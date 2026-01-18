Sông Đà Nhật Nam cùng Chủ tịch bị phạt tiền do giao dịch "chui" cổ phiếu SJC

Ngày 31/03/2023, bà Vũ Thị Thúy – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc SJC đã bán 1.631.600 cổ phiếu SJC nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Vũ Thị Thúy (Hà Nội) với hình thức là phạt tiền.

Theo đó, SSC áp dụng hình thức xử phạt chính với số tiền phạt tiền 2% giá trị chứng khoán giao dịch thực tế tính theo mệnh giá (tương ứng với 326.320.000 đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 5 và điểm h khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 và khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP) do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Cụ thể: ngày 31/03/2023, bà Vũ Thị Thúy – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 (mã SJC-UPCoM) bán 1.631.600 cổ phiếu SJC (tương ứng 16.316.000.000 đồng tính theo mệnh giá) nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Hình thức xử phạt bổ sung là bà Thúy bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 04 tháng, quy định tại điểm b khoản 7 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Cùng ngày, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam có địa chỉ tại số 79A-81 đường Xuân La, Phường Tây Hồ, Thành phố Hà Nội với số tiền là 225 triệu đồng.

Cụ thể: ngày 31/03/2023, Công ty - tổ chức có liên quan đến bà Vũ Thị Thúy - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông đà 1.01 (mã SJC) mua 700.000 cổ phiếu SJC (tương ứng 7.000.000.000 đồng tính theo mệnh giá); ngày 28/7/2023, Công ty bán 465.200 cổ phiếu SJC (tương ứng 4.652.000.000 đồng tính theo mệnh giá); nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Cũng liên quan đến cổ phiếu SJC, vào ngày 26/06/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Phạm Khánh Phương (Địa chỉ: 65G, Nguyễn Thái Học, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), chồng bà Vũ Thị Thúy bị phạt tổng cộng 245 triệu đồng.

Trong đó, có mức phạt 150 triệu đồng do trong khoảng thời gian từ 23/06/2022 đến ngày 28/10/2022, ông Phạm Khánh Phương đã mua 3.155.718 cổ phiếu của CTCP Sông Đà 1.01 (mã SJC) làm tăng tỷ lệ nắm giữ từ 0% lên 45,5%; ngày 23/12/2022, ông Phương đã thực hiện giao dịch mua 100.000 cổ phiếu SJC và bán 21.800 cổ phiếu SJC làm tăng tỷ lệ nắm giữ từ 1.711.896 cổ phiếu SJC (tương ứng 24,69%) lên 1.790.096 cổ phiếu SJC (tương ứng 25,81%) nhưng không thực hiện đăng ký chào mua công khai.

SSC áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là ông Phương buộc từ bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền trên số cổ phần có được từ hành vi vi phạm và buộc bán cổ phiếu để giảm tỷ lệ nắm giữ xuống dưới mức phải chào mua công khai đối với hành vi vi phạm trong thời hạn tối đa 06 tháng kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành; quy định tại điểm c, điểm d khoản 6 Điều 17 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Tiếp theo là mức phạt 60 triệu đồng do ngày 14/10/2022, ông Phương đã mua 96.600 cổ phiếu SJC dẫn đến khối lượng (tỷ lệ) sở hữu tăng từ 289.200 cổ phiếu SJC (4,17%) lên 385.800 cổ phiếu SJC (5,56%), trở thành cổ đông lớn của SJC nhưng không báo cáo HNX.

Cuối cùng là mức phạt 35 triệu đồng do từ ngày 21/10/2022 đến ngày 30/12/2022, ông Phương liên tục thực hiện mua và bán cổ phiếu SJC, làm thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của ông Phương và nhóm người liên quan sau giao dịch vượt ngưỡng 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết của SJC, cụ thể: tăng từ 5,56% lên 8,42%; tăng từ 47,66% lên 48,62%; giảm từ 48,13% xuống 24,53%; giảm từ 48,06% xuống còn 47,83%; tăng từ 47.83% lên 48.26%; tăng từ 25,81% lên 26,04%, nhưng ông Phương không báo cáo/báo cáo không đúng thời hạn HNX khi có thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu SJC.

Được biết, ngày 4/11/2025, VKSND TP Hà Nội đã ban hành bản cáo trạng để truy tố bị can Vũ Thị Thúy (1981; trú tại phường Yên Hòa, Hà Nội) cùng các đồng phạm ra trước TAND TP Hà Nội để xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Theo cáo buộc của cơ quan điều tra, bà Thúy có hành vi đưa thông tin sai sự thật và Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam có nhiều bất động sản, dự án đầu tư, có lợi nhuận cao để huy động vốn của nhiều cá nhân. Sau đó, sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho các cá nhân trên và chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn vi phạm Khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Trước khi bị bắt giữ, bà Vũ Thị Thúy là Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Nhật Nam, đồng thời giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc CTCP Sông Đà 1.01 (SJC); Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam; Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Sông Đà Invest; Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Nam Nhật Khang.

Đáng chú ý là trước khi bị tạm giữ, bà Thúy và Công ty Sông Đà Nhật Nam đã hoàn tất thoái vốn khỏi Công ty Sông Đà 1.01.