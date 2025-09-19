Vĩnh Long mời đầu tư 4 dự án nhà ở xã hội có tổng vốn hơn 2.100 tỷ đồng

Bốn dự án nhà ở xã hội với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 2.100 tỷ đồng được tỉnh Vĩnh Long công bố, gồm: Khu tái định cư Khu công nghiệp Hòa Phú, Nhà ở xã hội trong Khu công nghiệp Hòa Phú, Khu tái định cư – dân cư Bắc Mỹ Thuận giai đoạn 2 và Khu hành chính – dân cư phường Long Châu. Hồ sơ đăng ký tham gia dự án sẽ được tiếp nhận từ ngày 15/9 đến 14/10/2025…

Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long vừa thông tin đầu tư về 4 dự án nhà ở xã hội trên địa bàn. Trong đó, dự án Nhà ở xã hội tại Khu tái định cư Khu công nghiệp Hòa Phú (xã Phú Quới) có quy mô 14.160m2; được phép xây dựng tối đa 7 tầng kèm 1 tầng hầm (nếu có). Sau khi hoàn thành, dự kiến cung cấp 433 căn hộ cho khoảng 1.732 người. Hạ tầng được đầu tư đồng bộ với hệ thống giao thông, cây xanh, cấp thoát nước, điện, chiếu sáng công cộng và thông tin liên lạc ngầm. Tổng vốn sơ bộ là 548,37 tỷ đồng. Thời gian thực hiện 30 tháng kể từ khi được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời gia chủ đầu tư.

Dự án Nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hòa Phú (xã Phú Quới) triển khai trên diện tích 6.161m2, có thể xây tối đa 10 tầng kèm 1 tầng hầm. Quy mô 323 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho 1.292 người, với tổng vốn sơ bộ 417,18 tỷ đồng, thực hiện trong 30 tháng. Nhà đầu tư tham gia được hưởng các cơ chế, chính sách ưu đãi theo quy định.

Dự án Nhà ở xã hội tại Khu tái định cư – dân cư Bắc Mỹ Thuận (giai đoạn 2) (phường Tân Ngãi) có diện tích 11.299m2, quy hoạch xây tối đa 10 tầng kèm 1 tầng hầm. Dự án cung cấp khoảng 444 căn hộ cho 1.776 người. Tổng vốn đầu tư sơ bộ 576,37 tỷ đồng, thời gian triển khai 30 tháng.

Dự án Nhà ở xã hội tại Khu hành chính và dân cư phường Long Châu (phường Long Châu) được thực hiện trên khu đất 5.800m2, xây dựng tối đa là 15 tầng kèm 1 tầng hầm. Dự án cung cấp 456 căn hộ cho khoảng 1.824 người, trong đó, chủ đầu tư được dành tối đa 20% tổng diện tích sàn nhà ở để phát triển dịch vụ, thương mại. Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ 613,93 tỷ đồng. Thời gian thực hiện 30 tháng.

Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long cho biết thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký các dự án từ ngày 15/9 đến 14/10/2025 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, theo hình thức nộp trực tiếp, qua bưu điện hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Trước đó, HĐND tỉnh Vĩnh Long đã thông qua Nghị quyết cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh từ ngân sách tỉnh. Đối tượng áp dụng là chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội không bằng nguồn vốn đầu tư công; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Cụ thể, tỉnh hỗ trợ 50% kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi diện tích khu đất xây dựng nhà ở xã hội theo quy hoạch chỉ tiết đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (không bao gồm hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên trong tòa nhà và hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ mục đích đầu tư kinh doanh theo nội dung dự án đã được phê duyệt), nhưng tối đa không vượt quá 5 tỷ đồng/dự án (năm tỷ đồng/dự án).

Trường hợp chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại sử dụng quỹ đất ở trong phạm vi dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội: Nhà nước hỗ trợ chi phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nhưng không bao gồm các khoản chi phí đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, mà chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại đã thực hiện phục vụ mục đích đầu tư kinh doanh dịch vụ, thương mại, nhà ở thương mại.