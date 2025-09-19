Doanh nghiệp trước áp lực cạnh tranh gay gắt trong tuyển dụng nhân sự
Thu Hằng
19/09/2025, 15:26
Áp lực tuyển dụng giữa các doanh nghiệp không chỉ nằm ở nguồn cung hạn chế, mà còn ở sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp cùng ngành. Ngoài ra, việc thiếu hệ thống theo dõi và phân tích hiệu quả tuyển dụng khiến quá trình tuyển dụng trở nên kém hiệu quả, tốn nhiều nguồn lực, theo chuyên gia ManpowerGroup...
ManpowerGroup (công ty cung cấp giải pháp nhân sự) vừa ra mắt báo cáo Khảo sát
xu hướng tuyển dụng quý 4/2025, phản ánh nhu cầu nhân lực tại 12.437 nhà tuyển dụng tại 10
quốc gia và vùng lãnh thổ khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và Trung Đông.
Khảo sát hé lộ chi tiết về chiến lược
thu hút, tuyển dụng và giữ chân nhân tài của các doanh nghiệp, cùng cách thức
phân bổ và sử dụng lao động thời vụ trong cơ cấu lao động.
NHỮNG ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NHU CẦU TUYỂN DỤNG
Khảo sát mới nhất của
ManpowerGroup cho thấy thị trường lao động khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và Trung Đông tiếp tục tăng trưởng vững
vàng khi ghi nhận triển
vọng tuyển dụng ròng
(NEO - một chỉ báo về xu hướng thị trường lao động được sử dụng trên toàn cầu – là hiệu số giữa % doanh nghiệp có kế hoạch tăng tuyển dụng và % doanh nghiệp dự định cắt giảm) đạt 28% trong quý
4/2025 – giữ nguyên so với quý
3 cùng năm, và tăng 5
điểm so với cùng kỳ năm 2024.
Các nhà tuyển dụng ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống
nhất (UAE) tiếp tục dẫn đầu khu vực ở mức 45%.
Dựa trên dữ liệu hơn 12.400 nhà tuyển dụng tại 10 quốc
gia và vùng lãnh thổ trong khu vực, khảo sát cho thấy sự phân bổ khá cân bằng của
thị trường, khi có 42%
dự kiến tăng tuyển dụng, 42% giữ nguyên quy mô nhân sự, trong khi 13% có kế hoạch
cắt giảm lao động. Lĩnh vực có
nhu cầu tuyển dụng cao nhất là công nghệ thông tin, tài chính và bất động sản.
Các doanh nghiệp cho biết mở rộng
quy mô doanh nghiệp là lý do hàng đầu dẫn đến gia tăng nhu cầu tuyển dụng, với
tỷ lệ ghi nhận đã tăng nhẹ so với quý trước (40%).
Những động lực khác thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng bao gồm: Dự án kinh doanh mới
cần thêm nhân sự; công nghệ
phát triển đòi hỏi chuyên môn cao hơn; các dự án đặc thù cần đội ngũ nhân sự chuyên trách; cần nhân sự có kỹ năng mới
để duy trì cạnh tranh; thúc
đẩy đa dạng hóa mở ra nhiều cơ hội việc làm mới…
Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp dự
báo sẽ cắt giảm nhân sự trong quý
4/2025 cho rằng thách
thức lớn nhất là các bất ổn kinh tế, theo sau đó là áp lực phải thích ứng với
biến động thị trường.
Ngoài ra, là các yếu tố như tự động hóa làm giảm một số vị trí; cải tiến quy trình dẫn đến
tinh gọn nhân sự; tái cấu
trúc hoặc thu hẹp quy mô; thay
đổi nhu cầu về kỹ năng khiến một số vai trò bị cắt giảm; điều chỉnh theo nhu cầu hiện tại; không tuyển người thay khi
nhân viên tự nguyện nghỉ việc…
Đáng chú ý, gần 1/2 doanh nghiệp tại khu vực này vẫn xem việc thu
hút ứng viên chất lượng là thách thức lớn nhất trong quá trình tuyển dụng. Đặc biệt, người lao động thời
vụ đang dần bắt kịp nhân viên chính thức trong việc đảm nhận các nhiệm vụ
chuyên môn ngắn hạn, và hỗ trợ giai đoạn cao điểm. Song song, nhân viên chính thức
vẫn giữ vai trò trụ cột ở các công việc hành chính, chăm sóc khách hàng và hỗ
trợ vận hành.
ĐIỀU CHỈNH CHIẾN LƯỢC NHÂN SỰ ĐỂ ĐẢM BẢO KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG
Ông François Lançon, Chủ tịch Khu vực
Châu Á – Thái Bình Dương và
Trung Đông, ManpowerGroup, cho
biết các nhà tuyển dụng khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và Trung Đông
đang từng bước thích ứng với bối cảnh thị trường lao động đầy biến động. Đồng thời, duy trì định hướng phát triển bền vững
cho lực lượng lao động trong dài hạn.
“Dù tuyển dụng vẫn đang tăng trước nhu cầu
mở rộng và đa dạng hóa, bức tranh nhân sự tại khu vực đang chuyển dịch rõ nét
sang việc hoạch định chiến lược nhân sự một cách có chiến lược hơn.
Các doanh nghiệp đang xem
xét lại cách thức tổ chức công việc, điều chỉnh các chiến lược nhân sự để đảm bảo
tính liên tục và khả năng thích ứng trong vận hành. Đây là minh chứng cho sự
chuyển dịch sang mô hình lực lượng lao động linh hoạt – nơi sự ổn định và khả
năng thích ứng được đặt song hành”, ông François Lançon chia sẻ.
Dù Việt Nam không tham gia khảo
sát này, chuyên gia Manpower Việt Nam vẫn ghi nhận một số thách thức tương đồng
qua quá trình hợp tác với các đối tác và doanh nghiệp.
“Nhiều khách hàng của chúng tôi gặp
khó khi muốn tuyển ứng viên vừa có chuyên môn kỹ thuật, vừa biết sử dụng ngoại
ngữ thành thạo trong công việc (tiếng Anh, hoặc tiếng Trung hoặc tiếng Nhật).
Khi mở rộng cơ sở sản xuất hoặc triển khai dự án mới, nhu cầu tuyển cấp thiết số
lượng lớn nhân sự có tay nghề càng khiến bài toán nhân lực thêm phức tạp”, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy,
Trưởng phòng Tuyển dụng Dự án, Manpower Việt Nam chia sẻ.
Theo chuyên gia Manpower Việt
Nam, áp lực không chỉ nằm ở nguồn cung hạn chế, mà còn ở sự cạnh tranh gay gắt giữa
các doanh nghiệp cùng ngành. Ngoài ra, việc thiếu hệ thống theo dõi và phân
tích hiệu quả tuyển dụng khiến quá trình tuyển dụng trở nên kém hiệu quả, tốn
nhiều nguồn lực, và ảnh hưởng không tốt đến trải nghiệm của ứng viên.
Để từng bước tháo gỡ những thách
thức, chuyên gia Manpower Việt Nam khuyến nghị các doanh nghiệp nên rà soát lại các tiêu
chí tuyển dụng, từ đó lựa chọn các kênh phù hợp để tiếp cận ứng viên hiệu quả
hơn, dựa trên dữ liệu thực tế từ thị trường lao động.
Song song đó, các nhà quản
lý cần phân tích mức lương và chế độ đãi ngộ của các công ty trong ngành, và điều
chỉnh chính sách phúc lợi để tăng sức cạnh tranh.
