Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp giáo dục 338 tỷ đồng

Hơn 5 ha đất tại phường Đồng Hới sẽ được quy hoạch để hình thành Tổ hợp giáo dục liên cấp – nghề nghiệp, phục vụ trên 3.800 học sinh, sinh viên và hàng trăm giảng viên, giáo viên mỗi năm...

Ngày 17/9, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong đã ký Quyết định số 1486/QĐ-UBND, chấp thuận triển khai dự án Tổ hợp giáo dục tại phường Đồng Hới. Nhà đầu tư sẽ được lựa chọn theo hình thức đấu thầu, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật. Dự án có tổng vốn đầu tư 338 tỷ đồng.

Theo quyết định, dự án có mục tiêu đào tạo giáo dục phổ thông (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông) và giáo dục nghề nghiệp (sơ cấp, trung cấp và cao đẳng). Quy mô sử dụng đất khoảng 5,1 ha, công suất thiết kế tiếp nhận trên 3.840 học sinh, sinh viên mỗi năm, với hơn 320 cán bộ, giảng viên, giáo viên và nhân viên.

Các hạng mục chính bao gồm hệ thống giảng đường, nhà đa năng - thể thao, nhà để xe, nhà bảo vệ, trạm kỹ thuật, sân chơi, sân thể thao, cây xanh, cảnh quan và hạ tầng giao thông nội bộ. Tiến độ thực hiện dự án chia làm 2 giai đoạn.

Cụ thể, giai đoạn 1 sẽ xây dựng khối giảng đường giáo dục phổ thông liên cấp, khối giảng đường giáo dục nghề nghiệp, nhà đa năng - dịch vụ, nhà để xe, nhà vovinam, sân thể thao, nhà kỹ thuật, nhà bảo vệ và các hạng mục phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật. Thời gian hoàn thành trong 3 năm kể từ ngày giao đất, cho thuê đất.

Giai đoạn 2 tiếp tục xây dựng khối giảng đường phổ thông liên cấp, nhà đa năng, quảng trường, cảnh quan và các hạng mục kỹ thuật liên quan, hoàn thành trong 3 năm kể từ khi kết thúc giai đoạn 1.

UBND tỉnh Quảng Trị giao Sở Tài chính tham mưu, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư để triển khai dự án đúng quy định.

Trước đó, tháng 10/2024, Công ty TNHH Giáo dục FPT (Tổ chức Giáo dục FPT) đã đề xuất UBND tỉnh Quảng Bình (trước sáp nhập hành chính) xem xét dự án Tổ hợp giáo dục FPT tại phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới (nay là phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị). Theo đề xuất, dự án có diện tích 5,1 ha, mật độ xây dựng 29%, diện tích sàn gần 44.000 m2, tổng vốn đầu tư khoảng 286 tỷ đồng và được chia làm 2 giai đoạn triển khai trong 6 năm.

Giai đoạn 1 (2026–2027) dự kiến xây dựng khối giảng đường 1-2, nhà đa năng, sân thể thao, nhà xe, hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan, với vốn đầu tư khoảng 186 tỷ đồng. Giai đoạn 2 (2028–2030) sẽ hoàn thiện khối giảng đường 3, nhà đa năng 2, quảng trường, hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan cây xanh.

Tiếp đó, ngày 11/7/2025, Công ty TNHH Giáo dục FPT tiếp tục gửi văn bản đề xuất UBND tỉnh Quảng Trị thực hiện dự án Tổ hợp giáo dục tại phường Đồng Hới.