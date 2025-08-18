Sống gần Metro: xu hướng mới tại các đô thị hiện đại

Sống gần metro đang trở thành xu hướng sống mới tại các đô thị lớn trên thế giới nhờ khả năng kết nối nhanh chóng, tiện lợi và tiềm năng tăng trưởng giá trị bất động sản bền vững...

Tại các thành phố lớn như Tokyo, Singapore, Seoul hay Bangkok, metro không chỉ là phương tiện giao thông hiệu quả mà còn là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa và du lịch. Những khu vực gần các tuyến metro luôn thu hút cư dân trẻ, chuyên gia quốc tế và giới đầu tư bất động sản.

METRO - BIỂU TƯỢNG CỦA NHỊP SỐNG ĐÔ THỊ

Theo Hiệp hội Môi giới Quốc gia Mỹ (NAR), 65% người trẻ coi việc sống gần phương tiện công cộng là yếu tố quan trọng. Một khảo sát khác cho thấy 92% Gen Z và 85% Millennials sẵn sàng chi trả cao hơn để sống trong các cộng đồng có khả năng đi bộ tốt, một đặc điểm thường gắn liền với sự tiện lợi của các tuyến metro.

Sống gần metro đang trở thành tiêu chí mới khi mua nhà của người trẻ.

Giá bất động sản trong bán kính 3 km quanh các nhà ga metro thường tăng cao hơn 15-20% so với các khu vực xa hơn. Tại Singapore, căn hộ trong phạm vi 400 m từ các nhà ga tuyến Circle Line có giá cao hơn khoảng 15% so với các vị trí khác. Tại Kuala Lumpur, Malaysia, giá căn hộ gần nhà ga trong bán kính 800 m cao hơn 30% so với mức trung bình toàn thành phố. Ở Bangkok, bất động sản gần metro tăng giá từ 7–21% tùy thuộc vào khoảng cách đến nhà ga và luôn nằm trong nhóm có nhu cầu thuê cao với tỷ lệ lấp đầy gần như tuyệt đối.

Tại TP.HCM, tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã tạo nên sự thay đổi rõ nét trong tư duy mua nhà của người trẻ. Khác với thế hệ trước, Gen Z và Millennials không còn ưu tiên sở hữu nhà ở trung tâm mà tập trung vào các yếu tố như kết nối giao thông thuận tiện, môi trường sống hiện đại, không gian xanh, cộng đồng cư dân trẻ trung và tiện ích đa dạng.

Chỉ sau 7 tháng hoạt động, tuyến metro số 1 đã đón 12 triệu lượt khách, khẳng định nhu cầu lớn đối với phương tiện giao thông công cộng hiện đại. Thị trường bất động sản dọc tuyến metro cũng ghi nhận sự chuyển động mạnh mẽ. Theo Savills Việt Nam, giá căn hộ dọc tuyến metro số 1 tăng trung bình 35–70% tùy vị trí, với một số dự án thậm chí tăng gấp đôi trong giai đoạn 2015–2023. Đặc biệt, các dự án có mức giá từ 30–50 triệu đồng/m² là phân khúc hấp dẫn nhất, đạt mức tăng trưởng trên 50% so với cùng kỳ năm 2024.

ArtStella đã có pháp lý hoàn chỉnh và được phát triển bởi sự hợp tác chiến lược giữa ATTLand - Tập đoàn An Phong - ngân hàng BIDV.

Nhu cầu thuê nhà gần metro cũng tăng mạnh. Các căn hộ trong khu vực này có giá thuê từ 9–17 triệu đồng/tháng, với tỷ lệ lấp đầy cao nhờ lượng lớn chuyên gia, nhân viên văn phòng và sinh viên từ các trường đại học lân cận. Đây là mức sinh lời ổn định, với tiềm năng tăng trưởng được dự báo sẽ tiếp tục tăng khi hệ thống metro mở rộng trong tương lai.

ARTSTELLA: ĐÓN ĐẦU XU HƯỚNG SỐNG CẬN METRO

Ở các thị trường quốc tế, bất động sản gần metro thường giữ giá tốt hơn nhờ nhu cầu cao và quỹ đất hạn chế quanh các nhà ga. Tại TP.HCM, nguồn cung sơ cấp dọc tuyến metro số 1 trong hai năm qua gần như khan hiếm, tạo dư địa tăng giá lớn, đặc biệt khi thành phố đang lên kế hoạch triển khai các tuyến metro mới trong thập kỷ tới. Việc sở hữu bất động sản gần metro sớm sẽ mang lại lợi thế về giá vốn và tiềm năng sinh lời.

Trong bối cảnh đó, ArtStella nổi lên như một điểm sáng, thu hút sự chú ý của giới đầu tư và người mua ở thực. Dự án tọa lạc ngay mặt tiền đường Thống Nhất, phường Đông Hòa, gần ga Suối Tiên của tuyến metro số 1 và kề cận ga S0 – điểm khởi đầu của hai tuyến metro mới kết nối TP.HCM mở rộng và sân bay quốc tế Long Thành trong tương lai. Nhờ vậy, ArtStella không chỉ hưởng lợi từ tuyến metro hiện hữu mà còn đón đầu tiềm năng tăng giá khi các tuyến metro mới hình thành.

Khách hàng đang tìm hiểu sa bàn dự án ArtStella.

Dự án còn được cộng hưởng bởi hạ tầng giao thông hiện đại như Quốc lộ 1K, Xa lộ Hà Nội, đường 30/4 mở rộng và các tuyến vành đai 2, 3. Sự kết nối hoàn hảo này biến ArtStella thành tâm điểm giao thoa, gia tăng giá trị cho cả nhu cầu ở thực và khai thác cho thuê.

ArtStella gây ấn tượng với thiết kế kiến trúc oval độc đáo và mô hình căn hộ Chill Home khác biệt, đáp ứng nhu cầu sống hiện đại của người trẻ. Trong bối cảnh sống gần metro trở thành tiêu chí hàng đầu của cư dân đô thị, ArtStella là lựa chọn lý tưởng, mang lại giá trị bền vững cho cả người mua ở thực và nhà đầu tư.