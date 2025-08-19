Chứng khoán Trung Quốc cao nhất 10 năm

Thị trường chứng khoán Trung Quốc gần đây phục hồi mạnh mẽ, và việc nhà đầu tư cá nhân không ồ ạt mua cổ phiếu trong đợt tăng điểm này có thể hạn chế rủi ro bong bóng, qua đó giữ cho xu hướng tăng trở nên bền vững hơn...

Trong phiên giao dịch ngày 18/8, chỉ số Shanghai Composite Index của chứng khoán Trung Quốc tăng lên mức cao nhất 1 thập kỷ, một phần do các nhà đầu tư dày vốn muốn tìm kiếm mức lợi nhuận cao hơn trên thị trường cổ phiếu thay vì mua trái phiếu.

Tuy nhiên, việc các nhà đầu tư cá nhân gom cổ phiếu lần này diễn ra chừng mực hơn so với những đợt tăng mạnh trước đây của chứng khoán Trung Quốc - theo hãng tin Bloomberg.

Phiên ngày 19/8, Shanghai Composite Index chốt phiên với mức giảm nhẹ 0,02%, còn 3,727,3 điểm.

Chỉ số đo mức độ biến động trong 10 ngày qua của chỉ số CSI 300 Index chỉ nhỉnh hơn vài điểm so với mức thấp của năm nay, và thấp hơn nhiều so với mức ghi nhận vào tháng 10 năm ngoái - thời điểm thị trường tăng mạnh nhờ loạt biện pháp kích thích kinh tế được công bố. Thông thường, mức độ biến động của chứng khoán Trung Quốc cũng tăng mạnh khi thị trường tăng điểm.

Sự ổn định của thị trường hiện nay đang làm dấy lên hy vọng về một đợt tăng bền vững, giúp cải thiện niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường Trung Quốc. Chính phủ nước này muốn hậu thuẫn một “thị trường giá lên chậm rãi” nhằm mục đích thúc đẩy sự gia tăng tài sản cho người dân, qua đó khuyến khích người dân tiêu dùng nhiều hơn.

“Một số nhà đầu tư đang nói đến việc dòng tiền chảy mạnh từ tiết kiệm sang chứng khoán. Quan sát của chúng tôi cho thấy đúng là các nhà đầu tư giàu có đang xuống tiền mạnh tay, nhưng hầu hết các nhà đầu tư cá nhân đang rót vốn vào các sản phẩm quản lý tài sản thay vì trực tiếp mua cổ phiếu hay chứng chỉ quỹ tương hỗ”, một báo cáo của công ty chứng khoán Western Securities Co. cho biết. Cũng theo báo cáo này, các giao dịch nhỏ cũng cho thấy mức độ tham gia của nhà đầu tư nhỏ lẻ vào thị trường ở thời điểm này là rất thấp.

Các hộ gia đình ở Trung Quốc đại lục đang tìm đến với chứng khoán để tìm kiếm mức lãi cao hơn trong bối cảnh lãi suất tiết kiệm giảm xuống. Tuy nhiên, các nhà đầu tư nhỏ lẻ chưa đến mức “phát cuồng” với việc mua cổ phiếu. Các quỹ ETF Trung Quốc chuyên về cổ phiếu đã có 8 tuần bán ròng liên tiếp tính đến ngày 15/8, theo dữ liệu của Bloomberg, dù chỉ số CSI 300 tăng hơn 9% trong cùng khoảng thời gian.

Cùng với đó, các quỹ ETF trái phiếu vẫn tiếp tục hút tiền, và hoạt động rút vốn khỏi các quỹ thị trường tiền tệ là không đáng kể.

Theo giới phân tích, các nhà đầu tư chứng khoán Trung Quốc đang thận trong sau nhiều đợt thị trường tăng mạnh rồi sụt giảm sâu và những lần họ nhầm tưởng về sự khởi sắc của nền kinh tế trong 10 năm qua. Hiện tại, triển vọng nền kinh tế Trung Quốc cũng chưa có gì sáng sủa hơn, bởi cuộc khủng hoảng bất động sản vẫn tiếp diễn và đàm phán thương mại Trung - Mỹ còn chưa đi đến kết quả cuối cùng.

Dù vậy, với việc các nhà đầu tư nhỏ lẻ của Trung Quốc đang nắm một lượng tiền tiết kiệm nhiều kỷ lục đồng nghĩa họ là một lực lượng tiềm năng có thể dẫn dắt thị trường. Công ty chứng khoán Zheshang Securities Co. ước tính khoảng 4,25 nghìn tỷ nhân dân tệ, tương đương 592 tỷ USD, tiền tiết kiệm dôi dư ở Trung Quốc có thể được rót vào chứng khoán. Công ty China Securities Co. thậm chí đưa ra con số 60 nghìn tỷ nhân dân tệ.

Theo ông Chao, các nhà đầu tư tổ chức cũng đang giữ vai trò hậu thuẫn để chứng khoán Trung Quốc có thể tăng điểm cao hơn. Số lượng tài khoản đầu tư chứng khoán mới mở của các nhà đầu tư tổ chức đang tăng mạnh, và lượng tài sản do các quỹ đầu tư quản lý đang tăng lên gần mức kỷ lục - dấu hiệu cho thấy sự tham gia thị trường của các nhà đầu tư giàu kinh nghiệm.

“Xu hướng tăng điểm hiện nay có thể liên quan tới sự chuyển hướng của dòng tiền khỏi tiết kiệm, nhưng vẫn còn rất nhiều vốn đang chờ bên ngoài thị trường và còn nhiều kỳ vọng về sự tăng điểm hơn nữa của thị trường. Với lãi suất tiết kiệm thấp, khả năng cao là việc thị trường chứng khoán đi lên sẽ càng hút thêm vốn vào cổ phiếu”, nhà quản lý quỹ Niu Chunbao của công ty Shanghai Wanji Asset Management nhận xét.