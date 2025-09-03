SSI đã phát hành thành công cổ phiếu riêng lẻ cho 18 nhà đầu tư, thu hơn 3.200 tỷ đồng
Hoài An
03/09/2025, 15:56
Kết thúc đợt chào bán vào ngày 29/8, SSI đã phân phối 100% lượng cổ phiếu chào bán cho 18 nhà đầu tư - trong đó, 38,14 triệu cổ phiếu được phân phối cho nhà đầu tư trong nước và 65,89 triệu cổ phiếu được phân phối cho nhà đầu tư nước ngoài.
Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (mã SSI-HOSE) báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
Theo đó, SSI công bố báo cáo kết quả đợt chào bán hơn 104 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 18 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Kết thúc đợt chào bán vào ngày 29/8, SSI đã phân phối 100% lượng cổ phiếu chào bán cho 18 nhà đầu tư - trong đó, 38,14 triệu cổ phiếu được phân phối cho nhà đầu tư trong nước và 65,89 triệu cổ phiếu được phân phối cho nhà đầu tư nước ngoài.
Theo danh sách được công bố, quỹ thành viên thuộc Dragon Capital là Vietnam Enterprise Investments Limited được chào bán nhiều nhất với 16,8 triệu cổ phiếu.
Tiếp đến là Daiwa Securities Group Inc. - cổ đông do ông Kosuke Mizuno - Thành viên Hội đồng Quản trị của SSI làm Giám đốc điều hành cấp cao, được chào bán gần 15,9 triệu cổ phiếu.
Ngoài ra, ông Nguyễn Đức Thông - Tổng Giám đốc của Chứng khoán SSI cũng được chào bán 1 triệu cổ phiếu; ông Nguyễn Hồng Nam - Thành viên HĐQT được chào bán 5 triệu cổ phiếu.
Được biết, số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Giá chào bán 31.300 đồng/cổ phiếu, SSI thu về hơn 3.256,5 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu lần này.
Trong đó, SSI sẽ dùng 50% số tiền thu được để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư chứng chỉ tiền gửi, còn lại 50% số tiền sẽ dùng cho bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ.
Kết thúc đợt chào bán này, SSI tăng vốn điều lệ từ 19.738,6 tỷ đồng lên mức 20.779 tỷ đồng.
Trước đó, SSI đã thông báo tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 2025 vào thứ 5 ngày 25/9 tới tại Tp.HCM.
Theo đó, SSI sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán 415,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:1 (cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu được 1 quyền mua).
Giá chào bán dự kiến 15.000 đồng/cổ phiếu, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2025 - 2026 hoặc theo quyết định của Hội đồng Quản trị sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Nếu thành công, số tiền thu về ước đạt 6.234 tỷ đồng, SSI sẽ dùng để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư và cho vay ký quỹ. Vốn điều lệ công ty theo đó tăng lên 24.963,5 tỷ đồng.
Được biết, SSI đã công bố kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng 2025 với lợi nhuận trước thuế đạt 2,3 nghìn tỷ đồng (+12,1% so với cùng kỳ năm trước), hoàn thành 54% dự báo cả năm của VCSC. Ngoài ra, thu nhập từ hoạt động kinh doanh 6 tháng 2025 (bao gồm các khoản lãi nhưng không bao gồm lỗ từ mảng tự doanh) tăng 20,4% so với cùng kỳ năm trước đạt 5,2 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 54% dự báo cả năm của chúng tôi. So với quý trước, lợi nhuận trước thuế quý 2 của SSI tăng 13,1% với kết quả tích cực trên tất cả các phân khúc (đầu tư, môi giới, cho vay ký quỹ và ngân hàng đầu tư).
Nhìn chung, kết quả kinh doanh của SSI trong 6 tháng 2025 đã vượt dự báo của chúng tôi. VCSC nhận thấy tiềm năng tăng đối với các dự báo năm 2025 của VCSC cho SSI, dù cần thêm đánh giá chi tiết.
