Sông Cổ Cò - Dòng chảy hồi sinh, cơ hội đầu tư ven sông Nam Đà Nẵng

Với quyết tâm khơi thông của chính quyền và khát vọng phát triển đô thị - du lịch mới, sông Cổ Cò được kỳ vọng sẽ hồi sinh, mở ra cơ hội đầu tư bất động sản ven sông độc đáo tại Nam Đà Nẵng.

DÒNG CHẢY KÝ ỨC

Trở về quá khứ, sông Cổ Cò, hay còn gọi là Lộ Cảnh Giang, từng là tuyến thủy lộ chiến lược nối liền đôi bờ lịch sử và mạch sống xứ Quảng. Từ thời công chúa Huyền Trân mở cõi đến những chuyến tuần du của vua Minh Mạng, dòng sông này chứng kiến những khoảnh khắc lịch sử đáng nhớ.

Nhà vua xuôi thuyền ngự, vừa thưởng ngoạn cảnh núi Ngũ Hành Sơn soi bóng nước, vừa lắng nghe nhịp sống dân gian, gắn kết triều đình với lòng dân.

Bản đồ của Le Floch de la Carrière miêu tả sông Cổ Cò với cái tên “Bras de Mer de Touranne a Fayfo” chỉ rõ dòng sông nối từ Đà Nẵng (người nước ngoài gọi là Touranne) với Hội An. Nguồn: Le Floch de la Carrière (1745).

Trong thời kỳ hoàng kim của thương cảng Hội An, sông Cổ Cò là tuyến thương mại sầm uất, nơi ghe thuyền tấp nập, hàng hóa lưu thông, góp phần mang lại sự thịnh vượng.

Tuy nhiên, theo thời gian, sông bị bồi lấp, rơi vào giấc ngủ dài hơn một thế kỷ, nhiều đoạn trở thành vùng trũng, chưa kịp khai thác hết giá trị thì đã chìm vào quên lãng.

HÀNH TRÌNH HỒI SINH

Nhận thấy vai trò chiến lược cùng giá trị lịch sử và tiềm năng to lớn, thành phố Đà Nẵng đã đưa sông Cổ Cò vào kế hoạch khơi thông và nạo vét toàn tuyến dài 8,5 km.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, khẳng định: “Khơi thông sông Cổ Cò không chỉ là nhiệm vụ hạ tầng mà còn là bước đi chiến lược, mở ra không gian phát triển mới cho Nam Đà Nẵng, kết nối với di sản thế giới Hội An.”

Dù từng đối mặt với những hoài nghi về tính khả thi, dự án hiện được đẩy mạnh triển khai nhờ quyết tâm của chính quyền và sự đồng thuận của người dân. Với nhiều người, đây như một “câu chuyện cổ tích được viết lại”, khơi dòng sông xưa để mở lối phát triển mới.

CƠ HỘI VÀNG CHO DU LỊCH VÀ BẤT ĐỘNG SẢN

Sau khi khơi thông, sông Cổ Cò hứa hẹn mang lại giá trị cộng hưởng vượt bậc. Du khách có thể trải nghiệm hành trình du thuyền sang trọng từ Đà Nẵng đến Hội An, ngắm cảnh ven sông, thưởng thức những câu hò xứ Quảng, và tái hiện hành trình văn hóa – sinh thái thời vua chúa.

Bên cạnh giá trị du lịch đường thủy độc đáo, sông Cổ Cò còn gia tăng giá trị bất động sản ven sông.

Dọc tuyến sông là chuỗi tài nguyên du lịch nổi bật: Bãi biển Mỹ Khê, Ngũ Hành Sơn, Cù Lao Chàm, phố cổ Hội An, sông Thu Bồn… Chỉ có Cổ Cò mới có thể kết nối các danh thắng này bằng đường thủy, tạo nên lợi thế độc tôn.

TS. Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, nhận định: “Trong quy hoạch phát triển đô thị theo định hướng TOD, giá trị bất động sản ven sông Cổ Cò sẽ tăng trưởng mạnh mẽ, tương tự các khu vực ven sông tại Hàn Quốc hay Singapore.”

Khu vực Nam Đà Nẵng, vốn giàu tiềm năng, sẽ chuyển mình từ vùng “đệm” thành tâm điểm phát triển mới khi kết hợp với sông Cổ Cò. Cùng với sự hỗ trợ từ các dự án hạ tầng như cao tốc, vành đai phía Nam, và tuyến LRT – MRT trong tương lai, Nam Đà Nẵng hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành cửa ngõ kết nối trực tiếp với Hội An, hình thành cực tăng trưởng mới của thành phố.

Dọc ven sông Cổ Cò đã và đang hình thành nên các dãy biệt thự, khu phức hợp sang trọng.

Sau hơn một thế kỷ ngủ vùi, sông Cổ Cò đang từng bước hồi sinh, khôi phục vai trò huyết mạch trong hành trình kết nối và phát triển. Không chỉ khơi thông dòng nước, Cổ Cò còn mở lối cho những dòng chảy thịnh vượng mới.

Với chính sách quyết liệt của chính quyền, niềm tin của người dân và sự tham gia của các nhà đầu tư, sông Cổ Cò hứa hẹn trở thành “dòng chảy kết nối”, viết tiếp câu chuyện về một Nam Đà Nẵng phồn vinh, năng động và tràn đầy sức sống.