngành nghề, tổng hợp các khuyến nghị chính sách dựa trên thực tiễn hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam.
“Chúng tôi ở đây và chúng tôi muốn đầu tư vào đất nước này”, Chủ tịch EuroCham nói và nhấn mạnh rằng các doanh nghiệp châu Âu không chỉ mang đến nguồn vốn mà còn mong muốn đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển.
Với thông điệp “Hợp tác đầu tư hướng tới tương lai bền vững”, Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU - Việt Nam là cầu nối nhằm hiện thực hóa các nỗ lực tăng cường hợp tác kinh tế và đầu tư giữa EU và Việt Nam, trong bối cảnh mối quan hệ song phương vừa được nâng tầm lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Theo Chủ tịch Bruno Jaspaert, các khuyến nghị trong Sách Trắng được xây dựng từ trải nghiệm thực tế của doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực, từ dược phẩm, năng lượng đến vận tải và logistics, qua đó đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư và giúp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh trong khu vực.
Trong bối cảnh cạnh tranh đầu tư toàn cầu ngày càng gia tăng, EuroCham cho rằng lợi thế không còn chỉ đến từ chi phí mà ngày càng phụ thuộc vào tính minh bạch của khung pháp lý, hiệu quả quản trị và các tiêu chuẩn phát triển bền vững.
“Bước tiếp theo là đảm bảo việc thực thi được triển khai một cách đồng bộ. Sách Trắng 2026 đóng vai trò như một kim chỉ nam để các cam kết đầu tư trị giá hàng tỷ euro được hiện thực hóa một cách hiệu quả,” ông Jaspaert nhấn mạnh.
Một điểm đáng chú ý trong ấn phẩm năm nay là sáng kiến “Những ưu tiên chiến lược” (Must-Win Battles), tập trung vào các cải cách có khả năng tạo tác động nhanh và rõ rệt đối với môi trường kinh doanh.
Theo EuroCham, trong năm qua, 10 khuyến nghị đã được chấp thuận, 7 khuyến nghị được chấp thuận một phần và 22 khuyến nghị vẫn đang trong quá trình triển khai. Những tiến triển này đã mang lại các cải thiện cụ thể cho doanh nghiệp, bao gồm mở rộng chính sách miễn thị thực, đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép lao động và hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ.
Ông Jaspaert cũng cho biết EuroCham theo dõi tiến độ thực hiện các khuyến nghị, qua đó phản ánh mức độ cải cách và khả năng phản hồi chính sách của Việt Nam.
Bên cạnh việc công bố ấn phẩm, EuroCham sẽ triển khai Tuần lễ Đối thoại Sách Trắng, với các phiên làm việc chuyên sâu cùng các bộ, ngành nhằm đưa các khuyến nghị vào thực tiễn. Qua đó, Sách Trắng được định hướng trở thành một nền tảng đối thoại chính sách năng động, kết nối khu vực tư nhân với các cơ quan quản lý.
“Những tiến bộ ngày hôm nay không phải là ngẫu nhiên, mà là kết quả của tham vọng chung và sự hợp tác bền bỉ giữa hai bên,” ông Jaspaert cho biết.
Trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi xanh và hoàn thiện thể chế, Sách Trắng 2026 được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và có khả năng dự đoán cao, qua đó giúp Việt Nam tận dụng hiệu quả làn sóng đầu tư châu Âu trong giai đoạn tới.
