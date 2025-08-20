Thứ Tư, 20/08/2025

Thế giới

Chứng khoán Mỹ đương đầu áp lực giảm từ cổ phiếu công nghệ, giá dầu đi xuống

Bình Minh

20/08/2025, 08:09

Tâm điểm chú ý của nhà đầu tư trong tuần này là bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại hội nghị ngân hàng trung ương thường niên ở Jackson Hole...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Ba (19/8) trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số, khi S&P 500 và Nasdaq mất điểm vì cú giảm của cổ phiếu Nvidia trong khi Dow Jones nhích lên. Giá dầu thô giảm khá mạnh vì đàm phán hòa bình cho Ukraine có dấu hiệu mang tới kết quả khả quan, mở ra khả năng nới các biện pháp trừng phạt cho Nga.

Lúc đóng cửa, S&P 500 mất 0,59%, còn 6.411,37 điểm. Nasdaq trượt 1,46%, còn 21.314,95 điểm. Riêng Dow Jones tăng 10,45 điểm, tương đương tăng 0,02%, đạt 44.922,27 điểm. Trong phiên, có lúc chỉ số blue-chip gồm 30 thành viên này lập kỷ lục mới nhờ cổ phiếu Home Depot bứt phá sau khi công ty công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 2.

Cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn và cổ phiếu chip là nhóm dẫn đầu trong việc gây áp lực lên các chỉ số trong phiên này. Nvidia giảm 3,5%, AMD và Broadcom giảm tương ứng 5,4% và 3,6%. Palantir, cổ phiếu phần mềm có mức tăng ấn tượng trong năm nay, sụt hơn 9%, trở thành cổ phiếu giảm mạnh nhất trong S&P 500 phiên này. Những cái tên như Tesla, Meta Platforms và Netflix cũng đều kết thúc phiên trong sắc đỏ.

“Giao dịch cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) chưa hết thời, nhưng cần một sự nghỉ ngơi nhất định. Sau một đợt tăng hơn 40% của Nasdaq từ tháng 4 đến nay, một sự tạm dừng là bình thường vì thị trường đang phải nghiền ngẫm các số liệu kinh tế mới nhất và đánh giá về triển vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)”, Giám đốc đầu tư Jayson Bronchetti của công ty Lincoln Financial nhận xét với hãng tin CNBC.

“Khi dòng vốn dịch chuyển tới cổ phiếu của những công ty thuộc nhiều lĩnh vực hơn có khả năng ứng dụng AI để tăng lợi nhuận và hiệu quả, sự tăng điểm có thể diễn ra trên diện rộng hơn, mang lại một xu hướng tăng bền vững hơn cho thị trường. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, mức độ biến động có thể cao”, ông Bronchetti nói thêm.

Cổ phiếu Home Depot tăng hơn 3% sau khi hãng bán lẻ các mặt hàng phục vụ cho việc nâng cấp, cải tạo nhà cửa này nâng dự báo triển vọng lợi nhuận cả năm. Dù vậy, lợi nhuận quý 2 của hãng không đạt kỳ vọng của giới phân tích.

Tuần này, giới đầu tư dành mối quan tâm lớn cho báo cáo tài chính của các công ty bán lẻ lớn như Home Depot, Lowe’s, Walmart và Target, xem đây là những chỉ báo quan trọng về sức khỏe của người tiêu dùng Mỹ trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump áp thuế quan lên hàng hóa nhập khẩu.

Dù vậy, tâm điểm chú ý của nhà đầu tư trong tuần này là bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại hội nghị ngân hàng trung ương thường niên ở Jackson Hole, bang Wyoming. Đây là sự kiện quy tụ không chỉ các nhà hoạch định chính sách tiền tệ của Fed mà còn cả các quan chức ngân hàng trung ương lớn trên toàn cầu.

Theo dữ liệu mới nhất từ công cụ FedWatch Tool của sàn CME, thị trường đang đặt cược khả năng 85% Fed giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 9. Tuần trước, mức đặt cược có lúc đạt gần 100%.

“Bài phát biểu của ông Powell vào ngày thứ Sáu có thể sẽ tạo ra một bước ngoặt cho thị trường, vì chúng tôi cho rằng ông ấy sẽ phát tín hiệu có thể giảm lãi suất vào tháng 9”, nhà sáng lập Stephen Schwartz của công ty Pioneer Financial nhận định. “Trong nửa sau của năm nay, định giá cổ phiếu có thể còn tăng cao hơn nữa, vì nhà đầu tư sẽ bắt đầu phản ánh vào giá cổ phiếu kỳ vọng lợi nhuận doanh nghiệp năm 2026. Lợi nhuận doanh nghiệp năm tới được cho là sẽ khởi sắc nhờ khả năng lãi suất giảm và tình hình thuế quan trở nên rõ ràng hơn”.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 0,81 USD/thùng, tương đương giảm 1,22%, đóng cửa ở mức 65,79 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 1,07 USD/thùng, tương đương giảm 1,69%, còn 62,35 USD/thùng.

Sau cuộc gặp vào ngày thứ Hai với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy ở Nhà Trắng, ông Trump công bố trên mạng xã hội rằng ông đã có một cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông chủ Nhà Trắng cho biết ông đang sắp xếp cho một cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelenskiy, và cuộc gặp đó có thể dẫn tới một cuộc gặp thượng đỉnh giữa ba nhà lãnh đạo để bàn về việc chấm dứt cuộc chiến tranh ở Ukraine.

“Giá dầu đang phản ứng với các cuộc gặp gần đây giữa ông Trump với ông Putin và giữa ông Trump với ông Zelenskiy. Dù chưa có một thỏa thuận ngừng bắn hay hòa bình nào trước mắt, đã có những bước tiến nhất định”, nhà phân tích Suvro Sarkar của ngân hàng DBS Bank nhận xét với hãng tin Reuters. “Nguy cơ leo thang căng thẳng hoặc thắt chặt trừng phạt đối với Nga bây giờ là gần như không có”.

Ông Sarkar cũng nhấn mạnh rằng ông Trump những ngày gần đây đã thể hiện một lập trường mềm mỏng hơn về áp lệnh trừng phạt thứ cấp lên những nước mua dầu Nga.

Theo trưởng chiến lược Bart Melek của công ty TD Securities, nếu căng thẳng Nga - Ukraine tiếp tục giảm trong thời gian tới và ông Trump không áp lệnh trừng phạt thứ cấp đối với những nước mua dầu Nga, giá dầu có thể giảm dần về ngưỡng 58 USD/thùng trong quý 4/2025 và quý 1/2026.

