Việt Nam chung tay kiến tạo một khu vực châu Á năng động

Tại Hội nghị bàn tròn Bộ trưởng Xây dựng ASEAN - Trung Quốc diễn ra ngày 15/9/2025, Đoàn đại biểu Bộ Xây dựng Việt Nam do Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn dẫn đầu đã tham dự và có những đóng góp quan trọng, mang tính xây dựng cao.

Với chủ đề "Trao quyền cho Trí tuệ số - Kế thừa và phát huy giá trị văn hóa – thúc đẩy phát triển chất lượng cao trong lĩnh vực xây dựng Trung Quốc - ASEAN", Hội nghị là diễn đàn để các quốc gia thành viên ASEAN và Trung Quốc cùng nhau chia sẻ tầm nhìn, kinh nghiệm và đề ra các giải pháp hợp tác chiến lược trong lĩnh vực nhà ở và phát triển đô thị.

VIỆT NAM ĐỀ XUẤT 3 LĨNH VỰC HỢP TÁC TRỌNG TÂM

Phát biểu tại Phiên toàn thể, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đã thông tin về những thành tựu, kinh nghiệm và định hướng phát triển nhà ở và đô thị của Việt Nam. Thứ trưởng khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc tham gia một cách chủ động và có trách nhiệm vào các cơ chế hợp tác khu vực, điển hình là Mạng lưới các thành phố thông minh ASEAN.

Đặc biệt, trước những thách thức chung của khu vực, nhất là tác động của biến đổi khí hậu đến quá trình đô thị hóa, Đoàn Việt Nam đã đề xuất ba lĩnh vực hợp tác trọng tâm trong giai đoạn tới.

Cụ thể, gồm: duy trì, phát huy vai trò của Hội nghị Bộ trưởng thường niên như một cơ chế then chốt để giải quyết các vấn đề chung và hình thành sáng kiến hành động cụ thể; Tổ chức các chương trình nghiên cứu chuyên sâu chung về các chủ đề cấp thiết như đô thị thông minh, ứng phó biến đổi khí hậu và bảo tồn di sản trong môi trường số; Đẩy mạnh việc trao đổi, học hỏi kinh nghiệm thực tiễn trong việc ứng dụng công nghệ và trí tuệ số để xây dựng các thành phố thông minh, có khả năng chống chịu và đáng sống.

Các đề xuất này thể hiện rõ nét tinh thần hợp tác vì lợi ích chung và đã nhận được sự đồng thuận, đánh giá cao của các nước tham dự.

Trên tinh thần đối thoại thẳng thắn và cởi mở, Hội nghị đã lắng nghe các bài phát biểu sâu sắc từ Bộ trưởng Bộ Nhà ở và Phát triển đô thị nông thôn Trung Quốc cùng các Bộ trưởng, Trưởng đoàn các nước ASEAN. Các bên đã cùng nhau nhìn lại những kết quả hợp tác hiệu quả trong thời gian qua, từ đào tạo nhân lực, trao đổi khoa học công nghệ đến hài hòa hóa tiêu chuẩn xây dựng, triển khai các dự án hợp tác đầu tư.

Một trong những kết quả nổi bật nhất của Hội nghị là việc các Bộ trưởng và Trưởng đoàn đã nhất trí thông qua "Sáng kiến Quế Lâm". Văn kiện quan trọng này đặt nền tảng cho một giai đoạn hợp tác mới, sâu sắc và thực chất hơn, hướng tới việc kiến tạo một tương lai phát triển bền vững và thịnh vượng chung.

TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC VỚI CÁC NƯỚC VỀ NHÀ Ở VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

Trong khuôn khổ Hội nghị bàn tròn Bộ trưởng Xây dựng ASEAN – Trung Quốc, từ 14 – 17/9, Đoàn công tác của Bộ Xây dựng Việt Nam cũng đã có các cuộc hội đàm song phương quan trọng với Trung Quốc và Malaysia, nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực xây dựng và phát triển đô thị đi vào chiều sâu, thực chất, mở ra những cơ hội hợp tác mới, hiệu quả cho ngành xây dựng Việt Nam.

Tại cuộc hội đàm với Thứ trưởng Bộ Nhà ở và Phát triển đô thị - Nông thôn Trung Quốc Lý Hiểu Long, hai bên đã cập nhật cho nhau về các định hướng phát triển mới và đánh giá cao kết quả hợp tác thời gian qua.

Phía Trung Quốc đã chia sẻ về mô hình phát triển chất lượng cao "4 tốt" (ngôi nhà tốt, chung cư tốt, đô thị tốt, cộng đồng tốt) dựa trên nền tảng số hóa và công nghệ hiện đại. Về phía Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn thông tin về các đổi mới chiến lược của đất nước, tạo cơ sở thuận lợi để phát triển bứt phá trong thời gian tới. Hai bên nhất trí sẽ sớm rà soát, thống nhất cơ chế hợp tác mới, tập trung vào các lĩnh vực tiềm năng như: Quy hoạch đô thị ứng dụng công nghệ mới; Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng; Huy động nguồn lực tư nhân cho phát triển hạ tầng; Hợp tác đào tạo cán bộ.

Trong chương trình làm việc tại tỉnh Quảng Tây, Đoàn công tác Bộ Xây dựng đã có buổi làm việc trao đổi chuyên sâu với Sở Nhà ở và Đô thị - nông thôn tỉnh này về các kinh nghiệm thực tiễn nổi bật. Phía nước bạn đã chia sẻ về thành công trong công tác cải tạo đô thị, phát triển nhà ở xã hội, xây dựng đô thị thông minh và ứng dụng số hóa trong xây dựng. Đồng thời cho biết các doanh nghiệp Quảng Tây đang ngày càng tham gia tích cực vào các dự án dân sinh tại Việt Nam.

Cuộc gặp gỡ và làm việc giữa Bộ Xây dựng Việt Nam với Bộ Nhà ở và Chính quyền địa phương Malaysia

Tại cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Nhà ở và Chính quyền địa phương Malaysia Nga Kor Ming, hai bên bày tỏ vui mừng về quan hệ hợp tác tốt đẹp và thống nhất sẽ xúc tiến ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về lĩnh vực nhà ở. Phía Malaysia cũng đề xuất xem xét khả năng mở đường bay thẳng giữa hai nước để tạo thuận lợi cho giao thương và đầu tư. Các cơ quan kỹ thuật của hai bên sẽ tiếp tục trao đổi để cụ thể hóa các nội dung hợp tác.

Loạt hoạt động ngoại giao kể trên đã thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc chung tay cùng các quốc gia kiến tạo một khu vực châu Á năng động, đồng thời, khẳng định chủ trương hội nhập quốc tế chủ động, sâu rộng của Bộ Xây dựng, hứa hẹn mang lại những đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của ngành Xây dựng.