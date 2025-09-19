Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp giáo dục 338 tỷ đồng

Ngày 17/9, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng
Trị Trần Phong đã ký Quyết định số 1486/QĐ-UBND, chấp thuận triển khai dự án Tổ
hợp giáo dục tại phường Đồng Hới. Nhà đầu tư sẽ được lựa chọn theo hình thức đấu
thầu, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật. Dự án có tổng vốn đầu tư 338 tỷ đồng.
Theo quyết định, dự án có mục
tiêu đào tạo giáo dục phổ thông (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ
thông) và giáo dục nghề nghiệp (sơ cấp, trung cấp và cao đẳng). Quy mô sử dụng
đất khoảng 5,1 ha, công suất thiết kế tiếp nhận trên 3.840 học sinh, sinh viên
mỗi năm, với hơn 320 cán bộ, giảng viên, giáo viên và nhân viên.
Các hạng mục chính bao gồm hệ thống
giảng đường, nhà đa năng - thể thao, nhà để xe, nhà bảo vệ, trạm kỹ thuật, sân
chơi, sân thể thao, cây xanh, cảnh quan và hạ tầng giao thông nội bộ. Tiến độ
thực hiện dự án chia làm 2 giai đoạn.
Cụ thể, giai đoạn 1 sẽ xây dựng
khối giảng đường giáo dục phổ thông liên cấp, khối giảng đường giáo dục nghề
nghiệp, nhà đa năng - dịch vụ, nhà để xe, nhà vovinam, sân thể thao, nhà kỹ thuật,
nhà bảo vệ và các hạng mục phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật. Thời gian hoàn thành
trong 3 năm kể từ ngày giao đất, cho thuê đất.
Giai đoạn 2 tiếp tục xây dựng khối
giảng đường phổ thông liên cấp, nhà đa năng, quảng trường, cảnh quan và các hạng
mục kỹ thuật liên quan, hoàn thành trong 3 năm kể từ khi kết thúc giai đoạn 1.
UBND tỉnh Quảng Trị giao Sở Tài
chính tham mưu, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư để triển khai dự án đúng quy định.
Trước đó, tháng 10/2024, Công ty
TNHH Giáo dục FPT (Tổ chức Giáo dục FPT) đã đề xuất UBND tỉnh Quảng Bình (trước
sáp nhập hành chính) xem xét dự án Tổ hợp giáo dục FPT tại phường Đồng Phú,
thành phố Đồng Hới (nay là phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị). Theo đề xuất, dự
án có diện tích 5,1 ha, mật độ xây dựng 29%, diện tích sàn gần 44.000 m2, tổng
vốn đầu tư khoảng 286 tỷ đồng và được chia làm 2 giai đoạn triển khai trong 6
năm.
Giai đoạn 1 (2026–2027) dự kiến
xây dựng khối giảng đường 1-2, nhà đa năng, sân thể thao, nhà xe, hạ tầng kỹ
thuật và cảnh quan, với vốn đầu tư khoảng 186 tỷ đồng. Giai đoạn 2 (2028–2030)
sẽ hoàn thiện khối giảng đường 3, nhà đa năng 2, quảng trường, hạ tầng kỹ thuật
và cảnh quan cây xanh.
Tiếp đó, ngày 11/7/2025, Công ty
TNHH Giáo dục FPT tiếp tục gửi văn bản đề xuất UBND tỉnh Quảng Trị thực hiện dự
án Tổ hợp giáo dục tại phường Đồng Hới.