S&P 500 giảm 4 phiên liên tiếp vì cổ phiếu công nghệ bị bán la liệt, giá dầu tăng 1,5%

S&P 500 và Nasaq cùng giảm điểm dưới áp lực bán ở nhóm cổ phiếu công nghệ và trong lúc nhà đầu tư nghiền ngẫm những thông tin ở biên bản cuộc họp Cục Dự trữ Liên bang (Fed)...

Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Tư (20/8) trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số, trong đó S&P 500 và Nasaq cùng giảm điểm dưới áp lực bán ở nhóm cổ phiếu công nghệ và trong lúc nhà đầu tư nghiền ngẫm những thông tin ở biên bản cuộc họp Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Giá dầu thô bật tăng khá mạnh do báo cáo cho thấy lượng dầu tồn trữ của Mỹ giảm.

Lúc đóng cửa, S&P 500 giảm 0,24%, còn 6.395,78 điểm, đánh dấu phiên giảm thứ tư liên tiếp. Nasdaq có phiên giảm thứ hai liên tiếp, với mức giảm 0,67%, còn 21.172,86 điểm. Chỉ số Dow Jones tiếp tục là một ngoại lệ trong phiên này khi tăng 16,04 điểm, tương đương tăng 0,04%, chốt ở mức 44.938,31 điểm.

Hoạt động chốt lời tiếp diễn đối với nhiều cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn và cổ phiếu chip, làm dấy lên mối lo ngại về mức định giá cao của cá mã này, cũng như về sức bền của giao dịch trí tuệ nhân tạo (AI) trong dài hạn.

Cổ phiếu Nvidia đóng cửa với mức giảm nhẹ, trong khi AMD và Broadcom cùng giảm khoảng 1% mỗi cổ phiếu. Palantir giảm xấp xỉ 1%, Intel mất 7%, và Apple, Amazon, Alphabet cùng Meta Platforms đều kết thúc phiên trong sắc đỏ.

“Không có gì đáng ngạc nhiên khi một số nhà đầu tư tiến hành hiện thực hóa lợi nhuận ở cổ phiếu công nghệ, vì những cổ phiếu này đã có một thời gian tăng giá dài. Một số đã tăng hơn 80% kể từ mức đáy thiết lập vào đầu tháng 4. Do yếu tố mùa vụ, khối lượng giao dịch trên thị trường thường thấp vào thời điểm cuối tháng 8, dẫn tới mức độ biến động rộng hơn so với mức phù hợp với các yếu tố kinh tế căn bản”, trưởng chiến lược Carol Schleif của công ty BMO Private Wealth nhận định.

Cổ phiếu hãng bán lẻ Target giảm 6% phiên này sau khi công ty công bố báo cáo tài chính quý 2 với doanh thu giảm. Trái lại, cổ phiếu một nhà bán lẻ khác là Lowe’s tăng nhẹ nhờ lợi nhuận tốt hơn kỳ vọng.

Biên bản cuộc họp tháng 7 của Fed đã được ngân hàng trung ương này công bố vào ngày thứ Tư, cho thấy các nhà hoạch định chính sách tiền tệ của Fed lo ngại về tình trạng của thị trường lao động và lạm phát. Dù vậy, phần lớn các thành viên dự họp nhất trí với quan điểm rằng còn quá sớm để hạ lãi suất. Có hai thống đốc Fed là ông Christopher Waller và bà Michelle Bowman không đồng tình với quyết định giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp này, đánh dấu lần đầu tiên có hai quan chức có quyền bỏ phiếu trong Fed bất đồng ý kiến như vậy kể từ năm 1993.

“Các thành viên dự họp nhìn chung đều đề cập đến rủi ro theo cả hai chiều hướng đối với sứ mệnh kép của Fed, nhấn mạnh rủi ro tăng lạm phát và rủi ro giảm việc làm”, biên bản cho biết. Dù “một tỷ lệ lớn các thành viên dự họp đánh giá rằng rủi ro tăng lạm phát là lớn hơn trong số hai rủi ro này, có hai thành viên xem rủi ro giảm việc làm mới là rủi ro lớn hơn”.

Biên bản cuộc họp này của Fed được công bố hai ngày trước khi Chủ tịch Fed Jerome Powell dự kiến có bài phát biểu tại hội nghị thường niên của Fed ở Jackson Hole vào ngày thứ Sáu tuần này. Bài phát biểu được kỳ vọng sẽ mang tới cho nhà đầu tư những tín hiệu rõ ràng hơn về đường đi của lãi suất Fed trong thời gian tới.

Trong khi đó, đặt cược của nhà đầu tư vào khả năng Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 9 đã giảm trong mấy ngày trở lại đây. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn CME, thị trường lãi suất tương lai hiện chỉ đặt cược ở mức khoảng 80% Fed cắt giảm lãi suất vào tháng tới.

“Nếu những phát biểu của ông Powell tỏ ra cứng rắn hơn, điều đó sẽ gây áp lực bán nhiều hơn nữa lên cổ phiếu công nghệ, bởi lãi suất giữ cao hơn lâu hơn thường là một trở ngại đối với lĩnh vực công nghệ”, ông Schleif nhận xét.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 1,05 USD/thùng, tương đương tăng 1,6%, chốt ở mức 66,84 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,86 USD/thùng, tương đương tăng 1,4%, chốt ở 63,21 USD/thùng.

Dầu tăng giá khi báo cáo hàng tuần từ Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy lượng dầu thô tồn trữ của nước này giảm 6 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 15/8, nhiều hơn so với mức dự báo giảm 1,8 triệu thùng mà các nhà phân tích đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters.

“Báo cáo này cho thấy nhu cầu dầu thô của các nhà máy lọc dầu đang lớn. Điều này khiến dầu tăng giá”, nhà quản lý quỹ John Kilduff của công ty Again Capital nói với Reuters.

Trước đó, giá dầu giảm hơn 1% trong phiên ngày thứ Tư, với giá dầu WTI đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ ngày 30/5 do nhà đầu tư lạc quan rằng Nga và Ukraine đang tiến gần hơn tới kết thúc chiến tranh.

“Phần lớn biến động giằng co của giá dầu gần đây là do sự chi phối của thông tin hàng ngày về đàm phán Nga - Ukraine. Những thông tin này tác động lên giá dầu theo cả hai chiều hướng tăng và giảm”, một báo cáo của công ty tư vấn Ritterbusch and Associates nhận định.

Ngày thứ Tư, Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể không muốn ký kết một thỏa thuận.

Nga là nước sản xuất dầu thô lớn thứ hai thế giới trong năm 2024, chỉ sau Mỹ. Bởi vậy, bất kỳ thỏa thuận nào giúp nới lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga đều có thể khiến nguồn cung dầu Nga ra thị trường toàn cầu tăng mạnh.